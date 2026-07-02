gl旗艦店正式登陸中環！全新亞麻系列——以極簡主義設計為夏日增添低調奢華

走過繁忙的中環，你也許發現最近在皇后大道中有一座全新的時裝店，鋪面簡潔清晰，主打米白色的主調；今年來自Giodano品牌將女性服裝系列塑造為全新gl，並在中環開設全新旗艦店，今期就讓DIVA編輯部為一眾喜愛低調優雅的你，隆重介紹這個揉合極簡與舒適的焦點。

旗艦店座落於中環核心購物區，店鋪一共分為三層。身為「i人」的編者，日常購物最渴望的就是一個舒適而不受打擾的環境。而店內的空間感拿捏得恰到好處，完全沒有都市常見的侷促與擠迫感；這份寬敞與愜意，讓人一踏進店內便能自然放鬆，享受不緊不慢的慢活購物體驗。

揉合鬆弛感與極簡主義：全新亞麻系列

在潮濕悶熱的香港，身為上班族最害怕也是穿上沉重的衣服，汗水沾濕衣服，而今年不論任何品牌都逐漸推出亞麻質地的衣服，打造清爽舒適的環境，不論在外工作還是坐在冷氣地方，也為女士們提供舒適體驗。

Gl當然也不例外推出亞麻系列服飾，主打鬆弛感和極簡主義，即使在不同地區上班也十分合適。既低調又簡約的設計與現今的時裝走勢也挺貼合，系列追求極簡主義女性設計，系列服裝搭配的顏色也是偏向以大地色為主，即使假日穿搭，也不會過分隆重。

若你也是喜愛休閒又不失優雅的服飾，不妨趁著週末到 gl 的中環旗艦店走一走，親身感受當中不費力的極簡女性設計！

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