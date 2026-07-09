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藝遊中上環｜七月畫廊焦點：White Cube《Shigeo Otake: Agoraphilia》、 10 Chancery Lane Gallery《We Are TheSea》、Touch Gallery《在光與影的交界處 》
Artcation
Culture

藝遊中上環｜七月畫廊焦點：White Cube《Shigeo Otake: Agoraphilia》、 10 Chancery Lane Gallery《We Are TheSea》、Touch Gallery《在光與影的交界處 》

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片

　　七月的週末，告別一整週的忙碌與塵囂，總是讓人渴望一場慵懶的假期。手執一杯沁涼的冰美式，穿梭於城中不同的畫廊，無疑是最愜意的消遣。今期為讀者挑選了三場值得駐足的畫廊展覽，讓我們一同沉浸於這份恬靜的藝文氣氛中。

 

#1 White Cube

《Shigeo Otake: Agoraphilia》

 

　　Agora在古希臘語中意為「聚集之地」或「公共市集」，是城邦公民不分階級交融、交換商品的場所。《Shigeo Otake: Agoraphilia》將觀眾帶入日本當代藝術家大竹茂夫那充滿古典大師張力與超現實異想的宏大圖景中。畫作細緻交織了植物、神話生物與變異的自然結構，挑戰觀眾對現實空間的認知。展覽的另一大亮點在於藝術家所採用的古老技法，與其前衛、反烏托邦的主題形成極大張力。

 

藝遊中上環｜七月畫廊焦點：White Cube《Agoraphilia》、 10 Chancery Lane Gallery《We Are TheSea》、Touch Gallery《在光與影的交界處 》

Shigeo Otake,《The Magnate》, 2025

 

《Shigeo Otake: Agoraphilia》

日期：2026年7月10日至2026年8月29日

地址：香港中環干諾道中50號

 

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Tags:#藝術展覽#Josephine Turalba#胡浚諺#劉彥韜#Artcation#Touch Gallery#10 Chancery Lane Gallery#White Cube#中環#Shigeo Otake
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