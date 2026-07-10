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從自然到工藝的轉化！L’ÉCOLE「深珊藏珍」展覽與工作坊，探索珊瑚的文化旅程
Artcation

從自然到工藝的轉化！L’ÉCOLE「深珊藏珍」展覽與工作坊，探索珊瑚的文化旅程

TEXT:Helena HauPHOTO:官方圖片

　　盛夏的氣息總是伴隨著海洋的想像而來，浪潮的律動與陽光的閃爍，彷彿在呼喚大家潛入海洋世界。在這片海洋裏，珊瑚既是孕育生態的珍寶，也是珠寶設計師靈感的源泉。數千年來，珍貴珊瑚被人類佩戴、雕琢、打磨與崇拜，甚至被賦予神話色彩，卻也長久以來被誤認為礦石或植物。為此，L’ÉCOLE 珠寶藝術學院以《深珊藏珍》展覽為題，從這些迷思展開，揭示珊瑚其實是海洋動物，並以跨學科的方式，帶領觀眾走入這段文化旅程。

 

從自然到工藝的轉化！L’ÉCOLE「深珊藏珍」展覽與工作坊，探索珊瑚的文化旅程

 

　　這場展覽由亞太區董事總經理兼寶石學家 Olivier Segura、講師兼寶石學家李德恩，以及珠寶藝術史學家 Mathilde Berger-Rondouin 共同策劃，並由世界珠寶聯合會珊瑚委員會副主席 Rui Galopim de Carvalho 擔任科學顧問。展覽以跨學科的方式，從生物結構到文化器物，追溯珍貴珊瑚的生命力與象徵意義，並呈現其在工藝與藝術世界中的轉化。

 

從自然到工藝的轉化！L’ÉCOLE「深珊藏珍」展覽與工作坊，探索珊瑚的文化旅程

 

　　場內展出約 120 件展品，涵蓋珠寶、雕塑、藝術品及珍罕天然標本，作品來自多個頂尖收藏機構與私人藏家，包括利維里諾收藏、綺麗珊瑚博物館、Faerber 珍藏、Van Cleef & Arpels 梵克雅寶典藏、卡地亞典藏系列、夢蝶軒藏品、巴黎華雅古董珠寶，以及兩依藏博物館。這些展品交織出自然與人文的雙重視角，讓觀眾在一個空間裏同時感受珊瑚的生態背景與文化積澱。

 

從自然到工藝的轉化！L’ÉCOLE「深珊藏珍」展覽與工作坊，探索珊瑚的文化旅程

 

　　作為展覽的延伸，L’ÉCOLE 特別打造期間限定的互動體驗空間，將「潛入深海」的概念轉化為沉浸式的探索旅程。觀眾循序漸進地走入幽靜的藍色世界，彷彿置身於紅珊瑚的自然棲地。空間設計結合多重感官體驗與互動學習元素，讓人以輕鬆的方式觸碰珠寶藝術的深度與廣度。

 

從自然到工藝的轉化！L’ÉCOLE「深珊藏珍」展覽與工作坊，探索珊瑚的文化旅程

 

　　體驗空間圍繞五大主題展開：Podcast 聆聽站揭示歷史珍寶背後的故事；影片專區以視覺方式呈現學院的背景與理念；圖書閣陳列出版與珍藏書籍，涵蓋歷史、藝術與視覺文化；展覽牆展示珍貴珊瑚展品，讓訪客先睹為快；課程與工作坊則邀請大師級紅珊瑚雕刻師與講師現場示範，成人與兒童皆可參與，親身體驗工藝的精妙。

 

從自然到工藝的轉化！L’ÉCOLE「深珊藏珍」展覽與工作坊，探索珊瑚的文化旅程

從自然到工藝的轉化！L’ÉCOLE「深珊藏珍」展覽與工作坊，探索珊瑚的文化旅程

從自然到工藝的轉化！L’ÉCOLE「深珊藏珍」展覽與工作坊，探索珊瑚的文化旅程

從自然到工藝的轉化！L’ÉCOLE「深珊藏珍」展覽與工作坊，探索珊瑚的文化旅程

 

《深珊藏珍》展覽

日期：即日起至10月11日

時間：上午10時至晚上7時

地點：香港尖沙咀K11 MUSEA 5樓510A室 L’ÉCOLE珠寶藝術學院

查詢及預約：https://www.lecolevancleefarpels.com/hk/en

 

《深珊藏珍》文化體驗節目

日期：即日至2026年8月16日

時間：上午10時至晚上10時

地點：香港尖沙咀K11 MUSEA地下Opera Theatre

免費入場，指定工作坊需預先登記。

查詢：https://www.lecolevancleefarpels.com/hk/en/precious-coral-cultural-programs

 

Tags:#珠寶展覽#L’ÉCOLE 珠寶藝術學院#珊瑚#文化#藝術#工作坊#香港#K11 MUSEA#梵克雅寶#卡地亞
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