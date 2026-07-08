雲門舞集《毛月亮》香港首演！在幽暗而不安的夢境裏，以舞姿書寫時代幻境

闊別香港七年，台灣雲門舞集再度踏上這片舞台。當身體的原始力量遇上冰冷的科技巨幕，《毛月亮》在西九戲曲中心大劇院冉冉升起，宛如一幅幽暗而瑰麗的時代畫卷。

雲門舞集成立於 1973 年，由編舞家林懷民創立，以中國最古老的舞名「雲門」命名。倫敦《泰晤士報》曾讚譽其為「亞洲第一當代舞團」。雲門的作品跨越文學、歷史、舞蹈、音樂乃至社會議題，舞者訓練融合武術、太極、芭蕾與街舞，形成獨特的身體語言。雖然札根台灣，雲門舞集卻是國際藝術節與重要劇場的常客，足跡遍及歐洲、美洲與亞洲。2020 年，鄭宗龍接任藝術總監，從林懷民手中承繼舞團，以強烈的身體感與視覺張力開拓新方向，讓雲門在傳統與當代之間持續探索。而《毛月亮》正是鄭宗龍首次將作品帶到香港舞台，讓觀眾在這座城市見證他的舞蹈語言。

自2019年首演以來，《毛月亮》一路在國際舞壇掀起迴響，並於歐洲多地巡演。英國《每日電訊報》更將其選為「2023 年度最佳舞作」，盛讚這是一場「幽暗而瑰麗、令人深感不安的夢」。如今，這部作品終於來到香港，由西九演藝呈獻，並獲勞力士支持。

古人有言「月暈而風」，象徵事物即將轉變的徵兆。這句古語成了鄭宗龍創作的起點。凝視天文異象「月暈」，又稱「毛月亮」——他被那奇妙而美麗、飄忽又神秘的光暈深深吸引。關於《毛月亮》，鄭宗龍曾寫道：「當月光穿透雲層冰晶、折射 22 度角時，月亮周圍泛起銀白光暈，俗稱『毛月亮』。奇妙又美麗的天文現象，飄忽而神秘的氣息讓我著迷。我想有一天，要為它編一支舞。」

這份著迷，也化作鄭宗龍對時代的提問：我們正身處何種世代？它將走向何方？他以「月暈」隱喻時代的轉變，透過舞者原始的肢體語言與三幅巨型 LED 螢幕的冷冽影像，展現科技介入生活的張力。舞者在孤冷的獨舞、情感交織的雙人舞與狂歡群舞之間切換，演繹人性的欲望、孤寂與重生。隨著舞姿的推進，身軀化作山水風景，在人與科技的流逝中舞動，散發原始與部落的氣息。

其實在構思《毛月亮》期間，鄭宗龍曾親自飛往冰島，只為與 Sigur Rós 面對面交流。這趟旅程不只是一次合作洽談，更像是一場尋找靈感之旅。在冰島的冷冽氛圍裏，他感受到音樂與舞蹈之間的共鳴，最終促成了這次跨界合作。由 Sigur Rós 打造的專屬配樂，將唯美旋律、古典與實驗元素交織，再融入台灣傳統樂器的音色，既保留北歐的空靈質感，也承載台灣原始的文化調子。這份聲響如潮水般暗湧，呼應作品對焦慮、轉變與未知的探索，讓舞台在冷冽與詩意之間展開。

日期及時間

2026年7月10日（星期五） 晚上8時

2026年7月11日（星期六）下午5時

2026年7月12日（星期日）下午3時＊

＊加開場次：2026年7月10日（星期五）場次設演後藝人談

地址：西九戲曲中心

查詢：https://www.westk.hk/tc/event/lunar-halo