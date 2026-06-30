尖沙咀11年連續米芝蓮三星：必嚐金錢鮮蝦球、釀焗鮮蟹蓋，精進中傳承粵菜經典！

在香港飲食界，不少餐廳和潮流曇花一現，也有真正能恆久堅持的殿堂級食府。尖沙咀朗廷酒店的唐閣，連續11年獲得米芝蓮三星，在香港粵菜界已是近乎傳奇的存在。這不僅是一串星星那麼簡單，而是一間餐廳對自身、對食客、對粵菜文化的深刻承諾。連續多年獲星，最大的挑戰從來不是一次兩次的驚艷，而是「一致性」。無論主廚當天心情如何，還是食材供應略有波動，每一道菜都必須達到同樣的高度。上月，我再次到唐閣，餐廳「每日如一」的堅持，比任何創新都更難做到，也更值得尊敬。世界變得太快，以此致敬傳統和經典！

純粹守舊容易被指老派，太過求新又會失去靈魂。唐閣的高明之處，在於它懂得在經典的框架內作細膩調整，讓年輕一輩願意走進來，卻又不會讓老饕覺得「這已經不是從前的味道」。唐閣行政總廚黃智輝師傅便拿捏得好，從2000年以初級廚師身份加入唐閣，師承名廚鄺偉強，他一步一個腳印，於2018年成為行政總廚。他常說：「尊重食材本味，才是一切創新的起點。」腳踏實地，守住本心——這句話聽似簡單，卻是他二十多年來對自己最嚴苛的要求。在他掌廚的唐閣，每一道看似經典的菜，都藏著他反覆試味、調整火候的執著。

不得不先來幾款點心，原隻鮑魚花膠酥的酥皮層層薄脆，內裡包入整隻處理得軟糯入味的鮑魚與彈牙花膠，咬下去酥香與海味交織，口感層次極為豐富。筍尖鮮蝦餃採用鮮活大蝦與優質豬肉，配以爽脆筍尖，手工包成薄如紙的餃皮，輕蒸至晶瑩透亮。蝦肉彈牙鮮甜、豬肉甘香細膩、筍尖清甜爽口，三重口感和諧共舞。

蜜汁餞叉燒嚴選本地梅頭豬肉，取其半肥瘦的完美比例，確保肉質嫩滑、脂香豐腴卻不膩口。以秘製蜜汁反覆餞製，再經慢火收汁，讓甜香層層滲透進肉纖維之中。出品時外層微微焦香亮澤，色澤誘人。內裡軟嫩多汁，蜜香與濃郁肉香完美交融，一口咬下，軟嫩美味。

釀焗鮮蟹蓋是唐閣屹立多年的招牌經典之一，廚師團隊每日親手拆取阿拉斯加蟹與本地藍花蟹的鮮甜蟹肉，比例拿捏精準，再與洋蔥絲及忌廉輕輕同炒，釀回蟹蓋內，裹上一層薄薄麵包糠，高溫炸至金黃香脆。外層酥脆鬆化，一咬即破；內裡蟹肉飽滿豐腴，忌廉帶來絲絲順滑，洋蔥的甜香與蟹的鮮美層層交融。每一口都充滿手工溫度與海洋的原味，盡顯粵菜「以簡馭繁」的最高境界。

三蔥爆龍蝦不僅是唐閣最受歡迎的招牌之一，更曾勇奪「美食之最大賞」龍蝦組金獎，實至名歸。嚴選肉質嫩滑、甜度極高的本地龍蝦，以紫洋蔥、青蔥、乾蔥三種不同層次的蔥香為靈魂，猛火快炒，一氣呵成。鑊氣澎湃卻火候精準——龍蝦肉汁被牢牢鎖住，口感彈牙爽脆而不老韌，三種蔥的香氣層次分明，相互襯托出海鮮的鮮甜。

青芥爆日本和牛粒選用油花分布均勻的A4級日本和牛，切成適口小粒，以猛火快炒爆香，鑊氣十足。牛肉軟嫩細緻，入口幾乎即化，濃郁牛香帶有豐富層次。最後輕點青芥末，那一抹清新辛香恰到好處地平衡了和牛的豐腴油脂，一辣一鮮之間，餘韻悠長，惹味卻毫不油膩。既保留了粵菜爆炒的精髓，又以日式青芥帶來驚喜對比。

踏入唐閣，別只帶著追星的心情。慢慢品那碗湯、那塊燒鵝、那件蝦餃，你自然會感受到，為什麼這間餐廳值得被記住這麼多年。

金錢鮮蝦球早於2001年榮獲美食大獎肯定，可見當年，唐閣於高級粵菜上已經奠定承傳與創新的龍頭地位。選用鮮活大蝦現炒，保持彈牙爽脆與自然清甜，淋上濃郁蟹黃增添華麗甘香，旁配手工炸至金黃酥脆的蟹肉豬肉金錢酥餅，咬下喀啦作響，外脆內嫩，海陸風味層層交織，充分展現粵菜「脆、嫩、鮮、香」的精髓。

唐閣

地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店1樓及2樓

電話：2132 7898

營業時間：星期一至五 12nn-3pm、6pm-11pm；星期六、日及公眾假期 11am-3pm、6pm-11pm