Hermès 2026 秋冬手袋配飾焦點！極致優雅的防水Kelly Paddock、低調沉穩Togo皮革，全新海島花園淡香精

快將踏入八月，一眾時裝品牌的秋冬季單品也開始上架。作為時尚界龍頭，Hermès 早前也舉行了 2026 秋冬預覽會，今年以「臨界之境」作為主題，貫穿了皮革與時尚。今期就讓編者帶領大家，盤點值得關注的單品。

最為注目的必然是Kelly及 Bolide 手袋，設計來自馬場風格。取材自馬術比賽用的馬毯，包身以防雨的純棉帆布Twillcoat縫製，與Hermès衣系列的風衣用料相同，能從容遮擋雨水。值得一提的是，袋中側的口袋是啪扣開關，兼顧實用功能，也易於使用；而皮革飾邊則勾勒出包身及口袋的輪廓，加上圓角包邊設計，極致優雅的外表，更令手袋更加結實耐用。

若你偏愛低調沉穩風格，這款可能是你的夢中情包，袋口採用全拉鍊設計，顯現和諧優雅的圓弧輪廓。手袋上半部分以明線圍攏，手柄為馬鐙繫帶的經典設計。手柄兩旁以明線縫合，其調校長度的帶扣同樣明線固定，低調又帶有獨特品味。手袋內攏容量充足，以H帆布襯裡，兩側風琴褶令手袋耐用，開合時保持袋身筆挺，款式易於mix and match。

水桶袋一向以來都是潮流不敗單品，回來五十年都是時尚界寵兒。靈感源自馬術鞍轡的Double Longe水桶袋融會皮革的柔軟觸感和金屬的精準結構。 袋身的環扣強調手袋線條分明的輪廓，同時呼應馬轡的美學和功能。

迷你版本沿用大號手袋的retourné內縫結構，以及袋口啪扣。長肩帶可掛肩及斜揹，金屬飾件則較原版細小。袋身輪廓經重新調整，以單幅皮革精心製成，綴有內攏襯裡令其更牢固耐用。