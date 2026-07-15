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東京時尚工藝深度遊！Palace Hotel Tokyo推出「Couture Tokyo」之旅：探訪百年和服店、皇室御用成衣品牌
Travel

東京時尚工藝深度遊！Palace Hotel Tokyo推出「Couture Tokyo」之旅：探訪百年和服店、皇室御用成衣品牌

TEXT:Helena HauPHOTO:官方圖片

　　東京的旅行路線對很多人來說早已熟悉，加上現時只要一部手機，吃喝玩樂的攻略和行程就能輕鬆完成。但如果想要更深入地感受這座城市的另一面，不妨留意Palace Hotel Tokyo 推出的全新住宿體驗——「Couture Tokyo：日本時尚工藝之美」。

 

　　「Couture Tokyo：日本時尚工藝之美」以時尚與紡織工藝為主軸，由日本知名服飾史學家Kaori Nakano精心策劃三日兩夜的行程，為賓客帶來一場專屬的時尚探索之旅。透過她的視角，傳統工藝與當代設計交織成獨特敘事，從銀座、代官山、表參道到原宿共有三條導覽路線，讓旅人不只是入住酒店，而是走進日本文化與美學的深層脈絡。

 

　　首先，銀座是東京最具代表性的購物區之一，雲集多個奢華品牌。其中，坐落於地標 Seiko House的Wako創立於1947年，被譽為日本優雅與設計創新之地。在這裏，不僅能找到傳統工藝的精髓，還有不少時尚精品、高級珠寶與頂級腕錶。地下的藝廊空間定期展出人間國寶與新銳藝術家的作品，讓購物體驗延伸至文化探索。逛完Wako，私人導覽的下一站便是 Dover Street Market，七層零售空間融合前衛設計與街頭文化，讓你感受截然不同的時尚氛圍。

 

　　若喜歡高級成衣的你，千萬不要錯過代官山這條路線。行程先造訪日本高級成衣的先驅——Jun Ashida旗艦店。走高貴優雅路線的Jun Ashida自推出以來，就深受不少日本皇室與政要的青睞。創辦人蘆田淳（Jun Ashida）更是擔任日本皇后美智子的專屬設計師長達十年之久。品牌現時由他的女兒 Tae Ashida 接手，以當代設計融合創新精神，承襲父親的細緻優雅。而鄰近的 MIZEN TOKYO Atelier + Showroom 則主打「慢時尚、慢奢華」，將工坊與精品店結合，讓每件作品背後的工藝與價值得以呈現。這裏的氛圍沒有快時尚的喧囂，反而是讓人沉浸於精緻細節的美感之中。

 

東京時尚工藝深度遊！Palace Hotel Tokyo推出「Couture Tokyo」之旅：探訪百年和服店、皇室御用成衣品牌

For DIVA ONLYJun Ashida

 

東京時尚工藝深度遊！Palace Hotel Tokyo推出「Couture Tokyo」之旅：探訪百年和服店、皇室御用成衣品牌

For DIVA ONLYJun Ashida

 

　　表參道的行程以造訪擁有百年歷史的和服品牌 Kimono Yamato為主軸，並延伸至旗下兩個風格鮮明的品牌 ，分別是具玩味的設計的KIMONO ARCH 與被譽為「男士和服裁縫」的 Y. & SONS 精品店。穿著和服漫步街頭，是不少旅人到訪日本時的獨特體驗；而在 Kimono Yamato，賓客不僅能感受百年工藝的細緻傳承，更能深入了解品牌如何將傳統和服文化與現代設計融合，讓和服走入日常生活。

 

東京時尚工藝深度遊！Palace Hotel Tokyo推出「Couture Tokyo」之旅：探訪百年和服店、皇室御用成衣品牌

For DIVA ONLYKimono Yamato 
 

東京時尚工藝深度遊！Palace Hotel Tokyo推出「Couture Tokyo」之旅：探訪百年和服店、皇室御用成衣品牌

For DIVA ONLYKIMONO ARCH
 

東京時尚工藝深度遊！Palace Hotel Tokyo推出「Couture Tokyo」之旅：探訪百年和服店、皇室御用成衣品牌

For DIVA ONLYY. & SONS

 

　　在文化與時尚的探索之後，旅程也延伸至味蕾的享受。酒店招牌的日本料理餐廳 Wadakura特別安排了一場懷石料理晚宴，並精心呈現已故時尚設計師 Kenzo Takada 每次下榻 Palace Hotel Tokyo 時最喜愛的料理。相信這道經典菜式，會成為旅程中最具故事性的美食亮點。

 

東京時尚工藝深度遊！Palace Hotel Tokyo推出「Couture Tokyo」之旅：探訪百年和服店、皇室御用成衣品牌

東京時尚工藝深度遊！Palace Hotel Tokyo推出「Couture Tokyo」之旅：探訪百年和服店、皇室御用成衣品牌

 

　　「Couture Tokyo：日本時尚工藝之美」住宿方案適用於 2026 年 7 月 22 日起開放預訂（需視客房供應情況而定），房價由 JPY 372,000 起（以雙人入住計，已包括 10% 消費稅，另須加收 15% 服務費及每位 JPY 200 東京住宿稅）。預訂需於入住前至少14天提出。

 

查詢：Palace Hotel Tokyo

 

Tags:#旅行#東京#東京皇宮酒店#時尚東京#時尚#傳統工藝#銀座#和光#淳(Jun)蘆田#淳(Tae)蘆田#MIZEN TOKYO#表參道#和服大和#和服拱門#和田倉#高田賢三
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