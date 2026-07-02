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黃竹坑七月畫廊焦點：Gallery Exit《Good Afternoon, Good Evening, Good Night.》、 SC Gallery《Sculpting in Wind》、 Antenna Space Hong Kong《Swayy Wayy》
Artcation

黃竹坑七月畫廊焦點：Gallery Exit《Good Afternoon, Good Evening, Good Night.》、 SC Gallery《Sculpting in Wind》、 Antenna Space Hong Kong《Swayy Wayy》

TEXT:Angel S PHOTO:官方圖片

　　七月的週末，告別一整週的忙碌與塵囂，總是讓人渴望一場慵懶的假期。聞說黃竹坑是一個能讓人好好沉澱、感受藝文氣息的好地方——吹吹海風，漫步穿梭於別有洞天的工廈建築之間，享受著濃厚的藝術氣息，無疑是最愜意的消遣。今期我們為讀者挑選了三場位於黃竹坑的畫廊展覽，這個週末，就讓我們一同沉浸於這份恬靜的藝文氛圍中。

 

#1：Gallery Exit
簡喬倩《Good Afternoon, Good Evening, Good Night.》

 

黃竹坑七月畫廊焦點：Gallery Exit《Good Afternoon, Good Evening, Good Night.》、 SC Gallery《Sculpting in Wind》、 Antenna Space Hong Kong《Swayy Wayy》

 

　　在電影《楚門的世界》（The Truman Show）中，主角每天在日復一日的日子裡度過著平凡而無味的生活，而每天也總會對鄰居說一句：Good Afternoon, Good Evening, Good Night.。

 

黃竹坑七月畫廊焦點：Gallery Exit《Good Afternoon, Good Evening, Good Night.》、 SC Gallery《Sculpting in Wind》、 Antenna Space Hong Kong《Swayy Wayy》

簡喬倩《A Rest 29 默謐 二十九》, 2024

 

　　在簡喬倩的個展中，借用了這一番話作為展覽主題，透過一系列作品去思考日常的重複性，以及被打亂的時間感。作品透過對不同植物的觀察，賦予了它們在不同時段裡，光的折射與影像變化；從而在冷靜的藍色基調下，塗上鮮艷又突出的艷橙。這種強烈的色彩對比，令筆下的植物不再只是靜止的畫面，而是充滿溫度與情感的靈魂載體。

 

黃竹坑七月畫廊焦點：Gallery Exit《Good Afternoon, Good Evening, Good Night.》、 SC Gallery《Sculpting in Wind》、 Antenna Space Hong Kong《Swayy Wayy》

簡喬倩《A void 10 無相 十》, 2025

 

黃竹坑七月畫廊焦點：Gallery Exit《Good Afternoon, Good Evening, Good Night.》、 SC Gallery《Sculpting in Wind》、 Antenna Space Hong Kong《Swayy Wayy》

簡喬倩《Taper (object) 1 漸漸 (物件) 一》, 2025

 

簡喬倩《Good Afternoon, Good Evening, Good Night.》
日期：2026年6月6日至2026年8月1日
地址：香港香港仔田灣興和街25號 大生工業大廈3樓

 

#2 SC Gallery
何濼聰《Sculpting in Wind》

 

黃竹坑七月畫廊焦點：Gallery Exit《Good Afternoon, Good Evening, Good Night.》、 SC Gallery《Sculpting in Wind》、 Antenna Space Hong Kong《Swayy Wayy》

 

　　暴風下的樹木形態跟隨著風速變動。嫩樹往往比枯樹更具生命力，而經年大樹則比嫩樹展現出更多一份倔強；在何濼聰的作品中，正正將這股疾風下的山樹姿態刻畫在陶藝之上。

 

黃竹坑七月畫廊焦點：Gallery Exit《Good Afternoon, Good Evening, Good Night.》、 SC Gallery《Sculpting in Wind》、 Antenna Space Hong Kong《Swayy Wayy》

何濼聰 《Willow Tree in Wind》,2026

 

　　《Sculpting in Wind》的展覽中，現場展示了十四件於景德鎮的創作。有別於傳統的陶藝作品，何濼聰巧妙地將繪畫、木工與陶瓷三種媒介融合。透過跨媒介的揉合，將每棵受盡風吹而歪倒、卻依舊頑強的樹木一一繪製在陶瓷上，進而表達出人、樹態與自然環境之間深層的生命對話。

 

黃竹坑七月畫廊焦點：Gallery Exit《Good Afternoon, Good Evening, Good Night.》、 SC Gallery《Sculpting in Wind》、 Antenna Space Hong Kong《Swayy Wayy》

何濼聰《Podocarpus Tree in Wind》,2026

 

黃竹坑七月畫廊焦點：Gallery Exit《Good Afternoon, Good Evening, Good Night.》、 SC Gallery《Sculpting in Wind》、 Antenna Space Hong Kong《Swayy Wayy》

何濼聰《Vase Rock》,2026

 

何濼聰《Sculpting in Wind》
日期：2026年6月27日至8月1日
地址：黃竹坑道53號 英基工業中心1902

 

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Tags:#Artcation#藝術展覽#Antenna Space Hong Kong#李明#SC Gallery#黃竹坑#Sculpting in Wind#Good Afternoon#Good Evening#Good Night#何濼聰#Gallery Exit#畫廊#簡喬倩
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