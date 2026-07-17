海上的信仰：《奧德賽》與真人版《魔海奇緣》

諾蘭在《奧德賽》的三小時片長內完成了史詩級的敘述，特別是在描寫木馬屠城的段落中，前後段剪接呈現出不同人對勝利的歌頌，與奧德修斯親身在場時所感受到的悲傷與後知後覺，並在經歷一連串災難後展現出細膩的心理轉變。在場景設計上，亦呈現出海上的驚險視覺效果，彷彿是波賽頓施加於他們的懲罰。

電影中沒有任何神祇現身，但神的情緒卻貫穿於各個場景之中。而背景音樂亦牽動著情緒，特別是在遇上海妖時：當軍隊將蠟塞入耳中，音效突然變得模糊，彷彿隔著一道屏障，轉而呈現出近似民謠的旋律，與船上士兵所承受的折磨形成強烈對比。奧德修斯以乞丐的身分對兒子鐵拉馬庫斯說：「以卑微之姿，最能看清一個人。」無論面對神明還是死亡，人們往往以為自己可以對抗某些不可撼動的存在，但只有經歷一切苦難之後，才明白和平源於彼此的尊重與信任。

真人版《魔海奇緣》完整地還原了動畫版的細節，在真人版的電影中充滿更多在情感上的刻畫，如慕安娜在經歷第一次的失敗以後，告訴大海選擇另一人時的失落。驚喜的部份為傻氣的喜喜相比起動畫版充滿了更為荒誕的笑點和動作，並重現了牠突然被帶到大海時的尖叫。而在真人版畫面上的改動，譬如在茂宜變為鯊魚的造型，並沒有減少原本的動畫內的幽默和帶點自傲的氣氛，而女主角在演繹主題曲及新曲的部分亦比原版呈現了更多堅定的氣息，同時還原了慕安娜不屈的性格。真人版不論在選角和視覺場景如與達卡的對峙，都呈現了更為細膩的情感演繹。