2026 必備夏日涼鞋：The Row、Chloé 微踭夾腳涼鞋逆襲，告別不修邊幅！

氣溫高達三十幾度，體感溫度更直逼四十度，今個夏天簡直熱到癲！焗在波鞋或皮鞋裡的雙腳，每日都在發出無聲的吶喊。此時，一對清爽的涼鞋，絕對是在熱浪中解放雙腳的最佳良藥。今季的潮流以「人字拖」當道，說清楚一點：這裡所指的並非那雙去沙灘、頹到爆的橡膠人字拖，而是有設計感、微微有踭的夾腳趾涼鞋款式。當被譽為極簡時尚風天花板的 The Row，將自家那雙索價近萬港幣的皮革夾腳拖捧到上神枱時，夾腳趾涼鞋的身價即時原地飛升，正式進駐時尚潮流核心，變成時尚女生爭相入手的潮物。

相信大家都見過在稍為高級的餐廳都會列明：人字拖與短褲、背心一同列為謝絕內進的項目。人字拖經常用來與「不修邊幅」、「無禮貌」劃上等號，究竟這種刻板印象從何而來？其實人字拖的歷史可追溯至公元前數千年的古埃及，據說現代人熟悉的人字拖（Flip-flops）很大程度上是演變自日本的傳統草履。特別是在二戰後美軍將這種輕便鞋款帶回西方，並於 60 年代伴隨着衝浪文化與嬉皮士運動風靡全球。不過，風靡歸風靡，當時的傳統觀念（尤其是西方上流社會）認為在公開場合露腳趾是不夠文明的表現，加上穿着人字拖走路時發出的「啪嗒啪嗒」聲，更被視為對正式場合的一種冒犯。

但來到今年人字拖打了一場非常漂亮的翻身仗，而靈魂關鍵字就在進化兩個字，完全捨棄以往平底、全塑膠的設計，換上細緻的皮革與高級物料，加入微踭、厚底等元素，成功從一雙街頭拖鞋華麗轉身為時尚感十足的夾腳趾涼鞋。尤其是隨着今年闊腳褲與百慕達短褲大舉回歸，一雙線條乾淨、帶有精緻份量感的夾腳趾涼鞋，可以瞬間拉高及拉長下半身比例，完美解決亞洲女生容易被寬鬆剪裁壓垮而顯矮的煩惱。

如果預算充足，想入手一雙經得起時間考驗的夾腳趾涼鞋，今年各大名牌的變奏版絕對會令人心甘情願掏出信用卡埋單。Chloé 推出的貓跟夾腳鞋，今季特別採用帶有涼快感的果凍透明色調搭配，令原本隨意的鞋款瞬間變得帶點俏皮的優雅。除了奢華大牌，平價連鎖品牌如 Zara、H&M 等亦緊貼潮流，推出了不少夾腳涼鞋，設計以極簡黑色及大地色系為主流行列，現在季末大減價，一雙幾百港幣便有交易。

查詢：Celine、Chanel 、Prada、The Row、Chloe、Charles & Keith 、H&M 、 ZARA