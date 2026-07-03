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不丹王室的現代輪迴傳奇：以千年前記憶，轉世靈童親證佛法不滅
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不丹王室的現代輪迴傳奇：以千年前記憶，轉世靈童親證佛法不滅

建築.藝術.遠方
趙健明 Janice Chiu
建築.藝術.遠方

不丹王室的現代輪迴傳奇：以千年前記憶，轉世靈童親證佛法不滅

不丹的雪山

 

　　不丹人深信因果輪迴。在不丹，轉世現象雖然普遍，但降生在王室之中卻極為罕見。不丹小王子阿旺·吉美（Ngawang Jigme），2016年被國師傑堪布及中央僧團正式認證為大成就者「毗盧遮那」（Vairotsana）的轉世靈童，並尊稱為「毘盧遮那仁波切 」（Vairochana Rinpoche）。毗盧遮那是公元八世紀蓮花生大士的親傳弟子，一位點燃東方佛教明燈的翻譯大師。這位藏傳佛教歷史上最偉大的翻譯家在不丹王室千年輪迴的現代傳奇，被認為是天佑不丹的象徵。

 

不丹王室的現代輪迴傳奇：以千年前記憶，轉世靈童親證佛法不滅

藏傳佛教是不丹的立國之本

 

不丹王室的現代輪迴傳奇：以千年前記憶，轉世靈童親證佛法不滅

外表清澈、神情堅定的小王子阿旺‧吉美

 

　　2013年6月23日，一位攜帶千年記憶的小王子阿旺‧吉美誕生於不丹王室。他是現任國王的外甥，外婆是王太后多傑旺姆旺楚克，母親是索南德琴旺楚克公主。小王子出生不久，不丹王室驚訝地發現他能結出毗盧遮那大譯師常做的標志性手印，並在學會說話之後，即開始用梵文念誦祈求世人安寧及世界和平的經文。在一次王室聚會中，不到兩歲的小王子指著自己的鼻子，用稚嫩的童音連續三次向大家鄭重宣告：「我是毗盧遮那」。小王子三歲開始向家人提及自己前世修行的細節，並在正式出家的儀式上，在500名僧人的見證下完成了九次五體投地敬拜大禮，以及所有正式的禮儀，成為不丹歷史上最年輕的出家僧人。

 

不丹王室的現代輪迴傳奇：以千年前記憶，轉世靈童親證佛法不滅

小王子結出毗盧遮那大譯師常做的標志性手印

 

　　2019年6月18日，時年6歲的小王子在公主母親以及王太后外婆的陪同下，首次來到中國四川馬爾康市的毗盧遮那聖窟。這個聖窟是唐代毗盧遮那大師因受排擠，從西藏流放到該地時修行與翻譯佛經的險峻溶洞。小王子在自己前世的造像前淚如泉湧，泣不成聲。在無人指引的情況下，他憑藉前世記憶指認了修行時的面壁、身影、掌跡、講經說法時留下的腳印，以及前世修行時使用過的法器與物品。在這趟旅程中，他每抵達一個前世的修行地，就能喚醒沉睡千年的記憶。毗盧遮那圓寂後，他修行的過往在上千年的流傳中，有些被遺忘，有些被誤傳，直到阿旺·吉美的到來，才揭開了毗盧遮那修行的經歷，以及史書上沒有記載的很多細節。小王子完成了第一場震驚佛教界的「尋訪前世之旅」，了結了連接前世今生的宿願。

 

不丹王室的現代輪迴傳奇：以千年前記憶，轉世靈童親證佛法不滅

震驚佛教界的「尋訪前世之旅」

 

　　但這次旅途留下了一個巨大的遺憾：因為行程受限，阿旺·吉美沒能去到他心目中最重要的一個修行地，年僅六歲的他因此在飯店裡傷心地大哭了一個小時，並許下了一個六年後一定會回到此地的沉重承諾。在回程的車上，阿旺·吉美告訴外婆，在一行人中，有些人因為業障太深而變得邪惡，他要為大家祈福，希望大家能成為圓滿而有德行的人，不要在未來墮入地獄。

 

不丹王室的現代輪迴傳奇：以千年前記憶，轉世靈童親證佛法不滅

為未能前往的前世修行之地獻上哈達，許下六年之約

 

　　2025年，這位從一出生就注定不平凡的小靈童已成長為12歲的少年。小王子沒有忘記當初的六年之約，這年7月，為了完成首次尋根未竟的心願，小王子與六年前相同的一行人再次前往中國探訪和修習多處歷史遺跡。這趟旅程堪比唐僧西天取經，歷盡山洪暴發、泥石流等千難萬險，但冥冥之中卻發生了一連串不可思議、仿彿被精心安排的神跡。在眾神的護佑下，終於奇蹟般地平安往返他前世遭放逐與最喜歡的修行之地，圓滿達成了六年前的心願。在第二次尋訪前世之旅中，小王子並向隨行的王太后詳細講述了前世被囚禁及躲避追殺的具體細節與事蹟。

 

不丹王室的現代輪迴傳奇：以千年前記憶，轉世靈童親證佛法不滅

小王子向隨行的王太后和母親詳述前世的事蹟

 

　　如今，這位外表清澈、神情堅定的小王子，正在不丹崗頂佛學院邁向他修持之路的全新篇章。在接受王室教育的同時，也承擔著傳承佛法的宗教使命。作為第四任國王的外孫， 阿旺·吉美也頻繁出現在國家祈福法會和各種宗教場合中，代表皇室為國家平安祈禱，從而奠定了他未來承擔宗教領袖重任的深厚基石。

 

不丹王室的現代輪迴傳奇：以千年前記憶，轉世靈童親證佛法不滅

在宗教場合中作演講

 

　　阿旺‧吉美的降生，不但成為現代社會「靈魂不滅」與「因果輪迴」最強而有力的見證，更揭示了作為轉世靈童的不丹小王子以皇室至尊之軀，跨越千年的輪迴記憶，不僅向現代世界親證了佛法生死不滅的真諦，更用自身承載的古老智慧，成為連接不同地域與現代文明的慈悲紐帶。在未來的修行歲月裡，毗盧遮那大師的轉世靈童——   阿旺·吉美，一定能夠重現大譯師的智慧光芒，成為這紛擾世界中一盞溫暖人心的明燈。

 

不丹王室的現代輪迴傳奇：以千年前記憶，轉世靈童親證佛法不滅

108座佛塔，紀念不丹軍隊在2003年成功擊退佔領南部邊境的印度武裝叛亂分子，同時緬懷陣亡將士並為國家祈求永久和平

 

不丹王室的現代輪迴傳奇：以千年前記憶，轉世靈童親證佛法不滅

分佈全國各地的宏偉建築「宗」，一半是政府辦公室，另一半是僧院

 

不丹王室的現代輪迴傳奇：以千年前記憶，轉世靈童親證佛法不滅

普納卡宗

 

Tags:#輪迴#佛教#不丹#王室#阿旺·吉美小王子#毗盧遮那#毘盧遮那仁波切#藏傳佛教#靈魂#因果#轉世#大成就者#宗教領袖
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