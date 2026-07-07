芳療界的「萬用仙子」！薰衣草如何從緊急修復，融入日常的香氣儀式

今期專欄我選擇以「薰衣草」為主角，靈感來自近期身邊兩宗突發事件：一位朋友因急性高血壓需要入院治理，另一位則不幸遭受燙傷之苦。作為香薰治療師，腦海裏想起的是一款萬用急救精油，正好能對應這些危機，就是「真正薰衣草」（Lavandula angustifolia）。很多人以為它只是用來助眠放鬆，就讓我帶大家重新認識這位芳療界的「萬用仙子」！

因燙傷而起的芳香療法

不知大家是否有留意，現代芳香療法（Aromatherapy）是如何誕生呢？原來是由一場意外與薰衣草交織而成。1910年，法國化學家雷內·蓋特佛塞（René-Maurice Gattefossé）在一次實驗室爆炸中嚴重燙傷雙手，情急之下，他將手臂浸入身旁一桶薰衣草精油中，傷口不僅迅速止痛，隨後的癒合速度更是驚人，甚至連疤痕也沒有留下。這次經歷，促使他深入研究植物精油的醫療功效，開啟了現代芳療的篇章。

野生高地薰衣草的獨特魅力

市面上的薰衣草精油林林總總，我最鍾情及珍視的，必定是野生高地薰衣草（Wild Highland Lavender）。

野生高地薰衣草生長於法國普羅旺斯海拔一千米以上的高山，在峭壁與貧瘠的土壤中扎根，日夜飽受狂風、烈日與暴雨的洗禮。為了在惡劣的環境中求存，野生高地薰衣草必須分泌出更多更具防禦性的化學成分，令它所蘊含的酯類（Linalyl acetate）和單萜醇（Linalool）比例更為完美、協調，香氣少了一分人工的甜膩，多了一分帶有泥土與高山清風的層次感，在安撫神經、平衡身心方面的功效，比普通品種來得更深層、更具穿透力。

從緊急舒緩到日常療癒

純正的薰衣草精油具備極佳的消炎、抗菌及促進細胞再生能力，更是極少數可以直接安全塗抹於皮膚上的精油。萬一遇到輕微的燙傷（請緊記先用清水沖洗降溫，嚴重的建議找醫生處理），或是不小心割傷需要止血，只需直接滴上一滴即可急救。

除了局部直接塗抹於傷口，薰衣草精油亦非常適合稀釋後作全身按摩。如果想在睡前徹底放鬆神經、改善睡眠質素，我推介嘗試經典配方「睡前舒壓按摩油」：

將4至6滴的野生高地薰衣草精油，加入50ml植物底油（如甜杏仁油或荷荷巴油）中混合均勻，洗澡後塗抹全身，以溫柔的手法按摩，即可達到舒壓的效果。

溫馨提示：留意使用禁忌

薰衣草精油對心血管及神經系統有極佳的平衡作用，但我必須特別提醒大家，這也是一把雙刃劍 ，部分人士需要留意：

1. 高血壓人士：對於因工作壓力、焦慮而導致血壓偏高的人，它能有效安撫交感神經，讓血管放鬆，達到輔助降血壓的效果。

2. 低血壓人士：應避免大劑量或長期使用，否則容易導致頭暈、全身乏力或過度嗜睡。

3. 孕婦不建議使用：薰衣草具備「通經」的特性，即促進氣血循環與經期代謝，且其深度放鬆的作用可能會影響子宮肌肉的張力。為

了胎兒與媽媽的安全，一般不建議孕婦（尤其是懷孕初期）自行使用。

大自然的處方充滿智慧，使用時只要遵循安全守則，就可以安心讓薰衣草的香氣融入生活，療癒身心，發揮芳療的最大價值。