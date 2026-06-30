歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

18
七月
紅磡香港體育館｜Sony 呈獻：Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會 紅磡香港體育館｜Sony 呈獻：Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜Sony 呈獻：Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會
推介度：
18/07/2026 - 20/07/2026
01
五月
香港中央圖書館｜「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票 香港中央圖書館｜「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票
展覽 文化藝術
香港中央圖書館｜「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票
推介度：
01/05/2026 - 31/08/2026
免費
diva
全文搜索
Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
PRADA男裝的反叛宣言：看Miuccia與Raf如何用破爛風與窄身打破精緻迷思
Fashion News

PRADA男裝的反叛宣言：看Miuccia與Raf如何用破爛風與窄身打破精緻迷思

TEXT:Theo PHOTO:官網

　　當整個時尚圈都盲目地傾斜於同一種風格時，像一個失去平衡的天秤時，總有那麼一兩個清醒的腦袋，偏要反其道而行。從不甘於安分，當一種審美被捧上神壇，自然有另一股力量冷不防地從後放冷箭。而 Miuccia Prada 與 Raf Simons 顯然是當中最愛跟大眾唱反調的「共犯」。如果將 PRADA 最近兩季的男裝系列放在一起看的話，大家可能會懷疑品牌是不是陷入了某種精神分裂：2026 的秋冬季系列中，充斥著帶著黃泥與汗漬的「高奢破爛風」，用極盡繁複的手工去製造「穿過生活」的質感；轉眼到最近的 2027 年的春夏季系列，品牌又好像啪一聲，狠狠「摑」了近年吹得正盛的「老錢風」與「鬆弛感」一巴掌，以滴水不漏的剪裁宣告窄身(Skinny fit)時代又再強勢回歸。

 

　　這兩個看似「大纜都扯唔埋」的極端風格，骨子裏其實共用同一套反叛基因。就如 Raf Simons 曾坦言，自己廿多歲時對審美的判斷極為清晰，「那時我很容易就能決定——這就是我要的。可是現在的時裝界，卻令人感到無所適從。」PRADA 用這兩季的設計實驗作答：真正的奢華，從不是隨波逐流的舒適圈，而是在弄髒與收緊之間，奪回主導自己的勇氣。時裝可以很髒，也可以很窄，但必須是你自己的選擇。

 

 

PRADA男裝的反叛宣言：看Miuccia與Raf如何用破爛風與窄身打破精緻迷思

Source/Prada  

 

2027春夏男裝：窄身潮又回來了

　　當大家以為寬鬆剪裁還會稱霸多幾年，PRADA 早已不動聲色地抽走了褲管的所有空間。由二人聯手操刀的 2027 年春夏男裝系列，早前在米蘭的 Fondazione Prada Deposito 登場，今季的主題「Clarity」(清晰與堅定)，像是他們進行了一場服裝的「減肥手術」，並宣告窄身潮又回來了。

 

PRADA男裝的反叛宣言：看Miuccia與Raf如何用破爛風與窄身打破精緻迷思

Source/Prada  

 

PRADA男裝的反叛宣言：看Miuccia與Raf如何用破爛風與窄身打破精緻迷思

Source/Prada  

 

　　誠然，這份瘦削得近乎病態的審美其實由來已久——那一直是 Raf Simons 的創作基因。早在九十年代，他的自家品牌，初期便緊扣 Indie Sleaze 的氣息，帶著油漬搖滾的粗獷感，那種「不刻意卻刻意」的風格，構成了他獨有的風格。今季在 PRADA 男裝，這份執念被推到極限—— Model 身上的牛仔褲、恤衫與 T-Shirt 大部份都像是真空袋般被抽走多餘的空間，這種去繁為的俐落感，不止把特定服飾的既定結構徹底打破，更重新對準大家的視角。捨棄所有誇張元素，甚至連品牌最 iconic 的三角 Logo 都化作可拆式的配飾。你穿不穿得下這份極窄，那是你的身材問題；但品牌敢不敢在寬鬆潮流下逆流而上，則是態度問題。

 

PRADA男裝的反叛宣言：看Miuccia與Raf如何用破爛風與窄身打破精緻迷思

Source/Prada  

 

PRADA男裝的反叛宣言：看Miuccia與Raf如何用破爛風與窄身打破精緻迷思

Source/Prada  

 

PRADA男裝的反叛宣言：看Miuccia與Raf如何用破爛風與窄身打破精緻迷思

Source/Prada  

 

2026秋冬男裝：破爛的挑釁

　　回望今年一月發表的秋冬男裝系列《Before and Next》（既往與未來），令人印象深刻的，不是甚麼刺繡或剪裁，而是透過極其複雜的手工染色與定型技術，在衣領上和袖口留下顯眼的汗漬、黃泥與洗水痕跡，製造出一種像穿了十年的「生活感」。而過往於 fashion show  展示的設計，大多只能擺在櫥窗作供奉，PRADA 偏偏反其道而行。這種「去精緻化」的手法之所以高明，在於它保留了 PRADA 一貫乾淨俐落的剪裁線條，卻借力抹去了那份距離感。瑕疵，從此不再是缺陷，而是品牌刻意選擇的態度。

 

PRADA男裝的反叛宣言：看Miuccia與Raf如何用破爛風與窄身打破精緻迷思

Source/Prada  

 

PRADA男裝的反叛宣言：看Miuccia與Raf如何用破爛風與窄身打破精緻迷思

Source/Prada  

 

　　Raf Simons 的設計中，向來有一種以考古視角看待衣物的執念：「設計時，腦中帶有一種考古學的視角。」像剛從「床下底」翻出的舊褸、泛黃的袖口……這些細節，既是全新之作，又像是剛出土的文物，帶著記憶的重量提醒大家：衣服是用來生活的，不是用來供奉的。而 Miuccia Prada 亦表示：「衣著所留存的，是生活的印記，也突顯時間延續的重要性。記得過去，即是一種尊重。」

 

PRADA男裝的反叛宣言：看Miuccia與Raf如何用破爛風與窄身打破精緻迷思

Source/Prada  

 

PRADA男裝的反叛宣言：看Miuccia與Raf如何用破爛風與窄身打破精緻迷思

Source/Prada  

 

PRADA男裝的反叛宣言：看Miuccia與Raf如何用破爛風與窄身打破精緻迷思

Source/Prada  

 

　　從 2026 秋冬的「弄髒」到 2027 春夏的「收窄」，PRADA 連續兩季的實驗其實殊途同歸：真正的奢華，從不是躲在隨波逐流的舒適圈裏取暖，而是在不完美與極度克制之間，奪回主導自己身體的勇氣，而不是 copy & paste 的「潮」。

 

Tags:#PRADA#MiucciaPrada#RafSimons#2027春夏男裝#MilanFashionWeek#男裝時裝趨勢#窄身剪裁
Add a comment ...Add a comment ...
更多Fashion文章
世界盃2026 | 將是C朗最後一舞？！2.8億美元封王：偏愛Gucci的愛情故事
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處