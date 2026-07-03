女神全智賢亮相中環！深藍色長裙搭配玫瑰金珠寶，為伯爵全新旗艦店揭幕

早前，中環街頭因全智賢的現身而格外矚目。她身穿深藍色長裙，頸間配以18K 玫瑰金項鍊，與健康黝黑的膚色相襯，狀態大佳，瞬間成為焦點。原來，她此行正是為伯爵在聖佐治大廈的新旗艦店揭幕。

有留意韓流的讀者應該敏銳地發現，伯爵在韓國明星之間頗受青睞。權志龍等人曾多次佩戴伯爵腕錶亮相，品牌的設計語言與韓流文化的時尚感相互呼應，也讓這次全智賢的出席更添話題。當日，她更佩戴了 Possession 系列「宮廷式裝飾」的 18K 玫瑰金頸鏈、戒指與耳環；指尖則戴上伯爵雞尾酒系列 Basily Dream 戒指出席，玫瑰金與綠碧璽交織出鮮明對比，散發奢華而活潑的氣息。

由知名設計師 Rafael de Cárdenas 操刀

伯爵全新的旗艦店位於中環聖佐治大廈，由 知名設計師Rafael de Cárdenas 操刀。新店外牆以藍金雙色構成，幾何線條和光影效果讓人一眼就感受到品牌的美學語言。臨街的圓形櫥窗鑲嵌藍色石材，周圍的金色放射紋象徵時間與能量。而櫥窗的幾何形狀則取材自世家歷史悠久的錶盤設計及裝飾藝術風格元素。面向雪廠街的半透明玻璃外牆在光線下閃爍，中央的圓形櫥窗像是月相的意象，呼應品牌的製錶傳統。

各有特別的專區

走進店內，空間以色彩和材質的變化營造節奏感。在各個專區中都有不同的設計特色。例如，法國藝術家 Caroline Perrin 以金色和寶石色彩串連成一幅綿綿不絕的壁畫，再由本地工匠完成牆身的金箔裝飾。珠寶區的天花則由工匠 Julien Gautier 創作，以孔雀石為靈感，米金色線條勾勒出漩渦紋理，像懸掛在空間上的一片穹蒼。腕錶區則以藍色特色牆「Elegance of Watchmaking」展示經典作品。木材與絲絨的材質對比，讓幾何圖案更突出。

除了展示空間，店內還設有貴賓廳，提供私密氛圍，讓顧客能細細體驗品牌的作品。特色牆前方更設有「Elegance of Watchmaking」體驗吧，旨在促進與顧客的交流互動，並在活動期間兼作酒吧之用。

伯爵中環聖佐治大廈旗艦店

地址：香港中環雪廠街 2 號聖佐治大廈地下 3-6 號舖