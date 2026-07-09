歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

25
七月
灣仔合和商場｜合和商場「另類寵物世界Exotic Pets World」7.25載譽回歸 升級打造連續25日沉浸式異寵生態互動學習體驗 灣仔合和商場｜合和商場「另類寵物世界Exotic Pets World」7.25載譽回歸 升級打造連續25日沉浸式異寵生態互動學習體驗
節慶活動 商場活動
灣仔合和商場｜合和商場「另類寵物世界Exotic Pets World」7.25載譽回歸 升級打造...
推介度：
25/07/2026 - 18/08/2026
09
三月
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」 沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
展覽 文化藝術
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
推介度：
09/03/2026 - 24/04/2028
免費
diva
全文搜索
Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
Ray Tijssen訪談：AI 時代的視聽超現實實驗
Movie & Drama

Ray Tijssen訪談：AI 時代的視聽超現實實驗

電影寓言
朱相楠
電影寓言

　　Ray Tijssen （藝名：0010x0010）以Techno Music 出道，從荷蘭移師至美國的音樂廠牌，卻不止於此。先是塔可夫斯基（Andrei Tarkovsky）那本極富盛名的自傳 《雕刻時光》（Time Within Time）要改編成紀錄片，Ray 當起視覺總監。同時，電音專輯趕著發，似乎是視聽兩不誤，這也催生他涉獵各樣的聲畫裝置，期待地下音樂和電影語言合成的爆發力。其中以超現實遐想、定格身軀，構成一連串流動影像，在網絡上迴響甚大。

 

Ray Tijssen訪談：AI 時代的視聽超現實實驗

Ray Tijssen 作品。（網絡圖片）

 

　　回到實體，他最近開幕的《Alogorithmic Organisms 2.0》以AI生成概念美學，另一輯作品《XINEMARTE》更設於影院巡演。正好我在吉隆坡嘗試策展，協辦了Ray 的大師班，這段訪談因緣成事。我受影迷社群的熏陶，除了談創作源起，也分享觀影點滴，本文是個開端。

 

問：朱相楠（William Zhu）

Ray: Ray Tijssen（0010x0010）

 

Ray Tijssen訪談：AI 時代的視聽超現實實驗

筆者（左）與Ray Tijssen （右）於大師班合照。（現場攝影）

 

　　問：縱觀《Algorithmic Organisms 2.0》的展品，以生物結構的劇變為主。其中女性形體和自然萬物的相融甚至幻化，背後有甚麼淵源？

 

　　Ray：首先人體美學渾然天成，至於其他自然產物，本質上有同等的魅力。好比海底不聲不響，獨自美麗。兩者的唯美我都很重視，演變成這一系列聯想。

 

　　問：無論是你的裝置藝術，抑或實驗影像，那閃爍（flickering）的效果相當明顯，這屬於你的風格印記嗎？

 

　　Ray：沒錯，我想模仿舊式投影機的瑕疵，讓影片更有作者痕跡。具體些說，畫面可能是生成得來，但後製時要按個人意願，重塑本來預設的影像質感，使之人性化。何況電子樂飛揚的深夜派對，我經常身在其中。那種目眩神迷，和這種疊影交錯相當匹配。除此之外，黑白調色、定格鏡頭，都是我喜歡混搭的元素。

 

　　問：你曾提及AI 生成影像和當初電子樂一樣，因為非傳統，爭議只是必經階段，並不礙事，所以你對新科技屢試不爽。據聞你一天下來，可以多媒體、分段式創作，這是你的習慣嗎？選擇之多，你會怎麼決定創作媒介？

 

　　Ray：通常聲音是開端，給我靈感和定調，然後才試想畫面。當兩邊有了素材，便打亂再重組。我的慣例是晚間創作，本來地下音樂入夜才熱情似火，加上夜色深沉，自帶神秘感。創作媒介則取決於選材以及播映形式，目前開幕的概念展廳圍繞生態智慧，卻不是我唯一的藏品。始終我不拘泥於世界觀，所以系列廣納。有時也受現實條件牽扯，例如以情慾為主的流動影像，社交平台不能上架。若在夜店投影，會不會被生意蓋過，又是一大隱憂。

 

Ray Tijssen訪談：AI 時代的視聽超現實實驗

《XINEMARTE》作為AI合成影像，視聽效果以戲院體驗為準。（網絡圖片）

 

　　問：這次你的大師班將以數字藝術切入電影學。既然你著迷於未來主義（Futurist）的電音以及人工智能，加上超現實的畫風，宛若外星奇觀，你會不會喜歡看科幻電影？

 

