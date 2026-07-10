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日本銀座高級和牛席前料理登陸中環！稻草炭火炙燒特產松阪牛、招牌和牛海苔卷、西冷Shabu-shabu，牛香四溢的晚上
Dining

日本銀座高級和牛席前料理登陸中環！稻草炭火炙燒特產松阪牛、招牌和牛海苔卷、西冷Shabu-shabu，牛香四溢的晚上

「世」界味覺之旅
Saii Lee
「世」界味覺之旅

　　最近來到中環剛剛開業的高級和牛席前料理「田中」享用晚餐，餐廳由人稱「BOSS」的日本和牛名匠田中覺大師主理，田中大師是日本殿堂級的和牛名匠與主廚，來自日本牛肉世家的第三代傳人，他小時候便開始握刀切肉，憑藉極致的選肉眼光與獨創的烹飪技藝，創辦了「雪月花」系列及東京銀座頂級肉割烹餐廳「肉屋田中」，之後陸續開設其他餐廳，至今已經擁有20間專精肉料理餐廳。田中大師堅持買入一整頭牛作食材，並嚴格挑選養足63個月、未曾生育過的雌性松阪和牛入饌，皆因其肉質格外柔軟，牛香四溢，油花分布均勻有序，絕非一般和牛能夠獲得的體驗。現今田中大師正式進駐香港，愛牛朋友可以不用飛日本便有機會品嚐得到最頂尖的特產松阪牛 Omakase 盛宴，實在是一切來得太期待。

 

日本銀座高級和牛席前料理登陸中環！稻草炭火炙燒特產松阪牛、招牌和牛海苔卷、西冷Shabu-shabu，牛香四溢的晚上

日本銀座高級和牛席前料理登陸中環！稻草炭火炙燒特產松阪牛、招牌和牛海苔卷、西冷Shabu-shabu，牛香四溢的晚上

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日本銀座高級和牛席前料理登陸中環！稻草炭火炙燒特產松阪牛、招牌和牛海苔卷、西冷Shabu-shabu，牛香四溢的晚上

 

　　一步踏進餐廳，先被只有八個板前座席的開放式廚房所吸引，用餐空間樓底超高，開放式廚房亦分作兩層，餐廳由榮獲多項大獎的著名日本建築師森田恭通操刀設計，結合日本神社細節與復古未來感，並搭配京都陶藝家廣野俊彥度身訂造的專屬器皿，賓客置身其中，感覺特別悠閑愜意。

 

日本銀座高級和牛席前料理登陸中環！稻草炭火炙燒特產松阪牛、招牌和牛海苔卷、西冷Shabu-shabu，牛香四溢的晚上

 

　　蓴菜凍番茄出汁清湯 - 當晚菜單由一道清涼消暑的 蓴菜凍番茄出汁清湯開始，冰鎮過的高湯晶瑩剔透，番茄的酸甜被濃縮成啫喱，搭配在口中滑溜游動的蓴菜，瞬間喚醒了因悶熱而沉睡的味蕾。

 

日本銀座高級和牛席前料理登陸中環！稻草炭火炙燒特產松阪牛、招牌和牛海苔卷、西冷Shabu-shabu，牛香四溢的晚上

 

　　招牌海苔卷 - 田中大師以熟練的指尖力道，將烘得酥脆、海味濃郁的紫菜，包著當天切割的鮮嫩和牛，亮點是中間夾入了極鮮的池魚，一口咬下，海苔的脆、和牛的豐腴油脂、與池魚的鮮爽，在嘴巴達成了一種不可思議的平衡，簡單地獲取了我們的歡心。

 

日本銀座高級和牛席前料理登陸中環！稻草炭火炙燒特產松阪牛、招牌和牛海苔卷、西冷Shabu-shabu，牛香四溢的晚上

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　　鮑魚肝醬素麵 - 濃厚得近乎化不開的鮑魚肝醬，緊緊地沾在每一根纖細的素麵之上，入口滑溜，味道甘甜，層次極其豐富。

 

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　　特產松阪牛 - 來到主角特產松阪牛登場，只見田中大師站立於高層的烹調台階之上，用上稻草炭火炙燒法炮製松阪和牛，飼養期長達六十三個月的特選和牛，油花的熔點十分之低，幾乎是在觸碰舌尖的瞬間，便被口腔的體溫融化，能吃到極致的鮮味，好吃得想多來幾片。

