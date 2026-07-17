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最顯白大勢色？仙氣紫色系彩妝推介，教你輕鬆去暗沉蠟黃、逆轉冷白肌！
Makeup
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最顯白大勢色？仙氣紫色系彩妝推介，教你輕鬆去暗沉蠟黃、逆轉冷白肌！

TEXT:Angel SPHOTO:官方圖片

　　近年美妝界吹起一股「仙氣紫」熱潮！但編者身邊不少朋友聽到紫色彩妝都會卻步，擔心上臉後會顯得暗沉、甚至眼妝顯腫。但事實上，只要選對色調與質地，紫色系妝容絕對是亞洲黃皮膚女生的去黃救星！

 

最顯白大勢色？仙氣紫色系彩妝推介，教你輕鬆去暗沉蠟黃、逆轉冷白肌！

 

　　若要討論到當中旳色彩原理，正因為黃色與紫色為對比色，因此紫色能完美中和肌膚暗沉，因而提亮膚色，呈現出白裏透紅、像俄羅斯人般的冷白肌！今期為大家整理了編輯私心推介的紫色系美妝好物，讓你輕鬆化身空靈感十足的精靈。

 

最顯白大勢色？仙氣紫色系彩妝推介，教你輕鬆去暗沉蠟黃、逆轉冷白肌！

 

#1 rhode Highlight Milk Multipurpose Luminizer

 

最顯白大勢色？仙氣紫色系彩妝推介，教你輕鬆去暗沉蠟黃、逆轉冷白肌！

 

　　來自Hailey Bieber 創辦的美妝品牌⁠rhode skin，最受歡迎當然是胜肽潤唇膏 / 唇蜜 (Peptide Lip Treatment / Tint)，但最近推出的Highlight Milk也十分受歡迎，打亮液主打天然水光感，以達至內裏透白的自然感，質地水潤不黏膩，01 Pearly Pink色號是帶點珍珠光的粉色，有助提亮膚色，雖然香港的Sephora暫未有専櫃，但希望可以有機會在香港購入！

 

最顯白大勢色？仙氣紫色系彩妝推介，教你輕鬆去暗沉蠟黃、逆轉冷白肌！

 

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Tags:#美妝#Rhode#SUQQU#M.A.C#NARS#紫色系妝容#仙氣紫#2026#2026春夏#Editor’s Pick#春夏美妝#Makeup Trend
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