《愛你致死不渝》贏到不可理喻

先旨聲明，我好鍾意《愛你致死不渝》（Obsession）。

但如果你問我這齣恐怖片為甚麼 / 憑甚麼可以收超過三億美元票房？

Sorry，我真的不知道，甚至想說，這齣拍攝成本只得七十五萬美元的恐怖片，大可以形容為一集《黑鏡》（Black Mirror），甚或《幻海奇情》《夜琉璃》某一集的加長版或擴充版——這個比喻，絕對不含任何冒犯意思，而純粹想帶出一點：單講構思，《愛你致死不渝》絕對不是坐擁甚麼先天優勢，只不過描述一個Gen Z，一個叫做Bear的青年，一直暗戀年齡相若的女同事Nikki，但一直不敢開口表白，直到他偶然在一間專賣水晶的店舖買到一個小玩意，聲稱可以幫人實現任何願望。

於是Bear隨口許了一個願：希望Nikki愛他，並且愛到一個勝過塵世間任何人的程度。

願望成真。Nikki下一秒就愛上Bear。

如果這是一齣愛情輕喜劇，Bear自然從此和Nikki過著快樂的愛後餘生，但現年26歲的導演Curry Barker，為Bear所寫的是個恐怖故事，所以他面對的愛後餘生，實際上是劫後餘生。

問心，《愛你致死不渝》不像近年電影一味扭橋Twist完又Twist，故事發展，好自然，自然到好似現實中那些對愛付出不均的情侶，一方漸漸嫌另一方的愛太少 / 太多，而又因為這不是一般愛情片而是一齣真正恐怖片，於是，自然會發生一些極恐怖的事。

但就算這樣，也不代表理所當然收超過三億美元。

這是一個現象，而因為是現象，人人都樂於參與，成為現象的一部分——現象的起始，是一個年輕YouTuber，得到少少資金，找來名不經傳的年輕演員，將自己寫的故事，拍成長片，故事呼應了當今世代年輕人對前路 / 感情的迷惘和裹足不前，同時充滿娛樂性（沒有變成純議題片）；而電影本身，無形中成為一個Statement，一個用來回應今時今日電影業的Statement，荷里活愈來愈保守，拍來拍去都是IP的延續，只求保本，嚴重喪失敢於原創的冒險精神。

Curry Barker拍《愛你致死不渝》，Nothing to Lose，結果？贏到開巷。

我期待香港任何界別的年輕創作人也可以這樣贏到開巷。