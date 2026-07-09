辦公桌上的微奢儀式感：Miss Dior、Prada 、Salt & Stone護手霜，職埸小資女必備的貴婦級單品！

Miss Dior香薰護手霜

Miss Dior的香水廣為人知，但你又知不知道品牌其實也推出了同款護手霜？Dior 將最受歡迎的浪漫香氣濃縮於護手霜內，讓那抹溫柔的花香隨時與你形影不離。

成分中特別添加了五月玫瑰水，能深層滋潤雙手，無時無刻讓肌膚保持水潤與彈性。最令人無法抗拒的，絕對是它印有 Dior 標誌性千鳥格圖騰的包裝，收藏價值滿滿。不論是擺在辦公桌上還是隨身放進手袋，都是無可挑剔的顏值擔當！

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Salt & Stone護手霜

來自美國加州的防曬與身體護理品牌 Salt & Stone，憑藉主打天然環保與親膚的理念，近年成為時尚文青圈的新寵。其推出的護手霜系列，富含多種天然植物油與深層保濕成分，能精準改善因冷氣房或換季帶來的肌膚乾燥。

公式中特別注入了抗氧化及修護成分，為雙手建立天然屏障，保護肌膚免受外界環境侵害。最讓人驚豔的是它輕盈的滲透力，肌膚容易吸收，不留油膩感，也不影響後續的日常活動。搭配品牌招牌的木質調或海洋香氣，讓人彷彿一秒置身於加州陽光下的海岸線。

查詢/購買：Salt & Stone