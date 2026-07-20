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夏日護膚三部曲：晶采沐時立體按摩霜、Cetaphil日防護夜再生肌底液系列、Farmacy全新亮膚去角質果酸泡沫，高溫曬後不粗糙！
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夏日護膚三部曲：晶采沐時立體按摩霜、Cetaphil日防護夜再生肌底液系列、Farmacy全新亮膚去角質果酸泡沫，高溫曬後不粗糙！

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片

　　夏日陽光雖然美好，但高溫、強烈紫外線與室內冷氣房的交替，往往讓肌膚面臨油脂過剩、暗沉粗糙、晨起水腫以及屏障受損等多重挑戰。想在夏季保持清爽透亮且緊緻的膚質，護膚策略必然重要！DIVA編輯部每周會為大家送上Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

 

Cetaphil日防護夜再生肌底液系列

 

夏日護膚三部曲：晶采沐時立體按摩霜、Cetaphil日防護夜再生肌底液系列、Farmacy全新亮膚去角質果酸泡沫，高溫曬後不粗糙！

 

　　對於敏感肌讀者來說，對 Cetaphil 的產品一定非常有安全感，編者自己也是品牌的忠實粉絲！今年 Cetaphil 推出全新的「日防護夜再生肌底液系列」，特別分為日間 AM 與夜間 PM 兩支不同功效的肌底液。這套配方不僅適合所有膚質，連敏弱肌，甚至是剛做完光學或微針等醫美療程後的脆弱肌膚，都能安心每天使用。

 

夏日護膚三部曲：晶采沐時立體按摩霜、Cetaphil日防護夜再生肌底液系列、Farmacy全新亮膚去角質果酸泡沫，高溫曬後不粗糙！

Cetaphil日間AM: 日間抗氧防護肌底液 $240/ 30mL

 

　　其中「日間抗氧防護肌底液」的質地相對輕薄清爽，能夠長效中和自由基，抵禦環境污染、紫外線及藍光引發的氧化壓力，在紓緩發炎的同時提升保濕力，為早晨的肌膚做好全天候防護。晚間則搭配「夜間修護再生肌底液」，深度修護與促進細胞再生，強化肌膚屏障，全方位改善膚色不均、細紋彈性、乾燥粗糙及泛紅等問題。

 

夏日護膚三部曲：晶采沐時立體按摩霜、Cetaphil日防護夜再生肌底液系列、Farmacy全新亮膚去角質果酸泡沫，高溫曬後不粗糙！

Cetaphil夜間PM: 夜間修護再生肌底液$240/ 30mL

 

購買或查詢：Cetaphil

 

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Tags:#美妝#2026#2026春夏#Editor’s Pick#春夏美妝#Skincare#護膚#Farmacy#SUQQU#Cetaphil
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