　　Ray：恰恰相反，我並不偏好科幻電影。說來《銀翼殺手》（Blade Runner）固然很超前，但大多是美學上不惜工本，所以場景風格化，但敘事提不起勁。

 

　　問：誰的作品你看得過癮？不妨細說。

 

　　Ray：必須說王家衛很撼動我，本來我以為他擅於搭景，大幅調動霓虹光線。直到我親臨香港，才發現街景（重慶大廈）確實如此。他和杜可風在即興拍攝中樂此不疲，正如我創作不作打算。《墮落天使》是我最愛的電影之一，尤其李嘉欣依偎般挨近點唱機，色彩濃烈，音樂迸發，感染力至極。還有《2046》的概念也很絕，那輛通往遺忘之境的記憶列車，乘客都是不知時日的癡男怨女。慢動作鏡頭下，他們僵化的肢體，更是心靈困頓的表述。我很理解這種手法，所以我的影像裝置以凝滯的片刻為主，撇開了時間屬性。

 

　　問：王家衛電影的插曲花樣多，《重慶森林》用了《California Dreamin’》，《墮落天使》（Fallen Angels）又點播關淑怡演唱的流行曲，你怎評價他電影裏的音樂？

 

　　Ray：老實說，我不認同他所有的音樂。當他定調夢幻，音樂想當然助興。但切回一些寫實的音效，便有些落差。《墮落天使》的原聲帶則最大驚喜，殺手出場時的伴奏（《First Killing》）帥氣逼人，非常深刻。

 

Ray Tijssen訪談：AI 時代的視聽超現實實驗

《墮落天使》由陳勳奇配樂。（電影劇照）

 

　　問：若你喜歡迷幻、空靈的調性，大衛連治（David Lynch）的電影配樂你應該會喜歡吧？

 

　　Ray：沒錯，大衛連治（David Lynch）甚至是我最愛的導演。他的《妖夜慌踪》（Lost Highway）很極致，《擦紙膠頭》（Eraserhead）亦然，我還去過他《內陸帝國》（Inland Empire）的片場。

 

　　問：但《內陸帝國》是出了名的篇幅長、絕對實驗性的作品，豈不是很大反差？

 

　　Ray：所以另一方面，我很崇尚 Dogme 95。以前做實驗電影的初期，總會自導自演，重點在於臨場拍攝的玩味。或多或少，是這場電影運動的情懷所致。

 

　　問：沒想到我們會談到Dogme 95，我以為你的喜好更偏向超現實主義，或是心理驚悚類的題材。

 

　　Ray：從觀影角度，我確實很在乎電影的心理體驗。要數我最愛的電影，除了《墮落天使》，離不開《的士司機》（Taxi Driver）。主角當刻的心情，決定了觀眾的所見所聞。還有《六月之蛇》（A Snake of June），別人用黑白，要麼寡談，要麼略帶冷暖色。這麼幽藍、深邃的色調，畫面比例又相對狹窄，顯得這對夫妻的生活陰冷，有種變態的壓抑在。另一齣日本電影《仁義的墓場》（Graveyard of Honor）也很吸引我。這次深作欣二（Kinji Fukasaku）完全忠於自我，拍得暴力又自毁。然後是《下女誘罪》（The Handmaiden）。朴贊郁成名的那齣《原罪犯》（Old Boy），說白了，依然是常設的類型片。但《下女誘罪》的心理轉折，和劇本的反轉成正比，風格因局面之變，能不斷彰顯，走向徹底。更何況黑色電影遵循的失控局面，我一向看得入迷。順帶一提，《死心不息》（Enter the Void）在我心中很有地位。

 

Ray Tijssen訪談：AI 時代的視聽超現實實驗

《六月之蛇》採用黑暗的藍色調，相當具辨識度。（電影劇照）

 

　　問：最後，既然真人電影已令人驚嘆，AI介入又能帶來甚麼？

 

　　Ray：會帶來更自由、自主的作品吧。因為AI創作是第一人稱，可以省下大量溝通和實體拍攝的成本，只看你多有意念。要明白，藝術家的主體性最矜貴。以我為例，寧願是AI生成影像，再嘗試視聽結合，也很少替電影設計音樂。始終那是別人作品的一部分，不是全部。

 

Tags:#Ray Tijssen#0010x0010#電影#影評#Movie & Drama#專訪
Add a comment ...Add a comment ...
喧嘩與騷動：讀懂活地亞倫《遇上陌生情人》的宿命悲涼
更多電影寓言文章
喧嘩與騷動：讀懂活地亞倫《遇上陌生情人》的宿命悲涼
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處