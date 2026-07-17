全新Swatch x Omega MoonSwatch出爐！限量黑金款「Mission To The Moon 1969」致敬登月

MoonSwatch 可謂近年腕錶界最具話題性的聯名系列之一。自 2022 年起，Swatch以創新手法重新演繹經典OMEGA Speedmaster Moonwatch；從太陽系星體到 Snoopy 聯名，幾乎每年都為錶迷帶來驚喜新作。今年，除了早前與 Audemars Piguet 合作推出懷舊懷錶 「Royal Pop」 掀起熱潮，品牌更以 Apollo 11 登月 為靈感，釋出全新黑金款 —— MoonSwatch「Mission to the Moon 1969」。

毫無疑問，這枚MoonSwatch 再次掀起話題。這款限量版腕錶以1969年7月21日Apollo 11登月為靈感，以黑金為主色調，全球僅發售 1,969 枚。錶盤、指針、錶冠與按把均採用OMEGA 18K Moonshine™ Gold製成，黃金總重量達11克，呼應太空船名稱中的數字「11」。值得一提的是，手錶採用的黃金正是來自1969年，取自OMEGA當時的原料，經鑄造廠重新熔製後，融入全新作品中。而手錶的定價也以1969年7月21日的黃金價格而定，而非當前的黃金價格。

垂直拉絲錶盤、飾以金色測速儀刻度的黑色 Bioceramic 生物陶瓷錶圈、黑色漆面處理的金色倒角時標，以及沿用 OMEGA 當年的標誌與字體等這些系列都延續了當年的經典。此外，「Mission to the Moon 1969」 還藏有兩個低調卻充滿巧思的細節。其一是電池蓋，上面飾有經防刮塗層處理的金色月亮圖案，並刻上登月日期與足跡。另一細節則是每枚限量版計時碼錶的獨立編號，刻印於錶殼 9 點鐘位置側面，並以金漆點綴，讓每一枚腕錶都具備專屬身份。

*如想購買這款手錶，需要即日至7 月 21 日於swatch.com填寫 ESTA 或 Electronic Swatch Timepiece Application（Swatch 手錶電子申請表格），只有1969位幸運兒能獲得Swatch 發出的ESTA許可証，取得購買這款限量版手錶的資格。獲選的人士將會收到後續指引完成購買流程，並於專門店領取手錶。