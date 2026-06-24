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從巴黎的雲霧到丹麥的光影：中谷芙二子的《Cloud #07156》與James Turrell的《As Seen Below – The Dome》
Artcation

從巴黎的雲霧到丹麥的光影：中谷芙二子的《Cloud #07156》與James Turrell的《As Seen Below – The Dome》

TEXT:Helena HauPHOTO:官方圖片

　　近年來，博物館空間愈來愈多以大型裝置帶來沉浸式體驗，從巴黎的白雲霧到丹麥的一縷光，藝術家們以最純粹的元素——空氣與光線構築出新的感官場域。

 

　　在巴黎皮諾私人美術館的圓拱頂下，霧氣緩緩散開，先是若隱若現的一縷，隨後氤氳成整片白霧，彷彿室內生成了一朵會呼吸的雲。這正是 93 歲日本藝術家中谷芙二子的大型霧雕塑《Cloud #07156》。

 

從巴黎的雲霧到丹麥的光影：中谷芙二子的《Cloud #07156》與 James Turrell 的《As Seen Below – The Dome》

 

　　中谷芙二子早在 1970 年大阪世博會的Pepsi Pavilion中，便以「霧氣雕塑」一舉成名。她與氣象學家合作，利用高壓噴嘴將水滴霧化，創造出史上第一件霧雕塑。半世紀後，她依舊使用「純水」，透過精密噴霧系統讓霧氣在室內生成一片有生命力的「雲」——《Cloud #07156》。這些雲霧的虛無感，宛如機翼劃破雲層的瞬間，讓觀者體驗飛機窗外的世界，在空間中感受自然的無常與詩意。

 

從巴黎的雲霧到丹麥的光影：中谷芙二子的《Cloud #07156》與 James Turrell 的《As Seen Below – The Dome》

 

　　作品所在的皮諾私人美術館由安藤忠雄設計，他一向以光為靈感。清水混凝土的純粹質感塑造出嚴謹的幾何秩序，中央巨大的圓孔讓光線直射而下，營造出冷靜而純粹的空間氛圍。這份極簡的現代語言，與拱頂上保留下來的古典壁畫彼此輝映：一邊是冷峻的混凝土，一邊是華美的古典繪畫，兩者交疊，形成跨越時空的對話。在這樣的場域中，霧的自由散逸與建築的克制簡潔相互牽引，瀰漫於古典色彩之間。光線在霧中折射、消融，壁畫在霧中若隱若現，讓建築不再只是展覽的容器，而是作品的一部分。

 

從巴黎的雲霧到丹麥的光影：中谷芙二子的《Cloud #07156》與 James Turrell 的《As Seen Below – The Dome》

從巴黎的雲霧到丹麥的光影：中谷芙二子的《Cloud #07156》與 James Turrell 的《As Seen Below – The Dome》

 

　　印象派曾將光帶入畫中，改變了人們對光與色彩的理解；而美國藝術家 James Turrell 則更進一步，把光視為創作的媒介，讓觀者直面光的純粹、色彩的流動與虛實的交錯。

 

　　今年，James Turrell在丹麥奧胡斯藝術博物館（ARoS Aarhus Art Museum）發表巨型永久裝置《As Seen Below – The Dome》，這是他標誌性 Skyspace 系列的第 100 件里程碑。作品直徑超過 40 米、高逾 16 米，也是至今為止規模最大的作品。

 

從巴黎的雲霧到丹麥的光影：中谷芙二子的《Cloud #07156》與 James Turrell 的《As Seen Below – The Dome》

For DIVA ONLYJames Turrell, As Seen Below. Solopgang. Foto: Florian Holzherr © ARoS 2026

 

　　Skyspace 系列始於 1970 年代，至今已遍佈 26 個國家。每一件作品都以「框住天空」為核心，透過簡約的幾何結構與空間設計，頂部的「天窗」在不同模式下開合：當天窗敞開，自然光灑入，天空被框定成純粹的色彩場域；當天窗封閉，人工光接管空間，牆壁在光中逐漸消融。光線不再只是照明，而是成為塑造空間、延展時間感的媒介。

 

從巴黎的雲霧到丹麥的光影：中谷芙二子的《Cloud #07156》與 James Turrell 的《As Seen Below – The Dome》

As Seen Below – The Dome, a Skyspace by James Turrell. Foto: Mads Smidstrup ©AroS, 2025. Taget I forbindelse med James Turrells besøg I As Seen Below, juni 2025.

 

　　這座裝置由丹麥建築事務所 Schmidt Hammer Lassen 合作完成，隱藏在美術館公園草坡下的土丘之中。觀眾透過與主館相連的迴廊進入地下結構，抬頭望見直徑六米的圓形天窗，熟悉的天空被框定成一幅流動的畫面，更直接、強烈與純碎。內外皆成藝術，觀看方式也隨之改變。當作品在「色彩轉換」的模式中，天空的開口會被封閉，體驗的本質隨之改變。這一刻，天空不再是主角，光的流動與色彩的變化，讓觀者彷彿置身於一場超現實的冥想，重新思考「觀看」與「感知」的意義。

 

從巴黎的雲霧到丹麥的光影：中谷芙二子的《Cloud #07156》與 James Turrell 的《As Seen Below – The Dome》

從巴黎的雲霧到丹麥的光影：中谷芙二子的《Cloud #07156》與 James Turrell 的《As Seen Below – The Dome》

從巴黎的雲霧到丹麥的光影：中谷芙二子的《Cloud #07156》與 James Turrell 的《As Seen Below – The Dome》

 

　　從巴黎皮諾私人美術館的白雲霧到丹麥奧胡斯藝術博物館的一縷光，這兩件作品在不同文化背景下呼應彼此：一個以霧氣模糊邊界，讓建築與自然融為一體；另一個以光線框定天空，將自然轉化為藝術。它們共同展現了當代藝術如何以最基本的元素，創造出深刻的沉浸體驗，讓觀眾在感官的流動中重新思考自身與世界的關係。

 

《Cloud #07156》

日期：2026年6月4日至9月14日

地點：巴黎皮諾私人美術館

門票：全票15€ ｜ 特惠10€

查詢：https://www.pinaultcollection.com/en/boursedecommerce

 

《As Seen Below – The Dome, a Skyspace by James Turrell》

日期：2026 年 6 月 19 日正式向公眾開放，並永久展出

地點：丹麥奧胡斯藝術博物館

門票：全票DKK 200 ｜ 特惠：DKK 150

查詢：https://www.aros.dk

 

Tags:#裝置藝術#博物館展覽#巴黎#丹麥#中谷芙二子#詹姆斯·特瑞爾#光與空間#霧雕塑#皮諾私人美術館#奧胡斯藝術博物館#安藤忠雄#印象派#Skyspace 系列
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