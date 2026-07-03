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「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光
Artcation

「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光

　　曾幾何時，我們總在睡前撒嬌要聽故事，不知道你還記得哪一本童書陪伴你度過那些夜晚？不知不覺間，家喻戶曉的《小王子》（Le Petit Prince）已迎來出版八十周年。為此，香港法國文化協會與香港大學美術博物館聯合呈獻「小王子與飛行員」特展，紀念這部跨世代作品的誕生。展覽以四個主題旅程，帶領觀眾穿梭於作者安東尼．聖修伯里（Antoine de Saint-Exupéry，1900–1944）的生命，探索他作為作家、飛行員、藝術家與冒險家的多重面貌，並揭示這些經歷如何孕育出《小王子》。

 

「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光

 

「所有大人都曾經是小朋友——可是很少有大人會記得這一點。」

 

　　《小王子》之所以打動人心，或許在於它以最簡單的語言，揭示了深刻的真理。書中描繪的孤獨、愛、友情與失去，不論是孩童的純真視角，還是成人的成熟眼光，都能找到共鳴。然而，這個看似簡單的故事卻誕生於動盪的二戰時期。

 

「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光

 

　　安東尼．聖修伯里於 1900 年出生在法國里昂。12 歲時，他在加百列．沃布洛夫斯基親自駕駛的小型飛機上，於里昂體驗了人生首次飛行，從此埋下對天空的嚮往。

 

　　1917 至 1921 年間，他完成高中學業後，兩度報考海軍學校卻未能錄取，轉而考入巴黎國立高等美術學院。在此期間，他結識了作家路易絲．德．維爾莫蘭（Louise de Vilmorin），並開始嘗試寫作。1921 年，他於斯特拉斯堡服兵役，同時接受飛行員培訓，正式展開與天空相伴的人生。

 

「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光

 

　　自此，他以飛行員、作家、冒險家的多重身分盤旋於空中，並將經歷化為創作靈感。1926 年，他在《銀船》雜誌發表首部作品《飛行員》；1929 年出版首部小說《南方郵行》；1931 年以南美洲的飛行經歷撰寫《夜間飛行》；1939 年出版《風沙星辰》，展現他對生命與冒險的思索。1942 年，他推出《航向阿拉斯》，同年開始撰寫《小王子》，並於翌年出版，另有《給人質的一封信》。1948 年，他的遺作《要塞》問世，成為後人理解其思想的重要文本。

 

「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光

「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光

 

「真正重要的事情，用眼睛是看不見的；只有用心才能看得清楚。」

 

　　在安東尼．聖修伯里短暫的一生中，他曾多次面臨死亡。1935 年，他與機械師安德烈．普雷沃（André Prévot）參加「巴黎—西貢長途競賽」，試圖以最短飛行時間紀錄爭奪 150,000 法郎獎金。飛行 19 個多小時後，他們在撒哈拉沙漠墜機，並在荒漠中徒步三天，最終被一支駱駝商隊救起。這段驚險經歷深深烙印在他的生命中，翌年他便在《巴黎晚報》以〈沙之囚牢〉為題，連載六篇文章，記錄下這場生死邊緣的冒險。

 

「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光

「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光

1936年《小日報》「聖修伯里與佩沃平安無事！」的報道

 

　　然而，命運的考驗並未止步於此。1944 年，聖修伯里在執行偵察任務返航途中失蹤，音訊全無。直到 1998 年，人們才在地中海發現屬於他的手鏈；2000 年，又在馬賽附近找到飛機殘骸，這才逐漸拼湊出他最後的身影。

 

「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光

1998年，漁民在地中海海域發現了聖修伯里的手鏈；這條手鏈是由當時《小王子》的出版商雷納爾和希區考克送贈的。

 

「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光

展覽開幕當天，安東尼·聖修伯里的玄外甥、兼 Saint-Exupéry–d‘Agay 兼家族遺產委員會代表Adrien Guiraud 專程來港，親自和觀者娓娓道來聖修伯里的生平。

 

　　展覽從聖修伯里的童年說起，透過展出的珍稀照片、私人書信、報紙報導、家族紀念品與寫作手稿原跡，勾勒出他的人生軌跡。同時，展覽亦聚焦他作為飛行員與二戰時期的生涯，現場呈現地圖、飛行文件、軍事物件及個人物品，展現他對航空業的貢獻與冒險精神。展品中甚至包括 1935 年撒哈拉沙漠墜機事件的報導、1998 年在地中海發現的手鏈，以及遺作《要塞》。

 

「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光

「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光

「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光

 

　　壓軸展區聚焦於《小王子》的誕生，展出草圖、原稿、插畫、初版以及全球不同語言的譯本，細述角色的誕生與演變；現場更特別呈現香港獨家的一比一彩色《小王子》雕塑。透過這些展品，觀眾不僅能重溫童年記憶，更能立體地理解聖修伯里作為飛行員、作家與人文主義者的精神。尤其在戰火與不安的背景下，《小王子》是如何以溫柔的筆觸描繪孤獨、愛與責任，成為黑暗年代裡的一道光，持續跨越世代打動人心。

 

「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光

安東尼．聖修伯里的玄外甥Adrien Guiraud來港講解

 

「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光

不同版本的《小王子》

 

「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光

不同版本的《小王子》

 

「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光

「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光

「小王子與飛行員」特展：從珍稀原稿見證二戰中誕生的《小王子》，化作黑暗裡的一道光

 

展覽詳情

日期：2026年6月26日至10月18日

 

開放時間：

星期二至星期六：上午 9 時 30 分至下午 6 時

星期日：下午 1 時至下午 6 時

逢星期一、公眾假期及大學假期：閉館

地點：香港薄扶林般咸道 90 號香港大學美術博物館徐展堂樓一樓

電話/電郵：（852）3917 5500（一般查詢）/ museum@hku.hk

費用：免費入場（請由馮平山樓地下入口進入）

網址：
https://umag.hku.hk/tc/exhibition/the-little-prince-and-the-pilot/

 

https://www.afhongkong.org/cn/cultural-events/french-may/2026/the-little-prince-and-the-
pilot/

 

Tags:#Artcation#小王子#小王子與飛行員#安東尼．聖修伯里#展覽#安東尼·聖修伯里#第二次世界大戰#文學#藝術#航空#冒險
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