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Diptyque 2026夏日系列：漫步水中花園，沉浸松樹下的清爽優雅香氣
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Diptyque 2026夏日系列：漫步水中花園，沉浸松樹下的清爽優雅香氣

　　夏日的定義，不只是溫度的攀升，而是關於感官如何被喚醒。若你曾被某種氣息帶回一段無可取代的記憶，那你一定會被今年Diptyque的Le Jardin des Eaux（水中花園）系列深深觸動。今期就讓DIVA編輯部為大家開箱，一同走進夏日的水中花園。

 

Diptyque 2026夏日系列：漫步水中花園，沉浸松樹下的清爽優雅香氣

 

　　踏入這座花園，彷彿能聽見碎石在腳下細碎的聲響。陽光穿透松葉，那種斑駁迷離的光感，竟神奇地轉化為空氣中茉莉與橙花交織的韻律。那一刻，噴泉濺起的水珠在腦海中折射出光芒，讓原本平庸的午後，瞬間變得立體且充滿張力。

 

Diptyque 2026夏日系列：漫步水中花園，沉浸松樹下的清爽優雅香氣

 

　　在Le Jardin des Eaux的包裝中，有著馬賽克藝術家Mathilde Jonquière的作品。當她以玻璃與金箔琺瑯，構築出那種破碎又完整的藝術節奏。碎片間交疊的倒影，像極了我們在烈日下看著水面波光的悸動——清新，卻帶有某種令人屏息的厚度。

Diptyque 2026夏日系列：漫步水中花園，沉浸松樹下的清爽優雅香氣

 

 

　　對於喜愛層次感的人來說，2026年夏季主打必然是Eau des Sens（感官之水） ，也是編者的心頭好。它不是那種單薄的清爽，杜松子的開場帶點銳利，隨後被當歸根與廣藿香的沉穩木香溫柔包裹，那種從「跳動」轉向「沈澱」的過程，就像是剛結束一場炎日漫遊，走進冷氣房的那一抹沁涼，讓人感到安心。

 

Diptyque 2026夏日系列：漫步水中花園，沉浸松樹下的清爽優雅香氣

 

　　然而全新推出的Pinède（松林）香氛蠟燭。它封存了樹脂的乾燥氣息與微風拂過灌木的溫暖，點燃的瞬間，彷彿整個人被丟進了地中海的松林深處。再配上那款經典的金色旋轉燭罩，當燭光旋轉，光影投射在牆面上的燭杯裝飾圖案出自Mathilde Jonquière之手，這種屬於生活的儀式感，才是炎炎夏日裡最奢侈的避暑方式。

 

Diptyque 2026夏日系列：漫步水中花園，沉浸松樹下的清爽優雅香氣

 

　　當中令人期待的夏日系列禮盒再度回歸！在小巧禮盒內，載著十款不容錯過旅行裝或經典裝的個人及家居香氛精品，由香水到大小不一的夏日系列香氛蠟燭，為你帶來夏日生活之藝，延長假日美妙時光。願在這個夏日，也能透過這些氣息，在忙碌的城市縫隙中，找到專屬於你的那片花園。

 

Diptyque 2026夏日系列：漫步水中花園，沉浸松樹下的清爽優雅香氣

 

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Tags:#香水#香氛#Editors Pick#香氛蠟燭#Diptyque
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