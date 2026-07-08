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高溫下的底妝貼服指南：Charlotte Tilbury 隱形定妝神器、Bobbi Brown 皇牌底霜、Dior 完美上鏡底妝
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Makeup

高溫下的底妝貼服指南：Charlotte Tilbury 隱形定妝神器、Bobbi Brown 皇牌底霜、Dior 完美上鏡底妝

TEXT:Helena HauPHOTO:官方圖片

　　夏天的氣溫總是讓人一出門就滿身汗，潮濕的空氣更容易讓妝容失去原本的清爽感。對許多人來說，底妝不只是遮瑕，而是每天外出時能否保持自信的關鍵。輕薄的質地成了夏季的首選，它能在高溫下維持自然光澤，在雨季裏也不顯厚重，讓妝容看起來乾淨、舒服，貼近日常生活的需要。

 

1/ 底妝服貼的秘密！Bobbi Brown 全新升級維他命營養底霜

 

高溫下的底妝貼服指南：Charlotte Tilbury 隱形定妝神器、Bobbi Brown 皇牌底霜、Dior 完美上鏡底妝

 

　　粉底貼不貼服，關鍵在於妝前打底！Bobbi Brown 的皇牌維他命營養底霜是編者化妝櫃上的常客。底霜散發清新的柑橘調香氣，質地與氣味都讓人聯想到橘子，因此在美妝界獲得了「橘子面霜」的經典暱稱。底霜的質地輕薄易推，令後續粉底更貼服。同時，底霜中的維他命與保濕成分能滋潤肌膚、改善乾燥與暗啞。

 

　　日前，這款經典的底霜也釋出全新升級配方，結合結合維他命 B3、B5、C 及 E等養膚級維他命，提升養膚功效，即時改善浮粉、卡粉、暗啞等底妝問題，都能讓妝容更加服貼、持久與自然。喜歡柔光感的妝容，可搭配品牌的無重輕霧氣墊粉底和具控油效果的粉透柔光粉餅，便能呈現輕薄服貼的自然妝感。

 

高溫下的底妝貼服指南：Charlotte Tilbury 隱形定妝神器、Bobbi Brown 皇牌底霜、Dior 完美上鏡底妝

Bobbi Brown全新升級維他命營養底霜HK$ 610

高溫下的底妝貼服指南：Charlotte Tilbury 隱形定妝神器、Bobbi Brown 皇牌底霜、Dior 完美上鏡底妝

無重輕霧氣墊粉底HK$ 450 

高溫下的底妝貼服指南：Charlotte Tilbury 隱形定妝神器、Bobbi Brown 皇牌底霜、Dior 完美上鏡底妝

粉透柔光粉餅 HK$420

 

2/ 隱形定妝神器：Charlotte Tilbury全新輕盈無瑕柔光蜜粉

 

高溫下的底妝貼服指南：Charlotte Tilbury 隱形定妝神器、Bobbi Brown 皇牌底霜、Dior 完美上鏡底妝

輕盈無瑕柔光蜜粉 HK$440

 

　　蜜粉是定妝的起點，如果不想妝感顯得厚重，它同時也是打造輕薄底妝的關鍵一步。Charlotte Tilbury的王牌AIRBRUSH FLAWLESS磨皮底妝系列日前推出全新輕盈無瑕柔光蜜粉，又稱「磨皮銀餅」。這款蜜粉的質地輕薄如紗，沒有閃粉、沒有珠光、也不泛白，上臉幾乎無痕，定妝效果自然不厚重，有「隱形定妝神器」的感覺。

 

　　全新蜜粉走的是柔焦的妝感，微米級磨皮粉質加入霜感透明配方，讓妝效乾淨、柔嫩且能維持清爽。除了透明蜜粉，這次還推出了專為亞洲肌膚設計的兩款限定色調——能提亮去黃的LAVENDER流光紫，以及修飾肌膚泛紅的MINT雲霧綠。整體來說，這款蜜粉在控油、持妝與柔光效果上表現平衡，適合喜歡輕薄妝感的人。

 

高溫下的底妝貼服指南：Charlotte Tilbury 隱形定妝神器、Bobbi Brown 皇牌底霜、Dior 完美上鏡底妝

輕盈無瑕柔光蜜粉 – 限定色 LAVENDER流光紫 HK$440

高溫下的底妝貼服指南：Charlotte Tilbury 隱形定妝神器、Bobbi Brown 皇牌底霜、Dior 完美上鏡底妝

輕盈無瑕柔光蜜粉 - 限定色MINT雲霧綠 HK$440

 

3/「完美上鏡」底妝！Dior Forever恆久貼肌底妝、玫瑰花蜜卸妝乳霜

 

高溫下的底妝貼服指南：Charlotte Tilbury 隱形定妝神器、Bobbi Brown 皇牌底霜、Dior 完美上鏡底妝

 

　　說到上鏡底妝，不得不提Dior Forever恆久貼肌底妝系列。而恆久貼肌系列的修護底霜更是不少女明星在伸展台與拍時尚大片的首選。這系列底霜具保濕、防護、妝前調色的功效，針對遮瑕、柔滑並霧化肌膚，減低毛孔的顯眼度來打造無瑕的妝感，為後續的粉底液和定妝蜜粉打好基礎。

 

高溫下的底妝貼服指南：Charlotte Tilbury 隱形定妝神器、Bobbi Brown 皇牌底霜、Dior 完美上鏡底妝

Dior Forever Skin Veil | Dior恆久貼肌亮澤/柔霧/修護底霜 HK$540

Dior Forever On Set Powder | Dior恆久貼肌定妝蜜粉 HK$510 

Dior Forever Cushion Case - Flowery Bow | Dior恆久貼肌氣墊粉盒 HK$275

Dior Forever Cushion Refill | Dior恆久貼肌氣墊粉底補充裝 HK$420

 

　　除了女明星大愛的底妝產品，這次更值得一提的是品牌最新的玫瑰花蜜卸妝乳霜。對於日常妝容來說，清潔始終是最重要的一步——肌膚乾淨，底妝才能真正透亮輕薄。這款卸妝乳霜觸膚即化為卸妝油，遇水後轉化成絲滑乳液，卸妝過程柔和不刺激，適合日常使用。搭配同系列的玫瑰花蜜淨肌泡沫，乳霜質地能揉搓出輕盈泡沫，清潔後肌膚感覺清爽而不緊繃，讓後續的底妝更自然服貼。
 

高溫下的底妝貼服指南：Charlotte Tilbury 隱形定妝神器、Bobbi Brown 皇牌底霜、Dior 完美上鏡底妝

玫瑰花蜜卸妝乳霜 HK$865

 

Tags:#化妝#美容#護膚#夏季#高溫#妝前打底#粉底#Bobbi Brown#維他命營養底霜#Charlotte Tilbury#輕盈無瑕柔光蜜粉#Dior#Dior Forever恆久貼肌底妝#卸妝乳霜
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