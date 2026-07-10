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不一樣的海上旅程！從法式小鎮到荷蘭彩色港口，隨 Amangati 探索加勒比海文化
Travel

不一樣的海上旅程！從法式小鎮到荷蘭彩色港口，隨 Amangati 探索加勒比海文化

TEXT:Helena HauPHOTO:官方圖片

　　每次踏上精心策劃的旅程時，腦海中總會響起陳綺貞《旅行的意義》的旋律。那句「你迷失在地圖上 每一道短暫的光陰」，道盡旅途上看過、聽過、感受過的幸福片刻。還記得曾頭靠著火車窗邊凝望沿途風景，也曾在飛機上驚嘆俯瞰阿爾卑斯山的雪景；不禁想像，在大西洋的波光與加勒比的晚霞之間，隨著遊艇緩緩前行又是一種怎樣的感受呢？

 

不一樣的海上旅程！從法式小鎮到荷蘭彩色港口，隨 Amangati 探索加勒比海文化 Amangati Debuts Autumn Voyages in the Caribbean

 

　　當Aman從森林、荒野、城市轉向大海時，你就會知道，這不僅是一段航程，更是一場身心的修復之旅。當夕陽緩緩落在大西洋的波光之上，海面閃爍著金色的光影時，Aman首艘奢華遊艇Amangati釋出了最新的秋季地中海航線，為旅人開啟另一種生活方式的篇章。

 

不一樣的海上旅程！從法式小鎮到荷蘭彩色港口，隨 Amangati 探索加勒比海文化 Amangati Debuts Autumn Voyages in the Caribbean

 

雅緻奢華的體驗

 

　　「Amangati」在梵文中意為「平靜的移動」。由荷蘭頂尖設計事務所 Sinot Yacht Architecture & Design 操刀，融入低調雅緻的日式禪意美學。空間線條簡潔而純粹，材質選用天然木石與柔和光影，讓人置身其中，既能感受到奢華獨特的體驗，又能在海洋的療癒力量中找到寧靜。

 

不一樣的海上旅程！從法式小鎮到荷蘭彩色港口，隨 Amangati 探索加勒比海文化 Amangati Debuts Autumn Voyages in the Caribbean

不一樣的海上旅程！從法式小鎮到荷蘭彩色港口，隨 Amangati 探索加勒比海文化 Amangati Debuts Autumn Voyages in the Caribbean

 

　　遊艇設有47 間海景套房，皆配有寬敞的私人露台，落地玻璃窗將無邊的海景盡收眼底。四間餐廳提供多樣的選擇：新鮮漁獲入饌的精緻海鮮料理、融合日式禪意的懷石餐桌、地中海風格的輕盈佳餚，既能滿足日常所需，也能帶來精緻的味覺享受。閒暇時分，還可走入安縵水療中心（Aman Spa）在海風、陽光與海洋的環繞中，盡享與自然渾然相融的療癒。

 

不一樣的海上旅程！從法式小鎮到荷蘭彩色港口，隨 Amangati 探索加勒比海文化 Amangati Debuts Autumn Voyages in the Caribbean

不一樣的海上旅程！從法式小鎮到荷蘭彩色港口，隨 Amangati 探索加勒比海文化 Amangati Debuts Autumn Voyages in the Caribbean

 

貼心的航程設計

 

　　航程採取深夜離港與連泊駐留的方式，讓旅者有充足的時間探索每一次登岸。遊艇設有專屬接駁艇，隨時待命，行程不受固定日程限制。錨泊時，Amangati 的小艇直通大海，並備有立式槳板、皮划艇與多種水上設備。此外，航程還會安排旅人走入隱秘海灣、無人小島，或深入各座島嶼的人文場景，讓探索不只是觀光，而是一次貼近自然與文化的旅程。

 

不一樣的海上旅程！從法式小鎮到荷蘭彩色港口，隨 Amangati 探索加勒比海文化 Amangati Debuts Autumn Voyages in the Caribbean

不一樣的海上旅程！從法式小鎮到荷蘭彩色港口，隨 Amangati 探索加勒比海文化 Amangati Debuts Autumn Voyages in the Caribbean

 

多條航線探索加勒比海

 

　　首航季主打五至八晚的地中海航程，並劃分為三條區域性航線：背風群島（Leeward Islands）、向風群島（Windward Islands）與荷屬加勒比地區。

 

　　背風群島的航線將跨越法國、英國、荷蘭海外領地等，造訪英屬維爾京群島的約斯特•范代克島、維爾京戈爾達島、荷屬聖馬丁的菲利普斯堡等；文化氛圍從法式小鎮的優雅到英屬港灣的殖民風貌，再到加勒比音樂與節慶的熱情。

 

　　向風群島的航線則經瓜德羅普的聖人島、多米尼克的朴次茅斯、馬提尼克的安塞達萊和聖盧西亞的蘇弗里耶爾，繼而停靠格林納丁斯群島的卡努安和格林納達的聖喬治，橫跨多個獨立國家，展現克里奧文化、法式生活美學與雨林火山的自然景觀。

 

　　荷屬加勒比的航線則沿南而行，貫穿ABC三島——阿魯巴（Aruba）、博奈爾（Bonaire）和庫拉索（Curaçao），途徑博奈爾的遺世海灘與原始珊瑚花園、威廉斯塔德（Willemstad）的海濱彩色建築，以及格林納丁斯無人居住的多巴哥群島（Tobago Cays），融合荷蘭殖民建築、潛水文化與純粹的海洋生活，將最南端的景致盡收眼底。

 

　　最後，不論是愛琴海的浪漫、還是西西里海的熱情，且閉上眼，感受迎面而來的海風與溫柔的浪潮交織，讓呼吸也在不知不覺間變得平和。

 

查詢：https://www.amanatsea.com

 

Tags:#豪華遊艇旅行#加勒比海文化#安縵集團#地中海遊輪#背風群島#向風群島#荷屬加勒比#旅行目的地#奢華旅行#旅行體驗#Amangati#Aman To Sea
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