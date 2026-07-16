歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
八月
尖沙咀K11 MUSEA ｜全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展 8月1日登陸尖沙咀 全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置藝術座落維港海濱 尖沙咀K11 MUSEA ｜全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展 8月1日登陸尖沙咀 全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置藝術座落維港海濱
節慶活動 商場活動
尖沙咀K11 MUSEA ｜全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展 8月1日登陸尖沙咀 ...
推介度：
01/08/2026 - 06/09/2026
免費
19
七月
尖沙咀海港城｜Forever toys @海港城 尖沙咀海港城｜Forever toys @海港城
節慶活動 商場活動
尖沙咀海港城｜Forever toys @海港城
推介度：
19/07/2026 - 31/08/2026
免費
diva
全文搜索
Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
走進色彩魔術師的紙上溫室！2026 東京「艾瑞·卡爾特展：一切，從好餓的毛毛蟲開始」，匆忙鬧市中尋回大人的童心
Artcation

走進色彩魔術師的紙上溫室！2026 東京「艾瑞·卡爾特展：一切，從好餓的毛毛蟲開始」，匆忙鬧市中尋回大人的童心

TEXT:Angel SPHOTO:東京都現代美術館

　　當你我漸漸長大，在日復一日的步履中，穿梭於這座城市喧囂的每一寸土地。你是否還記得小時候，曾伴我們度過無數個溫柔夜色、在那一頁頁斑斕色彩中穿梭，努力吃個不停的毛毛蟲？

 

走進色彩魔術師的紙上溫室！2026 東京「艾瑞·卡爾特展：一切，從好餓的毛毛蟲開始」，匆忙鬧市中尋回大人的童心

 

　　2026年，適逢經典繪本《好餓的毛毛蟲》（はらぺこあおむし）日文版刊行50週年，在日本舉行巡迴特展 —— 「艾瑞·卡爾特展：一切，從好餓的毛毛蟲開始」（エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし）。展覽展出12本珍貴繪本、各式各樣草圖原稿以及艾瑞・卡爾（Eric Carle）擔任廣告設計師時期的作品等等，約180多件作品。

 

走進色彩魔術師的紙上溫室！2026 東京「艾瑞·卡爾特展：一切，從好餓的毛毛蟲開始」，匆忙鬧市中尋回大人的童心

Source X@ericcarle26_27

走進色彩魔術師的紙上溫室！2026 東京「艾瑞·卡爾特展：一切，從好餓的毛毛蟲開始」，匆忙鬧市中尋回大人的童心

Source X@ericcarle26_27

 

如魔術般的拼貼藝術：Eric Carle 

 

走進色彩魔術師的紙上溫室！2026 東京「艾瑞·卡爾特展：一切，從好餓的毛毛蟲開始」，匆忙鬧市中尋回大人的童心

 

　　還記得大學時期，每次談到拼貼藝術（Collage art），腦海中必然會浮現 Eric Carle 的作品。在紙張上刷塗各種鮮豔斑斕的色彩，再剪貼出大小不一的形狀——在 Eric 的眼中，這些看似簡單的紙片，就是他最得心應手的創作工具，在層層疊疊的拼貼中，拼貼出他心目中生動的角色。

 

走進色彩魔術師的紙上溫室！2026 東京「艾瑞·卡爾特展：一切，從好餓的毛毛蟲開始」，匆忙鬧市中尋回大人的童心

 

　　提到那條總是「好餓的毛毛蟲」，它默默陪伴了無數孩子成長，這部經典繪本更被翻譯成超過 70 種語言。如果說「愛」是世界上通用的語言，那麼這條好奇心吃遍全地球的毛毛蟲，或許也算是一種跨越國界、全球通用的溫暖語言吧！

 

走進色彩魔術師的紙上溫室！2026 東京「艾瑞·卡爾特展：一切，從好餓的毛毛蟲開始」，匆忙鬧市中尋回大人的童心

 

閱讀全文
Tags:#藝術展覽#好餓的毛毛蟲#Artcation#Eric Carle
Add a comment ...Add a comment ...
更多Art & Living文章
從自然到工藝的轉化！L’ÉCOLE「深珊藏珍」展覽與工作坊，探索珊瑚的文化旅程
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處