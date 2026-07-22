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ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶
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ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片

　　如果時間有形狀，它會以怎樣的姿態披掛於身？

 

ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶

 

　　在 ANTEPRIMA 最新發表的 FW26 秋冬系列中，品牌把服裝與當代藝術的對話，今年特別邀請日本著名藝術家宮永愛子（Aiko Miyanaga）攜手合作。以「Wearable Art（可穿戴藝術）」為創作概念，將宮永愛子創作槪念：「時間、變遷與記憶」的哲學思考，放進 ANTEPRIMA 經典的編織工藝與剪裁之中，打造出震撼的視覺詩篇。今期就讓DIVA編輯部帶各位進入讓時間停止的時裝空間吧。

 

ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶

ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶

 

　　宮永愛子向來擅長以樟腦、鹽、封蠟等，會隨時間氣化、結晶或蛻變的媒材創作，探討事物存在與消失之間的關係。而在 ANTEPRIMA FW26 系列中，這種對無常被轉化為實體的衣飾。

 

ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶

 

ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶

ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶

 

　　本季布料運用了帶有微光漸層的絲綢、重磅羊毛，以及帶有結晶質感的光澤織線。藝術家將對時間流動的理解，融入品牌的 signature 針織中——看似隨機卻富有律動感的不規則紋理，如封印了光影晃動的瞬間，讓每件單品在動靜之間，都散發著微小的光影對話。

 

ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶

ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶

ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶

 

　　設計焦點在於將「雕塑感」與「流動性」融合。流線型的廓形擺脫了傳統秋冬大衣的沉重感，巧妙利用幾何布料的堆疊與抽褶，呈現出宛如宮永愛子裝置藝術般的空間結構：

 

ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶

ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶

 

　　經典的 Wirebag 本季換上了帶有細緻霜霧質感的金屬線材，搭配特製的半透明結晶感手把，光線折射下彷彿晨霜漸融的瞬間。

 

ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶

ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶

 

　　多層次的透氣紗裙與低調的金屬感針織上衣互相堆疊，隨著穿著者的步履擺動，呈現出層層遞進的空氣感，如同歲月堆疊出的記憶痕跡。

 

ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶

ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶

 

　　ANTEPRIMA FW26 不只是一次時尚與藝術的跨界合作，更是對當代女性內心世界的一種回應。宮永愛子的作品總是溫柔卻富有張力，正如現代女性在時光流逝中積澱出的優雅與堅韌。記錄著走過的路、經過的光，以及那些留在記憶深處的細碎美好。

 

ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶

ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶

ANTEPRIMA FW26：與宮永愛子打造Wearable Art，捕捉時間的流逝與記憶

 

Tags:#ANTEPRIMA#Wirebag#FW26#FASHION#Insider#Fashion News#Trending Item
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