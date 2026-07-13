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拒絕倒模！嫌撞框變制服臉？認識日韓兩大「缺陷美」叛逆大叔手作童趣眼鏡
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拒絕倒模！嫌撞框變制服臉？認識日韓兩大「缺陷美」叛逆大叔手作童趣眼鏡

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　每次飛首爾就去 Gentle Monster 排隊課金，造訪日本就指定朝聖 Eyevan、Ayame 或金子眼鏡？身為四眼一族的時尚友，坦白說真的有點膩了。這兩年走進這些眼鏡名店，試遍陳列架上的熱門系列，看著那些宛如複製貼上的「倒模風」鏡框，讓人產生一種翳悶感，最終只能空手而回。若討厭出門撞框、頂著一張毫無個性的「制服臉」，那麼這兩個來自日韓的叛逆大叔品牌，正以充滿童趣與偏鋒的手作設計，打造出深受時尚友熱捧、產量極稀少手作眼鏡。

 

　　當看厭了整個韓國潮流那種高冷的財閥家公子風格，那麼眼鏡大師金鐘弼（Zonefeel Kim）的自創品牌 Designshower，將徹底打破大家對韓系鏡框的刻板印象。金鐘弼深信「生活即藝術」，自 2003 年創立品牌以來，便將眼鏡視為獨一無二的微型藝術品。Designshower 最吸引之處在於大膽的撞色拼接與近乎瘋狂的原創性。他完全不按牌理出牌：左圓右方的不對稱結構、如同小朋友塗鴉般大膽奇異的配色，將天馬行空的幻想通通實體化。從板料切割、拋光打磨到最終組裝皆由純手工打造，因此即使是同一型號，每副眼鏡也都擁有細微的獨特手感。更神奇的是，這些看似誇張的鏡框不僅相當貼合亞洲人臉型，戴上後更顯得意外百搭。若想親自造訪他們位於韓國的工作室，記得提早預約，才能在毫無壓力的工作室裡，從千變萬化的鏡框中試出最合適的心水眼鏡。

 

　　日本人向來講求精準與嚴謹，作為世界三大眼鏡產地之一的福井縣鯖江，當地的職人無一不在追求極致的左右對稱與完美平衡。然而，美術學院正統出身的丸山正宏（Masahiro Maruyama）卻偏要反其道而行。他以「未完成的藝術」作為鏡框的設計靈感，將手繪草圖中那些因手震而產生的歪斜、凹凸不平的波浪筆觸，原封不動實體化為鏡框線條。在丸山正宏的世界裡，左右不對稱只是基本功，也有部分鏡框的邊緣會刻意保留了類似鑿刀粗糙削切的斷面，這些看似帶有荒誕缺陷的眼鏡，戴上臉後非但不顯突兀，反而散發出一種時尚感十足的高級氣場。

 

拒絕倒模！嫌撞框變制服臉？認識日韓兩大「缺陷美」叛逆大叔手作童趣眼鏡

Designshower handmade DSSS-057
HK$3,919
Source/  Designshower

 

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Designshower handmade DSSR-010 HK$3,919
Source/  Designshower

 

拒絕倒模！嫌撞框變制服臉？認識日韓兩大「缺陷美」叛逆大叔手作童趣眼鏡

Designshower 3P_RRB001M HK$5,450
Source/  Designshower

 

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Masahiro Maruyama / MM-0044 / No. 1 Black Gold Regular HK$9,410
Source/  Masahiro Maruyama

 

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Masahiro Maruyama / MM-0079 / No. 3 Clear Gold Regular HK$5,595
Source/ Masahiro Maruyama

 

拒絕倒模！嫌撞框變制服臉？認識日韓兩大「缺陷美」叛逆大叔手作童趣眼鏡

Masahiro Maruyama / MM-0079 / No. 1 Black Gold Regular HK$5,595
Source/Masahiro Maruyama

 

拒絕倒模！嫌撞框變制服臉？認識日韓兩大「缺陷美」叛逆大叔手作童趣眼鏡

Masahiro Maruyama MM-0096 HK$6,260
Source/ Masahiro Maruyama

 

拒絕倒模！嫌撞框變制服臉？認識日韓兩大「缺陷美」叛逆大叔手作童趣眼鏡

Masahiro Maruyama MM-0094
HK$7,650
Source/ Masahiro Maruyama

 

拒絕倒模！嫌撞框變制服臉？認識日韓兩大「缺陷美」叛逆大叔手作童趣眼鏡

Masahiro Maruyama MM-0062 HK$6,957
Source/ Masahiro Maruyama

 

查詢：DesignshowerMasahiro MaruyamaI VISIONARI

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