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樸實無華的赤裸社會——Martin Parr 的紀實攝影美學
Artcation
Culture

樸實無華的赤裸社會——Martin Parr 的紀實攝影美學

TEXT:Angel SPHOTO:官方圖片、Blindspot Gallery

　　所謂的紀實攝影（Documentary Photography），是以客觀真實的記錄為核心，捕捉社會現象、常民生活及歷史變遷。相較於商業美化，紀實攝影鏡下的畫面更富有真實感與鏡頭語言，能與觀眾產生更深層的連結。而 Martin Parr，正正將這種社會變遷與赤裸的真實，悉數記錄了下來。

 

樸實無華的赤裸社會——Martin Parr 的紀實攝影美學

Martin Par

 

　　出生於二戰後英國的 Martin Parr，自小就立志成為攝影師。在大學就讀期間，他結識了 Daniel Meadows，兩人更一起到英國的海濱度假村擔任巡迴攝影師，自此展開了他的創作之路。在早期的作品都偏以黑白為主，1980年代，Martin的作品受到William Eggleston、Stephen Shore及英國彩色明信片攝影美學啟發，從而開始踏上彩色攝影之路。

 

樸實無華的赤裸社會——Martin Parr 的紀實攝影美學

Ireland. Dublin. Halfpenny Bridge. October, 1981 Source-Martin Parr/Magnum Photo

 

樸實無華的赤裸社會——Martin Parr 的紀實攝影美學

樸實無華的赤裸社會——Martin Parr 的紀實攝影美學

Source-Martin Parr/Magnum Photo

 

「我喜歡這個充滿拙劣攝影的時代，讓好的攝影更有存在的理由。」

 

樸實無華的赤裸社會——Martin Parr 的紀實攝影美學

New Brighton, Great Britain, 1985 Source-Martin Parr/Magnum Photo

 

　　在Martin的眾多作品中，可以看見濃烈的高飽和度色彩與刺眼的閃光燈，這種與同期攝影師截然不同的視覺張力，也成為了他最標誌性的個人風格。路人的日常步調、放鬆甚至略顯狼狽的姿態、以及那些平凡得不能再平凡的生活碎片，通通走進了 Martin 的鏡頭中。正是這份樸實無華的日常，反而讓觀眾在鏡頭前找到了一種心靈的共鳴。

 

樸實無華的赤裸社會——Martin Parr 的紀實攝影美學

A tourist takes a photo outside a temple, Mexico, 2002 Source-Martin Parr/Magnum Photo

 

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Tags:#Martin Parr#紀實攝影#刺點畫廊#Blindspot Gallery#Art & living
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