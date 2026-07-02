歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

美國發金本位債？
財富管理 政政經經

美國發金本位債？
黃竹坑七月畫廊焦點:Gallery Exit《Good Af...
Art & Living

黃竹坑七月畫廊焦點:Gallery Exit《Good Af...
hot talk 1點鐘

比比直擊阿里分析師會議！

diva
全文搜索
Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
《被偷走的勁歌》：沒有眼前人，便沒有抒情的餘地。
Movie & Drama

《被偷走的勁歌》：沒有眼前人，便沒有抒情的餘地。

電影寓言
朱相楠
電影寓言

　　看《被偷走的勁歌》（Power Ballad），有種久違的感動。可能是閱片量增長，勸人看電影時，總會標榜作品特別，誰叫好奇最得人心。但本片一切從簡，相當赤誠，令人不忍心挑剔。說來是情懷，約翰卡尼（John Carney）的電影向來討喜。他出生於搖滾樂團，常把音樂夢投射到角色身上。早期佳作《一奏傾情》（Once）拍街頭賣藝，帶來邂逅，選曲毫無架子、直抒胸臆。調性也分明，氣氛營造便如有神助。後來他的青春片《初戀無限JAM》（Sing Street）不但東拼西湊組樂隊，可謂年少莽撞，甚至有模有樣地找來女模拍MV。還私奔收場，顯然不顧一切，要浪漫成真。這些人物的輕輕越軌，和他們演奏琅琅上口的音樂相似，未至於反叛得砸碎萬物，卻打破了麻木的世俗。這種中庸之道，或者被激進的影迷嫌棄。好像Carney 進荷里活拍的《一切從音樂開始》（Begin Again）。但這齣一如既往的救贖故事，之於中年人和青春少艾，都清新可觀。除了音樂本身甜而不膩，就算曲風流行，但切合人設、傾訴主題，並無偏差。男女關係也是順其自然，孤男寡女不需要打得火熱，有時相愛相惜，只需擁抱。這點克制，反而令人回味彼此的緣份和點滴。

 

《被偷走的勁歌》：沒有眼前人，便沒有抒情的餘地。

John Carney 用音樂感化電影。（《被偷走的勁歌》劇照）

 

　　不過Carney 這種任何階級歸順於音樂，甚至童話化的敘事模式，始終略帶俗套。若調度不是強項，風格又隨大流，便過目即忘。他近期的《愛的練習曲》（Flora and Son）套用單親媽媽和兒子修補關係，用音樂填補鴻溝的用意太外露，轉場和感情戲的拍法都是「行貨」，簡直是功能化的勵志片。好在《被偷走的勁歌》沒那麼言志了，回歸老本行講樂隊幕後，不外乎是創作圈的「一念天堂，一念地獄」。過氣的婚禮歌手Rick（Paul Rudd 飾）偶遇從男團單飛的Danny （Nick Jonas 飾），居然把酒言歡到天亮。期間即興演奏，音樂等於理想。那次相見恨晚，Carney 拍得獨到，捕捉他們雙眼發亮、互相看好，羡煞旁人。但這種理想主義色彩，很快蒙上陰影。Danny 在家隨意彈起了Danny 的詞曲，得到女友心動，於是擅自挪用。本來整晚的唯美，立刻變了味。之所以說本片核心簡單，除了主線開展得乾脆，翻臉不認人後，生活落差一目了然。那首被偷的金曲回應了流行樂的終極，在於普世動人。所以林夕多次分享，自己最愛《每天愛你多一些》，誰都聽得懂的歌詞，卻訴說了真愛永不疲倦。《被偷走的勁歌》亦然，沒有眼前人，便沒有抒情的餘地。

 

　　從第一幕開始，本片便刻劃着Rick 的心理失衡。他本來被女兒嫌老土的歌詞和曲調，突然被全世界傳唱，自己卻無法沾光，被同伴揶揄，這實在有失尊嚴。好巧不巧，Rick 對這歌的樣板（Demo）印象依稀，拿不到證據平反。Carney 寫失意城中人，重點從來沒變過，心有大志的話，就不會一直落魄。這裏加重了好兄弟Sandy （Peter McDonald 飾）的戲份，他不離不棄又吊兒郎當，顯然是調劑，讓他的伸冤之路多了個伴。再混入Danny 的風光派對，Sandy 不意外地失控，醉後冷落不選艷遇，反而大彈結他，惹來圍觀，是Carney 這種音樂情癡才想得出來的趣味。至於平日風趣的Paul Rudd 正劇演繹較多，像是多次出走和道歉的段落，都按捺不住真情。他在孤芳自賞之餘，也掙扎於隊友和家庭。這人性化的描繪，令本片不流於創作圈的意念爭鋒，反而涉及人生的完整度。這落到高潮一段的口角才見真章，原來Rick 所寫的眼前人，不是全部人琅琅上口、幾乎是表白的綿綿情話。反而寫給年僅兩歲的女兒，令自辯是歌曲推手的Danny 吃了啞巴虧。Carney 很知趣，看似將家庭當成掣肘，其實只是Rick 賭氣。他發自肺腑成家，獻唱的意義近在眼前。這反轉脫口而出，非常有人情味，道理淺白卻令人為之一振。Sandy 再次登場，救出Rick，亂手亂腳擊退保安，很符合他耿直又胡鬧的形象。

 

《被偷走的勁歌》：沒有眼前人，便沒有抒情的餘地。

《被偷走的勁歌》莊諧並重。（電影劇照）

 

　　當然，本片的題旨不在樂壇黑暗，Rick 的女兒信念猶在，並從古早的錄像中找到證據，尖叫聲中落幕。雖說早有預感Rick 會如願以償，Carney 向來心地善良。全片Rick 好人沒好報，真的叫人不禁緊張，盼着好結局快點來，好在沒辜負觀眾。仔細看，最深刻的好人有好報，是Carney的自我致敬。前半段Rick 目睹街頭藝人被偷賞金，獻唱的正是《一奏傾情》主題曲，最終Rick 日子滋潤了，也不忘回去放下一大筆錢，再隱身離去，好像給過去的自己勉勵，有種苦盡甘來的自豪。作為追看Carney 的影迷，有種言不由衷的欣慰。然而比起舊歌，《被偷走的勁歌》原聲帶不算出色，立意遠勝於韻律，真是作品越主流，歌也少了特色。而且對嘴的處理粗疏，讓現場演唱的效果不在，只剩錄音室修音的痕跡。遙想《一奏傾情》的用心對唱，略為粗糙的嗓音唱着民謠，而不是金曲。

 

《被偷走的勁歌》：沒有眼前人，便沒有抒情的餘地。

《一奏傾情》是John Carney 的初心所在。（電影劇照）

 

Tags:#被偷走的勁歌#PowerBallad#PowerBalladMovie#約翰卡尼#JohnCarney
Add a comment ...Add a comment ...
《哈姆尼特》的靜默之痛 女性視角下的莎翁重塑
更多電影寓言文章
《哈姆尼特》的靜默之痛 女性視角下的莎翁重塑
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處