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重溫《色慾都市》：從 Carrie 的轟烈執念到 Miranda 的溫柔卸防，治癒靈魂的紐約愛情哲學
Movie & Drama
Love Philosophy

重溫《色慾都市》：從 Carrie 的轟烈執念到 Miranda 的溫柔卸防，治癒靈魂的紐約愛情哲學

TEXT:Angel SPHOTO:HBO

　　「It's not a bag, it's a Baguette!」

 

《色慾都市》：從 Carrie 的轟烈執念到 Miranda 的溫柔卸防，重溫那些治癒靈魂的紐約愛情哲學

Source @ instagram

 

　　有看過《色慾都市》（Sex and the City）的女生，對這句經典對白絕對不會陌生。Carrie Bradshaw （Sarah Jessica Parker飾）的經典台詞，讓FENDI這款經典Baguette風靡至今。時間飛逝，今年FENDI 為慶祝經典法棍包即將迎來面世 30 週年，特別找回 Sarah Jessica Parker作為星級代言人，拍攝了秋冬（AW26）全新 Baguette 法棍包廣告，畫面一出，瞬間帶領編者重返青春最美好的時尚黃金期！

 

《色慾都市》：從 Carrie 的轟烈執念到 Miranda 的溫柔卸防，重溫那些治癒靈魂的紐約愛情哲學

 

　　眼見Netflix快將《色》下架，編者早前也趕忙將合共六季重新溫習一遍。快將30年前的作品，不論時裝、價值觀、愛情觀，即使放到 2026 年的今天回看，依然走在時代尖端、絕不過時。Carrie的敢愛敢恨、Charlotte的浪漫主義、Miranda的成熟睿智、還有Samantha的隨愛與大膽，都交織出最無可替代的女性力量。就讓編者在這個 7 月，與大家一同重溫這份來自紐約、永不過時的愛情與人生哲學。

 

Carrie Bradshaw

 

《色慾都市》：從 Carrie 的轟烈執念到 Miranda 的溫柔卸防，重溫那些治癒靈魂的紐約愛情哲學

 

　　在長達六季的拉扯中，那些痛苦的分手與熱烈的復合，最是讓螢幕前的觀眾為 Carrie 與 Mr. Big（Christopher David Noth 飾）的關係咬牙切齒。我們總是不解：為什麼面對溫柔完美的 Aidan（John Joseph Corbett 飾），Carrie 卻總要轉身，死心塌地走向那個不斷折磨她的 Mr. Big？

 

　　“It’s not easy, but it’s love. It hurts sometimes, but if you love someone, you have to accept them for who they are.”

 

《色慾都市》：從 Carrie 的轟烈執念到 Miranda 的溫柔卸防，重溫那些治癒靈魂的紐約愛情哲學

 

　　每一次錐心的痛苦分手，與隨之而來乾柴烈火的復合，都讓 Carrie 產生了某種盲目的誤解，以為這種宛如過山車般的情緒震盪才是真正的激情。在她的潛意識裡，不痛的愛情，彷彿就稱不上是真愛。這種分合之間所帶來的多巴胺分泌，往往劇烈得令人上癮。

 

《色慾都市》：從 Carrie 的轟烈執念到 Miranda 的溫柔卸防，重溫那些治癒靈魂的紐約愛情哲學

 

　　相比之下，Aidan 懂得毫無保留地表達愛、願意給予終身承諾、甚至甘願為了 Carrie 動手裝修房子。但對 Carrie 來說，這種完美反而是另一種痛苦。正因為習慣了 Big 給予的精神刺激，Aidan 的穩定和踏實，在 Carrie 眼中往往顯得有些平凡與無聊。當 Aidan 把心掏出來面對她時，她不再需要去猜忌、不需要去追逐，這反而讓她失去了在愛情裡博弈的動力。

 

《色慾都市》：從 Carrie 的轟烈執念到 Miranda 的溫柔卸防，重溫那些治癒靈魂的紐約愛情哲學

 

　　然而，日子久了，愛情裡的激情終究會慢慢退去。Aidan 那種細水長流的付出，就像是老夫老妻攜手走過愛情長跑後的平淡日常；但那時的 Carrie 內心渴望的，依然是轟轟烈烈、熱情如火，同時又保有若即若離空間感的極致愛戀。人們常說，找一個相處舒適的人，總比找一個讓你愛得死去活來的人重要。在茫茫人海中，要愛上一個人很容易，但要找到一個價值觀相近、頻率完全一致的人，卻是鳳毛麟角。那些轟轟烈烈的愛情，來的時候帶著無比的狂熱與激情，可當兩者都慢慢逝去後，餘下的日子又還能留下甚麼？

 

　　或許，Carrie 與 Mr. Big 這種有毒卻命定的愛情故事，未必是你我的理想型，但這種在感性與理性間瘋狂拉扯的真實與貼地感，即使放到現今的都市男女身上，依然是戳中人心的話。

 

　　“I am looking for love. Real love. Ridiculous, inconvenient, consuming, can't-live-without-each-other love.”

 

《色慾都市》：從 Carrie 的轟烈執念到 Miranda 的溫柔卸防，重溫那些治癒靈魂的紐約愛情哲學

 

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Tags:#電影#影評#Movie & Drama#色慾都市#Sex and the City#Carrie Bradshaw
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