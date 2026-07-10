歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
01
五月
香港中央圖書館｜「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票 香港中央圖書館｜「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票
展覽 文化藝術
香港中央圖書館｜「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票
推介度：
01/05/2026 - 31/08/2026
免費
diva
全文搜索
Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
來點清涼感！2026 Jelly Mint 彩妝推介，教你打造出低飽和水光感妝容
Editor’s Pick
Makeup

來點清涼感！2026 Jelly Mint 彩妝推介，教你打造出低飽和水光感妝容

TEXT:Angel SPHOTO:官方圖片

　　踏入 2026 盛夏，各大時尚牌子，像 Chanel、Armani Privé的春夏秀場都被一股清爽的「薄荷綠」席捲。而國際權威色彩機構 WGSN 發布的 2026 春夏主打色之一正是 Jelly Mint！薄荷綠彩妝更強調低飽和、半透明與透亮水光感，中和夏季肌膚的燥紅，在視覺與體感上雙重降溫。

 

　　想要把薄荷穿上臉，打造出既清冷時髦又帶點精靈氣質的妝容？但又怕妝感很難駕馭、顯髒？今期編者為大家精選一系列Jelly Mint彩妝單品，並附上四個妝容小貼士，一同來感受這份清涼感吧！

 

來點清涼感！2026 Jelly Mint 彩妝推介，教你打造出低飽和水光感妝容

來點清涼感！2026 Jelly Mint 彩妝推介，教你打造出低飽和水光感妝容

 

高光提亮：DIOR 專業後台水光塑顏棒

 

　　在Threads中深受歡迎的DIOR 專業後台水光塑顏棒，編者在日本時也不禁全色購入了！高光棒外觀呈沁涼的薄荷綠，上臉是帶有冷調的水光感，抹在顴骨上能營造清冷時髦的冰感肌。

來點清涼感！2026 Jelly Mint 彩妝推介，教你打造出低飽和水光感妝容

 

DIOR 專業後台水光塑顏棒：098 Glazed Mint

 

來點清涼感！2026 Jelly Mint 彩妝推介，教你打造出低飽和水光感妝容

DIOR 專業後台水光塑顏棒：098 Glazed Mint

 

重點眼影：Marc Jacobs Born Star Cream-to-Powder Long-Wear Eyeshadow

 

　　Marc Jacobs今年世紀回歸美妝界！這款單色眼影帶有強烈反光的金屬綠，就像碎鑽般耀眼，而且抗摩擦、不飛粉，單擦或疊加在眼線上都十分搶眼。

來點清涼感！2026 Jelly Mint 彩妝推介，教你打造出低飽和水光感妝容

 

Marc Jacobs Born Star Cream-to-Powder Long-Wear Eyeshadow：160 Cancelled - metallic green

 

來點清涼感！2026 Jelly Mint 彩妝推介，教你打造出低飽和水光感妝容

Marc Jacobs Born Star Cream-to-Powder Long-Wear Eyeshadow：160 Cancelled - metallic green

 

閱讀全文
Tags:#美妝#2026#2026春夏#Editor’s Pick#春夏美妝#Makeup trend#Jelly Mint#薄荷綠彩妝
Add a comment ...Add a comment ...
更多Beauty文章
高溫下的底妝貼服指南：Charlotte Tilbury 隱形定妝神器、Bobbi Brown 皇牌底霜、Dior 完美上鏡底妝
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處