關於我們的11年愛情長跑，謝謝每個曾經陪我一起織夢的人

假如這個專欄是一場網絡情緣，阿愚和你，大概已經歷了一次整整11年的愛情長跑了。

11年的關係，維繫起來真的不容易。我跟朋友形容，雖然每星期只更新一次，但我日常的工作，不是在發掘題材、擬定寫作方向，就是在趕稿的路上，好像真的不曾停歇過。這11年來，我早就習慣每日穿梭於不同地域、不同媒介、或大或小的「感情台」，為的就是不斷尋找新的角度，跟讀者們好好談情說愛。

《我單身但我快樂》這個專欄名稱，是因應當時編輯部希望作者以單身角度出發，去寫寫現今女性的想法和生活，奈何單身的題材有限，寫著寫著，就變成多元發展了。

當然，也有賴身邊的朋友，以至朋友的朋友，沒有他們所提供的素材，阿愚亦未必能夠沒間斷地產出新點子。若說，真愛是任何形狀，畸戀何嘗不是變化萬千，雖然我們對於出軌、禁忌戀等等狀況早就習以為常，但每次抽絲剝繭，還是會找到值得分享的脈絡。

那麼，阿愚真的一直維持單身嗎？可以告訴你們的是，婚姻狀況一欄，我到現時為止仍然是填上Single的。我能夠長期無視所有催婚的碎念，也跨得過任何人對晚婚/不婚主義的質疑；我從沒有趕及適婚年齡出嫁的念頭，亦不會對傳宗接代作出妥協。這樣子的我，真的很快樂。

「忠於自己」是阿愚的信仰，愛人之前，必先學懂愛自己。

嚮往家庭生活嗎？儘管去追尋幸福；喜歡自由自在嗎？想必也是個懂得享受人生的個體。我們都只活一次，其實沒太多餘暇用來懊悔，只要沒傷害別人，還是可以按自己的喜惡隨心而行的。

至於阿愚這個名字，則是來自我的愛情觀：在戀人面前，需要大智若愚！選擇伴侶要靠智慧，但相處時糊塗一點也無妨。時宜獨立，時宜軟糯；時宜精伶，時宜呆萌。尚要好好記住「愛人應要用心比用腦多」，不必每件小事都計算清楚，更不用每日像兵捉賊般把人審視。

當然，面臨分手，便要做回灑脫而堅強的自己，同時不要忘了汲取教訓，把經驗累積成智慧；下一次揀選對象時，或會更懂得真正喜歡的、需要的是甚麼。愛情路上，我們都是這樣跌跌撞撞走過來，每次經歷都是一場修煉，沒有誰應允過人生一定先苦後甜，就算相愛一輩子也有年歲長短之分，而我們能夠做的，只有好好經營愛情，讓我們一起的每分每刻都不枉過。

如何不捨，最終都要說再見，謝謝這11年來陪伴阿愚一起織夢、一同成長的你。我的初心，是希望情路上再沒有迷途的人，未來的日子，大家都要幸福啊！

LOVE YOU ALL！