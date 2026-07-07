樸實無華的赤裸社會——Martin Parr 的紀實攝影美學

”Photography is the simplest thing in the world, but it is incredibly complicated to make it really work.”

— Martin Parr

論大眾對英國人的刻板印象，無非是優雅知性、嚴肅古板的紳士，鮮少有人像《凸務之王》（Austin Powers）中的Mike Myers那般，瘋狂搞笑又帶著點低俗幽默。然而在 Martin 的鏡頭下，卻捕捉了無數的怪誕與荒謬——不論是地上的垃圾堆，還是海灘上塗著紅色腳甲，怪誕卻又無比逗趣。那是平凡人的生活日常，卸下了優雅的濾鏡，剝離了美化的環境，餘下的只有樸實無華的赤裸影像。Martin不刻意美化現實，鏡頭反而充滿了典型的英式諷刺——看似冷酷，郤誠實。

2013年，Martin受到刺點畫廊（Blindspot Gallery）的委託，創作了一系列關於香港的攝影作品。他在香港短短逗留了兩星期，穿梭於大街小巷：不論是地道的港式婚禮、熱鬧喧囂的沙田馬場，還是草根氣息濃厚的深水埗。他將這些轉瞬即逝的港人日常捕捉下來，並於 2014 年舉辦了在香港的首場展覽。時光飛逝，Martin 於 2025 年 12 月告別了世界。今年，刺點畫廊舉辦了一場線上展覽，以緬懷這位英國具代表性的當代紀實攝影大師。 轉眼十多年過去，重溫 Martin 當年在香港攝下的作品，讓人感到既熟悉又陌生，彷彿坐上時光機，回到了那個光輝而斑斕的香港，怪誕之餘，卻勾起了一抹暖心的回憶。

”I photograph people as I find them. But people have issues about how they look. .”

— Martin Parr

身處 2026年的今天，每個人都手握智能手機，自媒體已成為當代的絕對趨勢，彷彿實踐了 Andy Warhol當年那句「每個人都能成名 15 分鐘」的預言。 然而，在這個數碼泛濫的年代，攝影對大眾的意義究竟是甚麼？當影像被過度修飾、任何事物都必須套上濾鏡，那麼「真實」的價值在這個時代，是否還依然存在？

也許，正是那分不完美、不刻意講究構圖的、最赤裸的捕捉，才是「真實」在這個時代最無可替代的存在。

馬田・帕爾線上展覽

日期：2026年6月25日 - 2026年8月31日

線上展覽連結