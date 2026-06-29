原本優雅的時裝周，卻變成最不人道的活動？

一直以來巴黎和米蘭時裝周都被視為時尚圈最頂尖的時裝盛事，因為能夠獲邀出席的都是名人明星、時裝界有江湖地位的編輯、品牌VVIP和一眾時裝買手，理應是一個很時尚優雅的活動，但隨著全球暖化和近年頻頻出現的聖嬰現象，歐洲熱浪一年比一年嚴重，在每年6月舉行的米蘭及巴黎男裝周，都因為熱浪而變得不優雅。記得很多年前，我在6月炎夏都去過巴黎男裝周，至今仍記憶猶新，因為每當在街上步行超過二十分鐘，已經汗流浹背，除非整天都是以車代步，否則都難以一個靚靚造型去看時裝騷，因為衣服已經濕透。而剛剛巴黎正舉行2027春夏男裝周，氣溫就高達40度，雖然我沒有在現場，但從YouTube品牌直播視頻已經感受到一股汗味，在又焗又熱的場地內瀰漫。

台灣男星許光漢，就穿著了一件厚厚的針織冷衫出席Prada時裝騷；歌手王嘉爾也穿了一件長袖恤衫和皮褸；美國男星Connor Storrie更誇張，不但穿了一件黑色乳膠大衣，雙腳更穿了一對乳膠襪，而乳膠是極不透氣物料，可相而知他有多難受，所以他在步入會場前都忍不住將大衣除下。

基於行規，名人明星都要穿著最新一季服裝出席，所以每年6月他們都必定要穿著品牌最新的秋冬系列出席，完全就是一種折磨。而巴黎時裝周的場地，大多都是在戶外歷史建築內，除非是百貨公司、博物館或藝術館，否則大多數巴黎的室內場地都不會有冷氣設備。今年的巴黎男裝周，相信是我見過最多面容扭曲的嘉賓在撥扇的畫面，甚至有人會用毫無時尚感的手提電風扇降溫。有雖然些品牌好體貼，例如Thom Browne和Dior便準備了雨傘給嘉賓遮擋太陽，Dior更準備了紙扇給所有嘉賓，甚至將原定下午2時30分舉行的時裝騷改為早上9時開始，Rick Owens亦將開場時間由中午12時30分改為早上10時。但這些體貼其實只能治標不治本，根本不能讓嘉賓舒適暢快地去欣賞一場本來應該很賞心悅目的時裝騷。

一直都有個疑問，為甚麼不將男裝周延後至7月尾或8月舉行，雖然知道品牌是需要預留5至6個月時間去大量生產下一季度系列，但既然巴黎女裝周都可以在每年3月及9月尾舉行，即是各大品牌都有充足時間生產春夏季系列。況且所有品牌的男女裝都是在同一時間正式推出市場，不存在男先女後的銷售部署。而且每個品牌都有自家專門店，尤其是國際大品牌，其主要大貨都是提供給自營專門店，所以就算延後舉辦時裝騷，他們自己的採購團隊也可以提前在6月落貨，不用等到時裝周才下單。而Gucci、Burberry、Versace、Balenciaga、Bottega Veneta、Ferragamo、ÁMI和Lemaire等品牌亦早已將男裝系列延至女裝周期間聯合發表，今年3月Loewe亦將2026秋冬男女系列於女裝周共同發表。其實只不過一個月的延期，並不會對品牌造成負面連鎖反應。相反，如果所有品牌都能夠將男女裝混合舉辦時裝騷，不慬可以省卻高昂成本，更可以為業界釋出多一點人性，而不是扮窩心給你一把扇子或雨傘就當作盡了力。

因為，40度的巴黎，真的是可以熱死人。