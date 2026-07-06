《夾 Band 尋寶維京佬》：dansk下的黑色幽默
TEXT:Angel SPHOTO:官方圖片
五月時分，香港舉辦了一場盛事，不論男女都想進場一睹他的魅力。沒錯，他就是 Mads Mikkelsen。
被封為「丹麥最性感的男人」的他，不但擁有從年輕到年老都無法擋住的帥氣，更被譽為「最具魅力的反派」。從一拍成名作《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）的反派 Le Chiffre，到去年飾演《夾 Band 尋寶維京佬》中的 Manfred，能將如此瘋狂的角色拿捏得淋漓盡致，編者相信，絕無他人了。
早前在日本上映的《夾 Band 尋寶維京佬》（The Last Viking），電影講述患有多重人格障礙的 Manfred（Mads Mikkelsen 飾），自小與哥哥 Anker（Nikolaj Lie Kaas 飾）相依為命。某天Anker因犯事入獄，並要求 Manfred 將一筆巨款藏好。怎料 Anker 出獄後找回 Manfred 時，卻發現弟弟受情緒病影響，自認為英國歌手 John Lennon。這下別說記不記得巨款藏在哪，連自己的真實身分都搞不清，兩兄弟只好就此展開一場尋找記憶與巨款下落的荒誕之旅。
在追尋過程中，他們從精神科醫生口中得知，只要找回兩位院友，重組「披頭四」，便有機會找到想要的東西，這場瘋癲的旅程亦正式展開。
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