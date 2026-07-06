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《夾 Band 尋寶維京佬》：dansk下的黑色幽默
Movie & Drama

《夾 Band 尋寶維京佬》：dansk下的黑色幽默

TEXT:Angel SPHOTO:官方圖片

　　五月時分，香港舉辦了一場盛事，不論男女都想進場一睹他的魅力。沒錯，他就是 Mads Mikkelsen。

 

《夾 Band 尋寶維京佬》：dansk下的黑色幽默

《醉好的時光》（Another Round）劇照

 

　　被封為「丹麥最性感的男人」的他，不但擁有從年輕到年老都無法擋住的帥氣，更被譽為「最具魅力的反派」。從一拍成名作《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）的反派 Le Chiffre，到去年飾演《夾 Band 尋寶維京佬》中的 Manfred，能將如此瘋狂的角色拿捏得淋漓盡致，編者相信，絕無他人了。

 

《夾 Band 尋寶維京佬》：dansk下的黑色幽默

《夾 Band 尋寶維京佬》劇照

 

　　早前在日本上映的《夾 Band 尋寶維京佬》（The Last Viking），電影講述患有多重人格障礙的 Manfred（Mads Mikkelsen 飾），自小與哥哥 Anker（Nikolaj Lie Kaas 飾）相依為命。某天Anker因犯事入獄，並要求 Manfred 將一筆巨款藏好。怎料 Anker 出獄後找回 Manfred 時，卻發現弟弟受情緒病影響，自認為英國歌手 John Lennon。這下別說記不記得巨款藏在哪，連自己的真實身分都搞不清，兩兄弟只好就此展開一場尋找記憶與巨款下落的荒誕之旅。

 

《夾 Band 尋寶維京佬》：dansk下的黑色幽默

《夾 Band 尋寶維京佬》劇照

 

　　在追尋過程中，他們從精神科醫生口中得知，只要找回兩位院友，重組「披頭四」，便有機會找到想要的東西，這場瘋癲的旅程亦正式展開。

 

《夾 Band 尋寶維京佬》：dansk下的黑色幽默

《夾 Band 尋寶維京佬》劇照

 

閱讀全文
Tags:#Mads Mikkelsen#夾 Band 尋寶維京佬#The Last Viking#Hannibal#電影#影評
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