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辦公桌上的微奢儀式感：Miss Dior、Prada 、Salt & Stone護手霜，職埸小資女必備的貴婦級單品！
Skincare
Editor’s Pick

辦公桌上的微奢儀式感：Miss Dior、Prada 、Salt & Stone護手霜，職埸小資女必備的貴婦級單品！

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片

　　在女孩的精緻美學裡，舉手投足間的細節才是彰顯品味的關鍵。雙手作為我們的「第二張臉」，在頻繁敲擊鍵盤、進出冷氣房的日常中，正默默透露著你的生活質感。DIVA編輯部會為大家精選三款兼具「頂級顏值」與「輕盈修護」的寶藏護手霜，讓你在忙碌的都會節奏中，隨時隨地優雅舉手投足。

Prada Paradoxe 護手霜

 

辦公桌上的微奢儀式感：Miss Dior、Prada 、Salt & Stone護手霜，職埸小資女必備的貴婦級單品！

 

　　近年 Prada 強勢進軍美妝界，不論是前衛的包裝、極簡的幾何設計還是產品質感，都讓人心動得毫無抵抗力。當中 Prada Paradoxe 護手霜，完美將標誌性 Paradoxe 香水的靈魂香氣與外觀融入其中。手袋裡一拿出那經典的三角形包裝，時髦度立刻拉滿！

 

辦公桌上的微奢儀式感：Miss Dior、Prada 、Salt & Stone護手霜，職埸小資女必備的貴婦級單品！

Prada Paradoxe 護手霜 $500

 

　　這款護手霜主打「三效修護」，專為雙手、指甲及甲周皮膚設計。其質地輕盈、毫無黏膩感，對於需要頻繁敲擊鍵盤、忙碌的都會上班族來說十分友好，甚至連敏感肌也能安心使用。香氣以迷人的花香調為核心，每次塗抹，就像將經典香水隨身披戴在身上一樣精緻。

 

辦公桌上的微奢儀式感：Miss Dior、Prada 、Salt & Stone護手霜，職埸小資女必備的貴婦級單品！

Prada Paradoxe 護手霜 $500

 

查詢/購買：Prada 

 

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Tags:#美妝#2026#2026春夏#Editor’s Pick#春夏美妝#Skincare
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