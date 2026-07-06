PINK POWER UP！全新 ghd柔霧粉紅慈善限量系列：以粉紅力量，為乳癌患者注入自信與勇氣！

編輯部每周會為大家送上Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

對於所有女士們來說，擁有一頭柔順秀髮是不可或缺的精緻元素。俗語有話「髮型影響一切」，每天將自己的秀髮打扮得漂漂亮亮，絕對是出門前的必備 Check-list！向來致力推動粉紅慈善活動的 ghd，今年迎來全新「柔霧粉紅慈善限量系列」，將一系列皇牌頭髮造型產品換上絕美的粉紅新裝，讓 Pink Power 傳遞到每一個角落，喚醒大眾對乳癌的關注。今期就讓 DIVA 編輯部為一眾姊妹們打開這份粉紅魅力！

GHD CHRONOS 柔霧粉紅限量版高清亮澤造型夾

在香港這種潮濕悶熱的天氣中，一個得心應手的直髮造型夾絕對是精緻女孩的救星。系列中的高清亮澤造型夾，當中有高清動態感應技術，能提升高達85%的秀髮光澤度，用來整理短髮或日常瀏海就最適合不過！最令人心動的，當然是特別限量版專屬的愛心圖案設計，簡直少女心滿分，而且尺寸輕巧，即使外遊攜帶也完全不怕佔用行李空間。