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《流浪犬小飯》的反思 : 人類最好的朋友？！飼養寵物背後的不平等關係
Movie & Drama

《流浪犬小飯》的反思 : 人類最好的朋友？！飼養寵物背後的不平等關係

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上

　　《流浪犬小飯》（Gohan）以一隻一生中擁有三個不同名字的流浪犬為主角，敍述愛與生命的故事。從小飯、布朗尼到白雪，即使環境與名字不斷改變，身邊的人依然給予無盡的愛，讓牠短暫的一生充滿意義。電影由不同犬隻飾演主角生命中的各個階段，當牠與角色互動時，都能讓人感受到劇情所呈現的徬徨與溫暖。佳蒂在慶祝與白雪相處滿一個月時說：「聽說狗在得到更多愛的時候，就會活得更長命。」這句話不只是在訴說一隻流浪犬的故事，同時也表達了人與人之間的愛與關係。

 

《流浪犬小飯》的反思 : 人類最好的朋友？！飼養寵物背後的不平等關係

 

　　小動物與人類的關係究竟是甚麼？「人類最好的朋友」這種形容，總讓我覺得有些無稽，因為朋友的地位理應是平等的。或許有人會奮力反駁：「平等根本不存在。」但我仍然傾向以一種「看似是」的態度來理解這種說法。小動物對主人存在著生理上的依賴，而這本身就已構成一種不平等的關係。當牠聽從指令並完成一個動作後，主人會說出「好孩子」，再給予零食作為獎勵；正是在這個受到讚賞的瞬間，已經說明人與動物之間從來不是朋友的關係。

 

《流浪犬小飯》的反思 : 人類最好的朋友？！飼養寵物背後的不平等關係

 

　　小動物願意表演雜技，也許只是為了之後的獎勵，甚至可能從未真正理解「手」這個指令的意義。假如有一天，寵物也像人類一樣，突然感受到存在危機，意識到原來「手」的本質並不存在任何意義，牠們是否也會經歷一場工作倦怠期？或許在牠的思考裏，「手」只是一個毫無意義的動作；然而為了生存，仍不得不裝作快樂地配合。「你看看牠多開心！」主人指著自己的寵物說。然而，那或許也只是一種「看似是」的快樂。我們往往是為了自己的快樂，才選擇相信動物是開心的；當牠流露出「看似是」的悲傷時，設法讓牠重新快樂起來，然而這又成為了我們新的快樂。

　　小動物替人類叼來拖鞋，在人們傷心時任由擁抱，而唯一能夠展現的反抗，往往就只有逃離。飼養寵物的原因之一，或許就是因為我們可以確保自己永遠處於主人的位置。

 

《流浪犬小飯》

上映日期：5月28日

Tags:#Gohan#流浪犬小飯#泰國電影#人狗關係#動物哲學#全職乖孫班底#寵物
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