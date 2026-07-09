上班族新寵兒？Longchamp全新Le Pliage Xtra與One系列，本季必入手的新一代It-bag

對於 Longchamp，大家腦海中浮現的是甚麼印象？是否記得在千禧年代的銅鑼灣、中環或尖沙咀街頭，不論是上班族、大學生，甚至是中學生，幾乎每走幾步就能看見Le Pliage尼龍包的身影，堪稱當時的大眾包包。

轉眼到了2026年中，當人人都在追求極致的實用性與性價比時，街頭的風景卻悄悄換成了滿街大大小小的Goyard托特包。不過，時尚的輪迴從不停止。今年秋冬時裝季，Longchamp為傳奇的Le Pliage帶來兩個全新系列——Le Pliage Xtra與One系列，憑藉著大小各異的尺寸，及低調卻優雅內斂的全新配色，這一次，它到底能否成功突圍，成為2027年新一代的It-Bag？

小巧之美：Le Pliage Xtra

若你喜愛今年大熱的法棍包，那麼全新的Le Pliage Xtra系列絕對會讓你一見傾心！品牌將原本的版型縮短並加寬，演變成極具摩登感的小巧輪廓；搭配上幼細纖長的肩帶，瞬間讓整體款式變得更加優雅知性。

無論是輕巧手提，還是隨性地夾於腋下，都展現出不經意的法式鬆弛感，彷彿每天都悠閒地穿梭於浪漫的巴黎街頭。Le Pliage Xtra系列採用細膩柔韌的牛皮打造，本季更增添了多款迷人色調，加上十分親民的定價，絕對是高性價比的質感之選！

近年時尚圈吹起了一股包包掛件美學（Bag Charm Trend），不妨在手袋上掛滿各式吊飾，為日常造型注入玩味；若偏愛成熟洗鍊的風格，也可以選擇用精緻的絲巾纏繞於肩帶或隨性點綴在包身，瞬間拉滿法式優雅的氛圍感！