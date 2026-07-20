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《色慾都市》教我們的愛情課：學會放過彼此的 Charlotte，與愛自己更多的 Samantha
Movie & Drama

《色慾都市》教我們的愛情課：學會放過彼此的 Charlotte，與愛自己更多的 Samantha

TEXT:Angel SPHOTO:HBO

　　在紐約這座繁華鬧市中，就像 Carrie 小說裏寫的一樣，都市裏的戀愛故事多不勝數，若要促膝長談，恐怕數十個晚上也談不完。然而，這部誕生於將近三十年前的經典作品《色慾都市》（Sex and the City），劇中四位單身貴族的愛情觀與價值觀，即使放到現今的時代，依然一點也不過時。

 

Charlotte 的浪漫主義到Samantha 的率性與大膽，重溫《色慾都市》中治癒靈魂的紐約愛情哲學

 

Read More：

重溫《色慾都市》：從 Carrie 的轟烈執念到 Miranda 的溫柔卸防，治癒靈魂的紐約愛情哲學

 

　　在四位女主角當中，常常因為價值觀分歧而吵架的，莫過於 Charlotte（Kristin Davis飾）與 Samantha （Kim Cattrall 飾）了。一位終其一生追求童話式的完美愛情，一位則崇尚性愛的自主與自由，兩人的觀點天差地遠，卻正正因為這種性格上的極端互補，擦出了她們之間最堅固的友誼火花。Carrie 的敢愛敢恨、Charlotte 的浪漫主義、Miranda 的成熟睿智，還有 Samantha 的率性與大膽，共同交織出全劇最無可替代的女性力量。上回我們談過了 Carrie 與 Miranda 的感情軌跡，今期不如就讓我們一起來聊聊 Charlotte 與 Samantha。

 

Charlotte 的浪漫主義到Samantha 的率性與大膽，重溫《色慾都市》中治癒靈魂的紐約愛情哲學

 

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Tags:#電影#色慾都市#影評#Movie & Drama#Sex and the City#Samantha Jones#Charlotte York
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