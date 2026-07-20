夏日護膚三部曲：晶采沐時立體按摩霜、Cetaphil日防護夜再生肌底液系列、Farmacy全新亮膚去角質果酸泡沫，高溫曬後不粗糙！

SUQQU 全新晶采沐時立體按摩霜

夏日炎炎總是忍不住想多喝兩口冰飲，但這樣不僅容易引發身體水腫，還常讓人感到疲憊沉重。想讓臉部輪廓重新恢復緊緻，按摩絕對能發揮顯著功效！今年 SUQQU 推出全新的晶采沐時立體按摩霜，主打每日沐浴時只需花上 1 分鐘，在臉上輕鬆進行獨家的 GANKIN MASSAGE™（顏筋按摩），就能快速促進循環，讓肌膚重拾緊緻與自然光澤。

按摩霜特別添加了 Moist Wrapping 保濕成分，即便用水沖洗後，肌膚依然能維持柔軟水潤，完全不必擔心乾燥緊繃。加上療癒的清新花朵柑橘香氣，讓你在享受按摩的同時，連全身心情也一併被香氣溫柔療癒。

使用方法：

潔面後，取約一粒巨峰葡萄大小的按摩霜，塗抹於需按摩的濕潤面部位置，進行約 1 分鐘局部按摩，然後以清水或溫水沖洗乾淨。按摩霜亦可作為面膜使用，於濕潤面部敷 1 分鐘後沖洗，令肌膚在沐浴後保持水潤透亮。

購買或查詢：SUQQU

Farmacy全新亮膚去角質果酸泡沫

夏日護膚當然少不了去角質！但千萬不能忽略細節——若使用不當，反而容易造成肌膚屏障受損；加上長時間曝曬在強烈陽光下，肌膚更難承受過度刺激，因此選對一款溫和的去角質產品至關重要。今年 Farmacy 推出全新亮膚去角質果酸泡沫，以輕盈的泡沫質地打造，能更溫和地潔淨肌膚，同時達至去角質與提亮雙重功效。成分中特別加入杏仁酸（Mandelic Acid）與發酵檸檬果皮，能有效改善膚色不均，幫肌膚重拾透亮無瑕的光彩。

購買或查詢：Farmacy