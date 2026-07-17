最顯白大勢色？仙氣紫色系彩妝推介，教你輕鬆去暗沉蠟黃、逆轉冷白肌！

#2 SUQQU 晶采潤色面部顏彩液

SUQQU向來也是日系彩妝界必買品牌之一，而當中的面部顏彩液也是討論度高的彩妝，01 初心色 (UBUIRO)是編者最喜愛之一，淡淡薰衣草色在面上顯得通透和有提亮作用，也有高透光澎潤感，令整個人都顯得更有神！值得一提的是，系列既是妝前調色乳，也是液態高光腮紅，一瓶多用。

#3 M·A·C 超柔光腮紅

M·A·C 全新推出的超柔光腮紅中的LaLaLavender是編者由日本帶回來，帶有低飽和度、輕透灰粉感的冷薰衣草紫，除了有去黃的功能，刷在眼下、淚溝或蘋果肌最高點更可以當作膨脹色之用。

#4 NARS原生光亮肌胭脂

來自NARS的原生光亮肌胭脂，色號PUSH IT是明亮飽和的紫羅蘭色，但上臉後會顯得高透、空靈。在胭脂中更加入了珠光閃粉，令人在不同角度下也能閃閃發光！

#5 M·A·C超閃耀星光眼影

提到眼影怎可以少了M·A·C？限定色紅閃玫瑰粉也是編者愛用眼影之一，系列顯色度高，也不會易於掉妝，即使帶妝一整天，下班去Happy Hour也不用補妝！

#6 M·A·C Lusteglass Stainglass Lip Tint

色調是專為溫柔氣質設計的原生蜜桃玫瑰裸色。帶有微微溫暖的杏粉底色，不僅完全不挑膚色，更具備神級的「去黃顯白」效果，擦上瞬間散發無辜、純欲的高級少女感！