走進色彩魔術師的紙上溫室！2026 東京「艾瑞·卡爾特展：一切，從好餓的毛毛蟲開始」，匆忙鬧市中尋回大人的童心

當你我漸漸長大，在日復一日的步履中，穿梭於這座城市喧囂的每一寸土地。你是否還記得小時候，曾伴我們度過無數個溫柔夜色、在那一頁頁斑斕色彩中穿梭，努力吃個不停的毛毛蟲？

2026年，適逢經典繪本《好餓的毛毛蟲》（はらぺこあおむし）日文版刊行50週年，在日本舉行巡迴特展 —— 「艾瑞·卡爾特展：一切，從好餓的毛毛蟲開始」（エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし）。展覽展出12本珍貴繪本、各式各樣草圖原稿以及艾瑞・卡爾（Eric Carle）擔任廣告設計師時期的作品等等，約180多件作品。

如魔術般的拼貼藝術：Eric Carle

還記得大學時期，每次談到拼貼藝術（Collage art），腦海中必然會浮現 Eric Carle 的作品。在紙張上刷塗各種鮮豔斑斕的色彩，再剪貼出大小不一的形狀——在 Eric 的眼中，這些看似簡單的紙片，就是他最得心應手的創作工具，在層層疊疊的拼貼中，拼貼出他心目中生動的角色。

提到那條總是「好餓的毛毛蟲」，它默默陪伴了無數孩子成長，這部經典繪本更被翻譯成超過 70 種語言。如果說「愛」是世界上通用的語言，那麼這條好奇心吃遍全地球的毛毛蟲，或許也算是一種跨越國界、全球通用的溫暖語言吧！