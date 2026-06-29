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你是個怎樣的人，就會塑造出怎樣的關係：13 年專欄最終章！給讀者的最後一封情書
Love Philosophy

你是個怎樣的人，就會塑造出怎樣的關係：13 年專欄最終章！給讀者的最後一封情書

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　我是一個相信吸引力法則（Law of Attraction）的人：一個人的思想、態度、情緒、行為會散發出某些特質和氣場，繼而吸引特質相似的人走進你的生活。這亦是我們常說的：物以類聚。

 

　　曾經有一位女士問我：「點樣可以令到一段感情關係穩定、持久？」

 

　　「除咗兩個人嘅溝通同互動，你係一個點樣嘅人都好重要。」我對她說。

 

　　有人認為樣貌、身材很重要；有人覺得要 talkative、懂得 present 自己，別人才會對你有好印象。這些都是吸引人的優點，但隨着時間拉長、相處日久，雙方習慣熟悉，這些特質的影響力會逐漸減少。

 

　　真正吸引人的，是那股一直沒有被生活磨掉的底氣和自信。

 

　　無論是生活中的體會或是在輔導室內的觀察，我漸漸發現而且相信：你身邊出現的人，往往和你自己活得怎樣有關。你虛怯不安，來的人多是會令你更加內耗；你擔心被拋棄，對方會令你更加患得患失；你過度依附，視對方為人生全部，漸漸你會愛到失去平衡。

 

　　有吸引力的人，會清楚自己要甚麼；愛人時有界線，不會令整個人賠了上去；有自己的原則、熱愛和節奏；尊重自己的價值觀，能夠活出自己的選擇。

 

　　更重要的，是他不會在關係裏視自己為拯救者或被救贖者，不會掉入「我無咗佢唔得」或「佢無咗我唔得」的泥沼，因為他知道快樂與滿足不是單靠別人給予，也要自己去成就。

 

　　活得狹窄，就愈易被忽略；不刻意去討好，愈不容易被別人看輕，就不會在感情關係裏被視為廉價。若每天只盯着對方、圍著對方轉，開始時可能令人想親近，但當依賴變成壓力，就令人想逃。

 

　　吸引人，是因為眼裏有自己的方向、心裏有自己的豐富，既可以 tender、又能夠 tough。這種不需要別人加持也可以擁有的亮麗，才是最深刻、最持久、最吸引人的氣質。

 

　　祝願各位擁有一個既可享受自己亮麗，又可體會感情豐富的人生。

 

　　最後，想借少許篇幅跟大家說聲道別和道謝：

 

　　這是我在此專欄的最後一篇文章。由2013年1月開始，過去13年半，每周都與大家透過文字相遇，是我很珍視的習慣。

 

　　謹此多謝 etnet，讓我可以在這平台分享一些輔導工作體會和對情性關係的點滴理解。更多謝每位讀者，沒有你們支持，這個專欄不會走到今天。感恩你們的陪伴，以及對這專欄提出過的意見和回饋。

 

　　這專欄的最後一字雖已落下，專欄亦隨之落幕，但願各位在人生旅途和感情世界，都能夠與人和、與己和，經驗到更入心、更深入的自在、溫暖和豐富。

 

　　謝謝各位，有緣再會。

Tags:#兩性#情感關係#愛情#Love Philosophy#情感內耗#吸引力法則
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