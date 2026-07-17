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全新Swatch x Omega MoonSwatch出爐！限量黑金款「Mission To The Moon 1969」致敬登月
Watch

全新Swatch x Omega MoonSwatch出爐！限量黑金款「Mission To The Moon 1969」致敬登月

TEXT:Helena HauPHOTO:官方圖片

　　MoonSwatch 可謂近年腕錶界最具話題性的聯名系列之一。自 2022 年起，Swatch以創新手法重新演繹經典OMEGA Speedmaster Moonwatch；從太陽系星體到 Snoopy 聯名，幾乎每年都為錶迷帶來驚喜新作。今年，除了早前與 Audemars Piguet 合作推出懷舊懷錶 「Royal Pop」 掀起熱潮，品牌更以 Apollo 11 登月 為靈感，釋出全新黑金款 —— MoonSwatch「Mission to the Moon 1969」。

 

全新Swatch x Omega MoonSwatch出爐！限量黑金款「Mission To The Moon 1969」致敬登月

 

　　毫無疑問，這枚MoonSwatch 再次掀起話題。這款限量版腕錶以1969年7月21日Apollo 11登月為靈感，以黑金為主色調，全球僅發售 1,969 枚。錶盤、指針、錶冠與按把均採用OMEGA 18K Moonshine™ Gold製成，黃金總重量達11克，呼應太空船名稱中的數字「11」。值得一提的是，手錶採用的黃金正是來自1969年，取自OMEGA當時的原料，經鑄造廠重新熔製後，融入全新作品中。而手錶的定價也以1969年7月21日的黃金價格而定，而非當前的黃金價格。

 

全新Swatch x Omega MoonSwatch出爐！限量黑金款「Mission To The Moon 1969」致敬登月

 

　　垂直拉絲錶盤、飾以金色測速儀刻度的黑色 Bioceramic 生物陶瓷錶圈、黑色漆面處理的金色倒角時標，以及沿用 OMEGA 當年的標誌與字體等這些系列都延續了當年的經典。此外，「Mission to the Moon 1969」 還藏有兩個低調卻充滿巧思的細節。其一是電池蓋，上面飾有經防刮塗層處理的金色月亮圖案，並刻上登月日期與足跡。另一細節則是每枚限量版計時碼錶的獨立編號，刻印於錶殼 9 點鐘位置側面，並以金漆點綴，讓每一枚腕錶都具備專屬身份。

 

全新Swatch x Omega MoonSwatch出爐！限量黑金款「Mission To The Moon 1969」致敬登月

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全新Swatch x Omega MoonSwatch出爐！限量黑金款「Mission To The Moon 1969」致敬登月

 

　　*如想購買這款手錶，需要即日至7 月 21 日於swatch.com填寫 ESTA 或 Electronic Swatch Timepiece Application（Swatch 手錶電子申請表格），只有1969位幸運兒能獲得Swatch 發出的ESTA許可証，取得購買這款限量版手錶的資格。獲選的人士將會收到後續指引完成購買流程，並於專門店領取手錶。

 

Tags:#手錶#時尚#斯沃琪#歐米茄#MoonSwatch#限量版#阿波羅11號#登月#1969#愛彼錶#奢侈品牌
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