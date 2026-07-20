《色慾都市》教我們的愛情課：學會放過彼此的 Charlotte，與愛自己更多的 Samantha

Samantha Jones

“I am not the type of woman who sits home all day waiting for a man! ＂

與其說 Samantha Jones擁有的是一段段愛情史，倒不如說她的世界裏多的是性史，鮮少留下情史。然而在整整六季的歲月裏，卻有兩段關係，讓這個遊戲人間的女人刻骨銘心。崇尚性愛自由的 Samantha，極少會讓自己「暈船」。身邊的男伴只要表現出些許想與她確認男女關係的苗頭，她便會選擇默默轉身離去。她對愛情的退避三舍，到底是因為害怕自己受傷，還是害怕自己終究會傷害到別人？

“You know me, I don't believe in marriage. Now botox, on the other hand, that works every time.＂

在一次工作過程中，Samantha 遇上了酒店大亨 Richard（James Remar飾）。他迷人、性感，有著與 Samantha 極其相似的玩世不恭，甚至擁有讓她深深著迷的完美身材（在 Samantha 的電話通訊錄裏，他的名字直接就是「Big Dick」）。起初，兩人只是單純的砲友關係，但在一次次的肉體交纏中，Samantha 卻發現自己漸漸無法抽身，對這個男人動了真情。

然而，當兩人終於確立伴侶關係後，Samantha 卻變得不再像那個瀟灑的「Samantha」了。她開始對男友產生疑慮，每天活在不安與猜忌之中，直到有一天她悄悄跟蹤他，親眼拆穿了 Richard 的出軌。

分開的那段日子，Richard 每天無所不用其極地想要挽回她，Samantha 固然享受著這個被追求的過程，但她心裏比誰都清楚——如果選擇原諒，同樣的背叛只會無休止地重複下去。最終，Samantha 決絕地轉身，並說出了那句經典名言：

“I love you, but I love me more.”

後來的 Samantha，遇上了年輕帥氣的小鮮肉 Smith Jerrod（Jason Lewis飾）。起初，這同樣只是一場始於肉體的關係，但隨著時間推移，兩人日久生情，正式確立了關係。

在第六季時，Samantha 不幸確診罹患乳癌。因為接受化療而開始大量脫髮的她，深恐 Smith 會因此離她而去，於是選擇隱瞞病情，不敢對他吐露半字。直到有一次 Smith 撞破了真相，他沒有說任何多餘的甜言蜜語，而是默默拿起了剃刀，主動將自己的頭髮全部剃光，選擇用行動與 Samantha 一起面對癌症。

只可惜，在電影版的情節中，這段美好的姐弟戀最終依然敵不過遠距離與生活軌跡的轉變，無奈劃下了句點。

年齡在愛情的路上或許從來不是最大的障礙，心之所向才是。

在與 Richard 的這段感情裏，讓 Samantha 愛得如癡如醉的，或許並非他的外表與浪漫，而是因為「他與她太過相似」。Samantha 骨子裏最愛的始終是自己，她深知如果繼續執迷不休，最後傷心的只會是自己。

而在與 Smith 的關係裏，她起初一直以為 Smith 對她不過是肉體上的依戀，認為年輕的男孩腦袋裏只有性沒有愛。然而，當真愛毫無預警地降臨在她面前時，她卻害怕了——她害怕自己受傷，也害怕讓對方受傷。

有時候，與其在愛情裏委曲求全，倒不如愛自己更多一些。學會善待自己的心，或許才是我們一生中最難、也最重要的一課。