歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

嘉道理農場暨植物園︱70 周年慶免費入園+植物故事展覽+網上...
玩樂旅遊 玩樂假期

嘉道理農場暨植物園︱70 周年慶免費入園+植物故事展覽+網上...
水光感滿分！CHANEL雙色胭脂唇霜、NARS炫彩緞光胭脂液...
Fashion & Beauty

水光感滿分！CHANEL雙色胭脂唇霜、NARS炫彩緞光胭脂液...
健康飲食|腎功能跌至3期瀕臨洗腎 男子改食此款油，腎指數奇蹟...
醫學通識 健康解「迷」

健康飲食|腎功能跌至3期瀕臨洗腎 男子改食此款油，腎指數奇蹟...
diva
全文搜索
Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
Hermès 2026 秋冬手袋配飾焦點！極致優雅的防水Kelly Paddock、低調沉穩Togo皮革，全新海島花園淡香精
Fashion News

Hermès 2026 秋冬手袋配飾焦點！極致優雅的防水Kelly Paddock、低調沉穩Togo皮革，全新海島花園淡香精

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:Hermès

　　快將踏入八月，一眾時裝品牌的秋冬季單品也開始上架。作為時尚界龍頭，Hermès 早前也舉行了 2026 秋冬預覽會，今年以「臨界之境」作為主題，貫穿了皮革與時尚。今期就讓編者帶領大家，盤點值得關注的單品。

 

Hermès 2026 秋冬手袋配飾焦點！極致優雅的防水Kelly Paddock、低調沉穩Togo皮革，全新海島花園淡香精

KELLY RETOURNÉ PADDOCK EVERCOLOR小牛皮及WILLCOAT帆布手袋$ 205,000

 

　　最為注目的必然是Kelly及 Bolide 手袋，設計來自馬場風格。取材自馬術比賽用的馬毯，包身以防雨的純棉帆布Twillcoat縫製，與Hermès衣系列的風衣用料相同，能從容遮擋雨水。值得一提的是，袋中側的口袋是啪扣開關，兼顧實用功能，也易於使用；而皮革飾邊則勾勒出包身及口袋的輪廓，加上圓角包邊設計，極致優雅的外表，更令手袋更加結實耐用。

 

Hermès 2026 秋冬手袋配飾焦點！極致優雅的防水Kelly Paddock、低調沉穩Togo皮革，全新海島花園淡香精

TOGO小牛皮及SWIFT小牛皮手袋 $ 79,800

 

　　若你偏愛低調沉穩風格，這款可能是你的夢中情包，袋口採用全拉鍊設計，顯現和諧優雅的圓弧輪廓。手袋上半部分以明線圍攏，手柄為馬鐙繫帶的經典設計。手柄兩旁以明線縫合，其調校長度的帶扣同樣明線固定，低調又帶有獨特品味。手袋內攏容量充足，以H帆布襯裡，兩側風琴褶令手袋耐用，開合時保持袋身筆挺，款式易於mix and match。

 

Hermès 2026 秋冬手袋配飾焦點！極致優雅的防水Kelly Paddock、低調沉穩Togo皮革，全新海島花園淡香精

MOUSQUETON TOGO小牛皮及SWIFT小牛皮背囊 $ 80,900

 

　　水桶袋一向以來都是潮流不敗單品，回來五十年都是時尚界寵兒。靈感源自馬術鞍轡的Double Longe水桶袋融會皮革的柔軟觸感和金屬的精準結構。 袋身的環扣強調手袋線條分明的輪廓，同時呼應馬轡的美學和功能。

 

　　迷你版本沿用大號手袋的retourné內縫結構，以及袋口啪扣。長肩帶可掛肩及斜揹，金屬飾件則較原版細小。袋身輪廓經重新調整，以單幅皮革精心製成，綴有內攏襯裡令其更牢固耐用。

 

閱讀全文
Tags:#Hermès#海島花園#Christine Nagel#Shane Hello#HermesFW26#Hermes2026#愛馬仕#臨界之境#HermesKelly#KellyPaddock#Twillcoat#UnJardinSousLaMer#HermesParfums#HermesSilk#FallWinter2026#秋冬穿搭#FW26
Add a comment ...Add a comment ...
更多Fashion & Beauty文章
父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚  
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處