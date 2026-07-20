夏季大減價！2026 購物清單總整理：半價入手Bottega Veneta 、LOEWE包包

不知大家有沒有同感？每年兩次的換季大減價，夏季的折扣往往來得比年末更狠！各大歐美日潮電商低至 2 折、3 折的字眼，配上失驚無神快閃免運費限時優惠，簡直是衝擊理智的無形推手。本來點進網頁只想「睇吓」，結果購物車卻愈堆愈滿，手慢一點都立即SOLD OUT！這場年中割喉式減價大戰，購物狂拼的除了眼光，還有手速。

老實說，在折扣季打滾多年，熱愛購物的筆者終於脫離了衝動消費的行列，並已練就成一身精明消費的本領。雖然現在折扣季已近尾聲，細心找還是有值得入手的「好嘢」，但在正式清空購物車之前，一定要跟大家分享兩個格價小貼士：第一，永遠要留意有沒有「多買一件額外折扣」的隱藏玩法；第二，付款前務必搜索一下電郵箱或短訊，電商會不定期向會員發放折上折的隱藏 「Promo Code」，這種疊加折扣優惠往往才是真正能省錢的神器！

面對眾多電商推出的減價優惠，哪裏才是最適合你的尋寶地？如果想入手愈賣愈貴的 LOEWE 包包， Net-A-Porter 絕對是首選。有留意開電商的朋友都會知道，其他平台頂多只有 LOEWE 的太陽眼鏡或小配件會參與打折，但 Net-A-Porter 卻連極受歡迎的 Tote Bag、鞋履都能找到極具誠意的折扣。今次在Net-A-Porter 竟然發現LOEWE Featherlight gathered leather tote，皮革包容量充足卻輕盈無比，在 LOEWE 年年加價的勢頭下，能以 6 折入手經典黑、啡兩色，絕對要手起刀落。至於潮流與街頭風的愛好者，HBX 則是必逛聖地。它擁有最多日牌及街頭品牌，最誇張的是有些經典波鞋在這裏減價後的價格，比去旺角波鞋街還要便宜！更重要的是，只要登入 HBX 會員，就能解鎖隱藏的折扣網頁，裏面竟然藏有多款 Bottega Veneta 的包包！必須提醒大家，BV 的半價手袋基本上一上架就會被瘋搶，看中了就千萬不要猶豫！另外SSENSE 則是以前衛、小眾設計師品牌以及低至 3 折的瘋狂減幅聞名，加上 Mr Porter、Mytheresa 以及 Cettire 等平台的低價夾擊，這場夏季大減價確實讓人買得過足癮。

查詢：NET-A-PORTER、HBX、SSENSE