黃竹坑七月畫廊焦點：Gallery Exit《Good Afternoon, Good Evening, Good Night.》、 SC Gallery《Sculpting in Wind》、 Antenna Space Hong Kong《Swayy Wayy》

七月的週末，告別一整週的忙碌與塵囂，總是讓人渴望一場慵懶的假期。聞說黃竹坑是一個能讓人好好沉澱、感受藝文氣息的好地方——吹吹海風，漫步穿梭於別有洞天的工廈建築之間，享受著濃厚的藝術氣息，無疑是最愜意的消遣。今期我們為讀者挑選了三場位於黃竹坑的畫廊展覽，這個週末，就讓我們一同沉浸於這份恬靜的藝文氛圍中。

#1：Gallery Exit

簡喬倩《Good Afternoon, Good Evening, Good Night.》

在電影《楚門的世界》（The Truman Show）中，主角每天在日復一日的日子裡度過著平凡而無味的生活，而每天也總會對鄰居說一句：Good Afternoon, Good Evening, Good Night.。

在簡喬倩的個展中，借用了這一番話作為展覽主題，透過一系列作品去思考日常的重複性，以及被打亂的時間感。作品透過對不同植物的觀察，賦予了它們在不同時段裡，光的折射與影像變化；從而在冷靜的藍色基調下，塗上鮮艷又突出的艷橙。這種強烈的色彩對比，令筆下的植物不再只是靜止的畫面，而是充滿溫度與情感的靈魂載體。

簡喬倩《Good Afternoon, Good Evening, Good Night.》

日期：2026年6月6日至2026年8月1日

地址：香港香港仔田灣興和街25號 大生工業大廈3樓

#2 SC Gallery

何濼聰《Sculpting in Wind》

暴風下的樹木形態跟隨著風速變動。嫩樹往往比枯樹更具生命力，而經年大樹則比嫩樹展現出更多一份倔強；在何濼聰的作品中，正正將這股疾風下的山樹姿態刻畫在陶藝之上。

《Sculpting in Wind》的展覽中，現場展示了十四件於景德鎮的創作。有別於傳統的陶藝作品，何濼聰巧妙地將繪畫、木工與陶瓷三種媒介融合。透過跨媒介的揉合，將每棵受盡風吹而歪倒、卻依舊頑強的樹木一一繪製在陶瓷上，進而表達出人、樹態與自然環境之間深層的生命對話。

何濼聰《Sculpting in Wind》

日期：2026年6月27日至8月1日

地址：黃竹坑道53號 英基工業中心1902