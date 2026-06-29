一袋難求The Row平替天花板 : FANE、Aeta 日法極簡黑馬品牌

還在考慮入手 The Row 的朋友，不妨先看看 FANE 與 AETA 這兩個日法極簡包包品牌。這兩個被稱為平替版 The Row 的品牌，質感及細節不比大牌輸蝕，Aeta 更被搶到經常缺貨。若有幸與現貨偶遇，別猶豫，請立刻課金帶走呀！

The Row 可說是近幾年時尚界最炙手可熱的品牌，像 Margaux、Park Tote 與 90's Bag 等熱門經典款，長年都處於一包難求的狀態。但老實說，當看到 The Row 進取的定價及價格升幅後，喜歡低調奢華的朋友，是時候要將 FANE 與 Aeta 這兩匹日法極簡黑馬寫進購物清單之中。

前陣子去首爾逛街時，在選品店 SHOP AMOMENTO 首次見到 FANE 的真身。當時店家就只是隨意地將它掛在陳列架上，然而，這個連商標都懶得展示的包包，偏偏就憑藉著高冷感十足的幾何線條，以及閃著高級光澤感的小牛皮撐起整個氣場，低調得不可一世，卻令人一眼記住。這個來自巴黎的小眾品牌由 Laurie-Anne Braun 與 Margot Baudequin 於 2020 年創立，品牌堅持包包於歐洲生產，細節及用料都毫不遜色。其最具代表性的 Bra Bag，用上意大利傳統製鞋工藝拋光的小牛皮，整個包散發出溫潤內斂的皮光，直接甩開了那些廉價漆皮幾條街；設計靈感源自女性內衣的弧形結構，比例與線條拿捏得恰到好處，而且顏色多到令人選擇困難！除了 Bra Bag 之外，長雙肩帶的盒形包 MIE Bag，更是狠狠踩中了 2026 年的長肩帶手袋潮流，整個包身沒有一絲多餘的贅飾，近期官網正在打折，性價比極高。

來自東京的 Aeta 則完美詮釋了日本職人技藝及對細節的執著，它最厲害的 Deer Leather 鹿皮系列，摸過的人基本上都愛不釋手。不同於牛皮的硬挺，軟糯輕盈的鹿皮幾乎不留折痕，隨著使用時間過去，還會養出獨一無二的光澤，當中 Boston Bag 和 One Shoulder Bag 更是長期的缺貨王（被代購搶到無貨）。早在年多前，筆者在京都的 TOMORROWLAND 見過它的身影，後悔當時沒有入手；前陣子抱著「反正也買不到」的自虐心態重返舊地，果不其然，整間店只剩下背囊。正當同行友人嘲笑自己太天真時，意想不到的是，竟然在同樓層的選品店 THE LIBRARY 裡，看到全日本賣到斷貨的 Aeta Boston Bag！最絕的是，店員還帶著營業笑容說可以現場退稅。好吧，「袋」到用時方恨少，唯有乖乖課金。

Source/ FANE

查詢：FANE 、Aeta