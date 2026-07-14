周大福2026夏日篇章：以珠寶演繹盛夏美境下的一絲涼風

夏天的雨水每天都清脆悅耳，輕輕敲打著窗旁的簾縫；空氣中遠處飄來的果香，伴隨著陣陣青草味道，這正是盛夏專屬的寫意境地。今年，周大福以「夏調」為主題，以更詩意藝術的視角、更輕盈鬆弛的姿態描摹夏季意趣，為夏日珠寶篇章揭開序幕，讓各種自然元素化身為今夏的盛夏美學。

「夏調」以大自然為核心概念，將夏日元素融入設計之中：不論是代表盛夏豐收的荔枝，還是雨水叩打湖面時的清脆聲響。珠寶彷彿化身為承接雨露的器皿，將點滴雨珠溫柔牽引，在動靜之間叩打出專屬於夏日的動人樂曲。

周大福萬相系列以中國傳統圖騰四瓣花、寶相花與團花為創作靈感，通過曲線與幾何線條，重現花卉紋樣。珠寶之上四瓣花形態栩栩如生，作品鎏彩沿用紫檀木畫槽琵琶的玄黑色彩，搭配周大福標誌性紅色鎏彩，傳遞吉祥意蘊的同時，更延續夏季的熾熱活力。

在享受中華文化與大自然的對話間，每一款珠寶都展現了其獨特意念。萬相系列涵蓋了項鍊、戒指、耳飾等多款珠寶，可隨心疊戴，於穿搭細節中詮釋夏日的鬆弛感。

系列最引人入勝之處，在於將厚重的歷史符號簡化為具力量感的摩登線條。透過玄黑與絳紅的雙色鎏彩工藝與足金碰撞，不僅能完美襯托亞洲人夏日曬後的健康膚色，更在視覺上帶來一種沉靜、不浮躁的力量——這正是仲夏裡最難得的「一絲涼風」。

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