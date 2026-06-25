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十年光影：在 DIVA 的文字路，與成長的必修課
Skincare

十年光影：在 DIVA 的文字路，與成長的必修課

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　不經不覺，來到這個專欄的最後一期了。

 

　　從2021年開始，我就在這個專欄和大家分享最新、最熱門的美妝潮流，研究女星們的保養秘訣。這些年來，我們一起追求着外在的精緻與美麗，每一份護膚心得、每一次妝容的點綴，都是我們熱愛生活的證明。

 

　　然而，在專欄迎來終點的這一天，看著鏡子裡的自己，我想放下那些瓶瓶罐罐，以一個35+普通港女的身份，和大家聊聊一些帶不走的、卻能滋養我們一生的東西 —— 那些關於內在美與靈魂的修煉。以下這幾個關於內在美的小小心得，是我這些年來親身體會的，想在最後的時刻，溫柔地叮嚀每一位勇敢、美麗的你：

 

十年光影：在 DIVA 的文字路，與成長的必修課

 

1/溫柔的談吐，是最高級的妝容

 

　　女生的優雅，往往藏在言語之間。說話速度適中，不急不躁，學會基本的社交禮儀，是尊重他人，也是莊嚴自己。古人說：「靜坐常思己過，閒談莫論人非。」當我們學會管好自己的舌頭，不隨意評價他人，不陷入是非的漩渦，你的眼神自然會多一份清澈與沉靜。

 

2/學會與自己相處，活出獨立的靈魂

 

　　你試過自己一個人住、自己去旅行，或者享受一個人的生活嗎？與自己相處，是一場發現自我獨立自主的旅程。當你發現自己即使面對任何突如其來的風雨，都有信心、有能力去妥善處理時，你便不再需要依賴任何人來給予安全感，更不用為了迎合誰而委屈了自己。

 

3/保持對生活的熱誠，年齡從不是限制

 

　　千萬不要用身份或年齡去限制自己的興趣和生活方式。我想分享我的媽媽，她去年剛剛退休，趁著身體健康、時間充裕，便和朋友四處旅行，探索這個未知的世界。更棒的是，她重新發展了自己年輕時的興趣 ——時裝設計。雖然不是開店做生意，但她為朋友們量身訂造衣服時那份專注與快樂，贏得了大家的欣賞，也為她帶來了滿滿的滿足感。所以，趁年輕想做就去做吧，不要等到退休，更不要等子女長大後才去追尋自己想做的事。

 

4/ 忙碌中的閱讀，是給心靈的微醺

 

　　時間再忙，生活再累，都要記得留一點時間給閱讀。這不一定要讀多麼深奧的哲理書，一本散文、一首詩集、一本工具書，甚至是一部漫畫都可以。在碎片化訊息泛濫的網絡世界之外，翻開書本，重新為自己培養想像力與創意的空間，那是一片只屬於你自己的精神後花園。

 

5/ 學習理財，是本錢也是自由

 

　　麵包與愛情，我們女生都要擁有。學習理財，不只是賺錢，而是學會管理自己的資源。經濟獨立的女性，在面臨人生的抉擇時，才擁有說「不」的權利，這是一份實實在在的安全感。

 

6/ 珍惜現在擁有的一切

 

　　最後，也是最重要的一課 —— 學會感恩。珍惜生命、珍惜健康，珍惜每一位在身邊支持你的家人與朋友。當你懂得對生活抱持感謝，你的心就會變得柔軟而強大。生命無常，知足常樂。

 

十年光影：在 DIVA 的文字路，與成長的必修課

 

　　謝謝大家一直以來對這個專欄的喜愛，陪伴我走過這段美麗的旅程。天下無不散之筵席，但願在沒有這個專欄陪伴的日子裡，我們都能繼續努力，不單止要活得外表得體，更要活出一個溫柔、獨立、且閃閃發光的靈魂。

 

　　Lazy Girls，謝謝你們，有緣再見。

 

　　後記：從2016年加入DIVA做編輯，到今篇專欄文章，整整10年時間，從一個剛畢業的小記者，到Senior Editor，再到專欄作者，這個段時間經歷了人生很多重要的階段及考驗，謝謝DIVA讀者的陪伴，讓我透過文字統統記錄下來。

 

　　一篇精緻的文章，背後從不是一個人的功勞。在這裡，我想特別感謝經濟通及 DIVA的每一位編輯、攝影師和設計師。謝謝你們日常的幫忙與專業，讓我的每一篇文章，都能以最暢順、最美妙的姿態呈現於讀者眼前。

 

　　最後，在這個AI急速發展的時代，我依然相信文字的力量。願所有文字工作者都能守住心中那份熱誠，不隨波逐流，繼續寫出擁有溫度與人情味的作品。

 

十年光影：在 DIVA 的文字路，與成長的必修課

Tags:#2026春夏#美妝#skincare
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