來點清涼感！2026 Jelly Mint 彩妝推介，教你打造出低飽和水光感妝容

踏入 2026 盛夏，各大時尚牌子，像 Chanel、Armani Privé的春夏秀場都被一股清爽的「薄荷綠」席捲。而國際權威色彩機構 WGSN 發布的 2026 春夏主打色之一正是 Jelly Mint！薄荷綠彩妝更強調低飽和、半透明與透亮水光感，中和夏季肌膚的燥紅，在視覺與體感上雙重降溫。

想要把薄荷穿上臉，打造出既清冷時髦又帶點精靈氣質的妝容？但又怕妝感很難駕馭、顯髒？今期編者為大家精選一系列Jelly Mint彩妝單品，並附上四個妝容小貼士，一同來感受這份清涼感吧！

高光提亮：DIOR 專業後台水光塑顏棒

在Threads中深受歡迎的DIOR 專業後台水光塑顏棒，編者在日本時也不禁全色購入了！高光棒外觀呈沁涼的薄荷綠，上臉是帶有冷調的水光感，抹在顴骨上能營造清冷時髦的冰感肌。

重點眼影：Marc Jacobs Born Star Cream-to-Powder Long-Wear Eyeshadow

Marc Jacobs今年世紀回歸美妝界！這款單色眼影帶有強烈反光的金屬綠，就像碎鑽般耀眼，而且抗摩擦、不飛粉，單擦或疊加在眼線上都十分搶眼。