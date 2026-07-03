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夏日防曬出擊！THE WHOO UV Ultimate、fresh紅茶酵素抗氧防曬乳、Supergoop! 礦物啞光防曬霜，塑造每日防曬好氣色
Skincare
Editor’s Pick

夏日防曬出擊！THE WHOO UV Ultimate、fresh紅茶酵素抗氧防曬乳、Supergoop! 礦物啞光防曬霜，塑造每日防曬好氣色

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片

　　要捉緊夏日的尾巴，怎能少得一支能陪伴你度過餘下盛夏的防曬乳？編輯部每周會為大家送上Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

 

THE WHOO UV Ultimate 專業禦光 維他命防曬系列

 

夏日防曬出擊！THE WHOO UV Ultimate、fresh紅茶酵素抗氧防曬乳、Supergoop! 礦物啞光防曬霜，塑造每日防曬好氣色

 

　　對韓國護膚熟悉的你，必然對這個品牌不陌生。向來以韓國宮廷養顏為賣點的 THE WHOO，今年推出全新「UV Ultimate 專業禦光維他命防曬系列」。新系列結合獨家技術，令防曬配方更上一層樓，將修護精華與防曬完美合一，達至全方位呵護；當中更添加了高效抗氧配方，有助改善黑色素沉澱並舒緩泛紅。

 

夏日防曬出擊！THE WHOO UV Ultimate、fresh紅茶酵素抗氧防曬乳、Supergoop! 礦物啞光防曬霜，塑造每日防曬好氣色

專業禦光 維他命防曬精華SPF50+ PA++++ $390/ 50ml

 

　　值得一提的是，同系列的維他命防曬棒十分適合外出時需要隨時補塗的愛美人士。輕輕一抹便能為肌膚穿上防曬保護衣；其設計小巧玲瓏、方便攜帶，即使隨手放進小包包內也毫無負擔。

 

夏日防曬出擊！THE WHOO UV Ultimate、fresh紅茶酵素抗氧防曬乳、Supergoop! 礦物啞光防曬霜，塑造每日防曬好氣色

專業禦光 維他命防曬棒SPF50+ PA++++ $240/ 7g

 

查詢/購買：THE WHOO 

 

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Tags:#美妝#2026#2026春夏#Editor’s Pick#春夏美妝#THE WHOO#Supergoop!#Fresh#Caudalie#skincare#防曬#Skin & Body Care
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