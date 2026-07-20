聞薰衣草會頭暈想嘔？三種療癒精油推介，助你改善低血壓體質！

上期專欄為大家介紹了「真正薰衣草」的奧妙，既有助高血壓人士降血壓，在處理燒傷燙傷時更會發揮驚人修復力。文章刊登後，有讀者問我：「治療師，為何人人都讚薰衣草，但我每次聞到都感到頭暈暈、甚至想作嘔？」讓我為大家解開疑團，這個反應正是身體悄悄向你釋出訊號：你可能屬於低血壓體質。

身體會自己挑選氣味

人類的嗅覺系統直接連結大腦的情感與自主神經中樞（邊緣系統），若血壓偏高，身體會追求能放鬆血管、放慢心跳的氣味，這時使用真正薰衣草或羅馬洋甘菊就最適合。相反，若血壓偏低，大腦的防禦機制就會對這些具備強力降血壓、深度放鬆的氣味產生抗拒，聞久了，甚至讓人出現頭暈、無力或噁心等排斥反應。

三大提神精油 助你改善低血壓體質

作為低血壓一族，每當我聞到迷迭香（Rosemary）的香氣，就會感到精神一振、呼吸順暢。這並非心理作用，而是人體神經系統與植物本源之間的共鳴。讓我為低血壓、常感疲倦、四肢冰冷人士，介紹幾款幫助身體「泵」起能量的天然精油：

1. 迷迭香 (Rosemary)

功效：含豐富的1,8-桉油醇（Cineole）或樟腦（Camphor）成分，能強力刺激中樞神經，促進血液循環，瞬間提升專注力與血壓。

適用場景：早上起床感到頭腦昏沉、四肢無力時。

2. 黑胡椒 (Black Pepper)

功效：帶有溫暖的辛辣香氣，能溫熱身體、擴張微血管並促進血液循環，非常適合改善低血壓引致的手腳冰冷。

適用場景：調配成按摩油塗抹於雙腿或腹部。

3. 歐薄荷 (Peppermint)

功效：薄荷腦成分能帶來強烈的清涼感，刺激神經系統，提升血氧量，迅速緩解因低血壓引起的頭暈與疲憊感。

適用場景：午後工作昏昏欲睡、血壓偏低導致注意力渙散時。

日常應用提案：吸入法與溫熱按摩

我準備了兩個專屬的提神配方及使用方法和大家分享，希望大家在日常生活中，可以安全而有效地善用植物能量，喚醒活力，擺脫疲憊。

香薰吸入法：

在紙巾上滴入1滴迷迭香+1滴歐薄荷，深呼吸3-5次，讓清新的草本香氣沿著嗅覺神經直達大腦，喚醒昏沉的腦袋。

足底溫熱按摩：

將2滴黑胡椒+2滴迷迭香稀釋於10ml的甜杏仁油中，洗澡後按摩雙腳和足底，能有效改善下肢血液循環。

還有一個貼心提示，迷迭香和黑胡椒具有刺激血管及升壓的效果，是低血壓人士的恩物，但要特別留意，高血壓人士、孕婦及癲癇患者請避免使用。