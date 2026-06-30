PRADA男裝的反叛宣言：看Miuccia與Raf如何用破爛風與窄身打破精緻迷思

當整個時尚圈都盲目地傾斜於同一種風格時，像一個失去平衡的天秤時，總有那麼一兩個清醒的腦袋，偏要反其道而行。從不甘於安分，當一種審美被捧上神壇，自然有另一股力量冷不防地從後放冷箭。而 Miuccia Prada 與 Raf Simons 顯然是當中最愛跟大眾唱反調的「共犯」。如果將 PRADA 最近兩季的男裝系列放在一起看的話，大家可能會懷疑品牌是不是陷入了某種精神分裂：2026 的秋冬季系列中，充斥著帶著黃泥與汗漬的「高奢破爛風」，用極盡繁複的手工去製造「穿過生活」的質感；轉眼到最近的 2027 年的春夏季系列，品牌又好像啪一聲，狠狠「摑」了近年吹得正盛的「老錢風」與「鬆弛感」一巴掌，以滴水不漏的剪裁宣告窄身(Skinny fit)時代又再強勢回歸。

這兩個看似「大纜都扯唔埋」的極端風格，骨子裏其實共用同一套反叛基因。就如 Raf Simons 曾坦言，自己廿多歲時對審美的判斷極為清晰，「那時我很容易就能決定——這就是我要的。可是現在的時裝界，卻令人感到無所適從。」PRADA 用這兩季的設計實驗作答：真正的奢華，從不是隨波逐流的舒適圈，而是在弄髒與收緊之間，奪回主導自己的勇氣。時裝可以很髒，也可以很窄，但必須是你自己的選擇。

2027春夏男裝：窄身潮又回來了

當大家以為寬鬆剪裁還會稱霸多幾年，PRADA 早已不動聲色地抽走了褲管的所有空間。由二人聯手操刀的 2027 年春夏男裝系列，早前在米蘭的 Fondazione Prada Deposito 登場，今季的主題「Clarity」(清晰與堅定)，像是他們進行了一場服裝的「減肥手術」，並宣告窄身潮又回來了。

誠然，這份瘦削得近乎病態的審美其實由來已久——那一直是 Raf Simons 的創作基因。早在九十年代，他的自家品牌，初期便緊扣 Indie Sleaze 的氣息，帶著油漬搖滾的粗獷感，那種「不刻意卻刻意」的風格，構成了他獨有的風格。今季在 PRADA 男裝，這份執念被推到極限—— Model 身上的牛仔褲、恤衫與 T-Shirt 大部份都像是真空袋般被抽走多餘的空間，這種去繁為的俐落感，不止把特定服飾的既定結構徹底打破，更重新對準大家的視角。捨棄所有誇張元素，甚至連品牌最 iconic 的三角 Logo 都化作可拆式的配飾。你穿不穿得下這份極窄，那是你的身材問題；但品牌敢不敢在寬鬆潮流下逆流而上，則是態度問題。

2026秋冬男裝：破爛的挑釁

回望今年一月發表的秋冬男裝系列《Before and Next》（既往與未來），令人印象深刻的，不是甚麼刺繡或剪裁，而是透過極其複雜的手工染色與定型技術，在衣領上和袖口留下顯眼的汗漬、黃泥與洗水痕跡，製造出一種像穿了十年的「生活感」。而過往於 fashion show 展示的設計，大多只能擺在櫥窗作供奉，PRADA 偏偏反其道而行。這種「去精緻化」的手法之所以高明，在於它保留了 PRADA 一貫乾淨俐落的剪裁線條，卻借力抹去了那份距離感。瑕疵，從此不再是缺陷，而是品牌刻意選擇的態度。

Raf Simons 的設計中，向來有一種以考古視角看待衣物的執念：「設計時，腦中帶有一種考古學的視角。」像剛從「床下底」翻出的舊褸、泛黃的袖口……這些細節，既是全新之作，又像是剛出土的文物，帶著記憶的重量提醒大家：衣服是用來生活的，不是用來供奉的。而 Miuccia Prada 亦表示：「衣著所留存的，是生活的印記，也突顯時間延續的重要性。記得過去，即是一種尊重。」

從 2026 秋冬的「弄髒」到 2027 春夏的「收窄」，PRADA 連續兩季的實驗其實殊途同歸：真正的奢華，從不是躲在隨波逐流的舒適圈裏取暖，而是在不完美與極度克制之間，奪回主導自己身體的勇氣，而不是 copy & paste 的「潮」。