 

日本銀座高級和牛席前料理登陸中環！稻草炭火炙燒特產松阪牛、招牌和牛海苔卷、西冷Shabu-shabu，牛香四溢的晚上

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　　蓮根餅魚子醬清湯 - 第二道和牛菜式出現之前，先來一款清新味蕾的 蓮根餅魚子醬清湯，清甜無比的高湯，輕輕躺著一件手工揉製、口感粉糯的鮮蓮藕餅，頂層放上奢華的魚子醬點綴，恰到好處地抹去了前段殘留的油膩感，能夠感受得到大師細心的一面。

 

日本銀座高級和牛席前料理登陸中環！稻草炭火炙燒特產松阪牛、招牌和牛海苔卷、西冷Shabu-shabu，牛香四溢的晚上

 

　　特產松阪牛柳・辣子雞風 - 田中大師端出了一道玩味十足的 特產松阪牛柳・辣子雞風，這是一款將川菜靈魂融入日式天婦羅的新穎菜式，厚切牛柳裹上輕薄的炸漿炸至金黃，再加入乾辣椒與麻香花椒調味，一口吃下，鬆軟的牛柳散發著微微麻辣，非但沒有蓋過牛肉的味道，反而將肉香展現得更加完美。

 

日本銀座高級和牛席前料理登陸中環！稻草炭火炙燒特產松阪牛、招牌和牛海苔卷、西冷Shabu-shabu，牛香四溢的晚上

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　　西冷Shabu-shabu - 田中大師再次登上料理台上，把薄薄的特產西冷在高湯中輕輕一盪，保持肉質自身的軟嫩，吃時即席在西冷肉片上刨下即製的木魚花，置底有吸收了高湯精華的清甜冬瓜，三者無縫融合，無論味道與口感層次都達至完美。

 

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　　冰鎮葛粉麵條 - 之後輪到田中大師兒子兼未來接班人Yuta San 登場，只見Yuta 即席用刀削方式製成冰碗，用以盛載之後的清口菜式 冰鎮葛粉麵條，口感彈牙的葛粉麵條輕輕清新過舌頭，迎接之後的重頭戲登場。

 

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　　特產松阪牛柳扒 - 這次田中大師沒有站立於台階中央，反而是緊守於餐廳最旁邊的特製烤窯前面，細心烤製特產即將出場的松阪牛柳扒，極致高溫的烤窯能夠於短時間內將和牛表面迅速焦糖化，形成一層微脆的保護層，牢牢鎖住肉汁與脂肪，燒成三分熟的牛柳扒肉質細嫩之餘又帶有紮實肉感，分別搭配山葵、海鹽和特製醬汁同吃，會帶來三種不一樣的美味。

 

日本銀座高級和牛席前料理登陸中環！稻草炭火炙燒特產松阪牛、招牌和牛海苔卷、西冷Shabu-shabu，牛香四溢的晚上

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　　日本粟米鍋飯 - 主食時間 Yuta San 端來一鍋香噴噴的粟米飯，原來已經吃到八成飽，但在芬芳清甜的粟米飯之前只能折服，飽滿的米粒與甜美的日本粟米完美結合，配上鹹甜得宜的煮牛肉、牛蒡和其他兩款伴飯小碟，加上熱騰騰的味噌湯，能感受到屬於日本家常的溫暖，不知不覺間連吃了三碗。

 

日本銀座高級和牛席前料理登陸中環！稻草炭火炙燒特產松阪牛、招牌和牛海苔卷、西冷Shabu-shabu，牛香四溢的晚上

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　　蜜瓜配十四代清酒 - 甜心時間先來一片日本頂級蜜瓜，吃時灑上傳奇清酒「十四代」，清甜的瓜香與微醺酒香一同昇華，簡單愛上。

 

日本銀座高級和牛席前料理登陸中環！稻草炭火炙燒特產松阪牛、招牌和牛海苔卷、西冷Shabu-shabu，牛香四溢的晚上

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　　竹筒羊羹與抹茶 - 最後還有席前即席沖泡的抹茶和盛著滿滿紅豆蓉的竹筒羊羹，為晚餐帶來甜蜜結尾。

 

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　　當晚Omakase菜單定價每位HK$3,500。

 

田中 TANAKA

地址  ： 中環威靈頓街92號德林大廈1樓

Tags:#香港#美食地圖#Dining#中環#田中#TANAKA
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