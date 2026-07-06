《夾 Band 尋寶維京佬》：dansk下的黑色幽默

「如果人人都有缺陷，就等於大家都沒缺陷。」

在《夾Band》中，與以往帥氣十足，反派魅力四射的Mads截然不同，挑戰的是一個結合了自閉症與解離性身分障礙的複雜角色——雖擁有成人的身軀，但細心觀察便會發現，他的心境停留在孩童時期。歪歪斜斜的眼鏡、凌亂的頭髮，甚至一聽到自己的原名就會病發。要將如此怪誕的角色塑造得恰到好處，絕對比想像中更難演繹。

在 Comic Con 的一場訪談中，Mads 曾提及，對性格複雜的角色特別著迷，《沉默的羔羊前傳》（Hannibal）中的 Hannibal Lecter 便是他的最愛之一。這不僅是因為角色本身魅力難擋，更因為要演活這位身兼精神科醫生的殺人魔，需要花費極多時間去鑽研，而這也正正是作為演員最享受、覺得最好玩的環節。

整個故事包含了許多元素，如家庭、友誼及身分認同等。雖然電影以丹麥語為主，卻夾雜著大大小小的黑色幽默，即使不懂該語言的你，看著預告片也會微微一笑。

也許在《夾Band》中，我們無法看到以往 Mads 那標誌性的反派魅力，但不妨在戲中多加留意他對演技的細膩拿捏。相信看完之後，你會更深深迷上這位丹麥國寶。