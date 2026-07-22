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「水墨何為——香港當代水墨藝術」：逾百件作品勾勒近半世紀香港水墨演變
Artcation

「水墨何為——香港當代水墨藝術」：逾百件作品勾勒近半世紀香港水墨演變

TEXT:Helena HauPHOTO:官方圖片

　　六十年代，呂壽琨用毛筆畫下了一點紅，那抹紅成了一點光，照亮了深沉的水墨世界。自此，香港水墨不再侷限於傳統筆墨的框架，而是逐步開啟了新的面向。而這樣的探索正是展覽「水墨何為——香港當代水墨藝術」所帶來的思考：水墨在當代究竟意味著甚麼？

 

「水墨何為——香港當代水墨藝術」：逾百件作品勾勒近半世紀香港水墨演變

呂壽琨《抽象紅與黑》

 

　　「水墨何為」是近年最為完整呈現香港水墨發展歷程的展覽，由前香港藝術館總館長鄧海超教授策展。展覽匯聚56位具代表性的香港水墨藝術家、展出逾百件作品，以八大主題呈現香港水墨藝術自1960年代至今的發展脈絡。雖然鄧海超教授在籌備期間因病辭世，但這場展覽仍具深刻意義——它既是對他多年推動水墨研究的致敬，也是一次回望近半世紀香港水墨演變的契機。展覽由林天行、馬達為接力策展，並由楊國芬、陳成球、高杏娟、岑苑樺和談雅文等藝術家團隊共同完成，讓觀者得以一睹香港水墨如何在傳統與現代之間持續探索與突破。

 

「水墨何為——香港當代水墨藝術」：逾百件作品勾勒近半世紀香港水墨演變

「水墨何為——香港當代水墨藝術」：逾百件作品勾勒近半世紀香港水墨演變

 

　　是次參展的藝術家橫跨1930年代至1990年代出生世代，作品涵蓋不同時期的創作脈絡。展覽以八大主題為主軸，包括：「大師啟航」、「傳統蛻變」、「嶺南豐姿」、「技藝雙修」、「意在象外」、「人文風景」、「工筆新詮」、「跨境越界」。循序漸進的勾勒近半世紀香港現代水墨的發展歷程，逾百件作品不僅展現藝術家在技法、風格與主題上的探索，更折射出他們對水墨在當代語境中的理解。

 

「水墨何為——香港當代水墨藝術」：逾百件作品勾勒近半世紀香港水墨演變

 

　　在「大師啟航」、「傳統蛻變」和「嶺南豐姿」中，觀者可以看到丁衍庸的西畫融入、呂壽琨的「新水墨」與禪畫、劉國松的創新技法、王無邪的設計思維與光影表現；隨後的「傳統蛻變」則展出區大為、莫一點、馬達為、熊海、劉澤光、陳鏡田、徐沛之的作品，展現承古而不泥古的精神，藝術家們在書畫篆刻、山水花鳥中融入新意，反映傳統在當代的轉化。而「嶺南豐姿」則透過林湖奎、何百里、司徒乃鍾的作品延續嶺南畫派的脈絡，強調寫生與光影的革新。

 

「水墨何為——香港當代水墨藝術」：逾百件作品勾勒近半世紀香港水墨演變

劉國松《冲入無垠》

「水墨何為——香港當代水墨藝術」：逾百件作品勾勒近半世紀香港水墨演變

「水墨何為——香港當代水墨藝術」：逾百件作品勾勒近半世紀香港水墨演變

 

　　在「技藝雙修」中，可見藝術家陳成球、杜之外、康雁屏、岑苑樺、楊國芬、葉兆強的作品如何在技法與觀念上的突破，從紙張肌理到跨媒介探索；而「意在象外」帶來藝術家朱興華、徐子雄、靳埭強、梁巨廷、呂豐雅、麥翠影、吳觀麟、何紀嵐、熊輝以抽象、設計與符號拓展水墨的表現空間；「人文風景」則聚焦香港城市與鄉郊景象，藝術家益行、王秋童、派瑞芬、黃孝逵、沈平、馮永基、高杏娟、林天行和周晉的作品均反映藝術家對生活、人文與自然的連接。

 

「水墨何為——香港當代水墨藝術」：逾百件作品勾勒近半世紀香港水墨演變

「水墨何為——香港當代水墨藝術」：逾百件作品勾勒近半世紀香港水墨演變

「水墨何為——香港當代水墨藝術」：逾百件作品勾勒近半世紀香港水墨演變

「水墨何為——香港當代水墨藝術」：逾百件作品勾勒近半世紀香港水墨演變

「水墨何為——香港當代水墨藝術」：逾百件作品勾勒近半世紀香港水墨演變

 

　　而「工筆新詮」則由新世代藝術家如石家豪、賴筠婷、卓家慧、許開嬌、邱榮豐和陳鈞樂帶來一系列以工筆重彩融為基礎，加入現代生活題材的作品，延續工筆畫的細緻筆觸與設色之外，也讓它在當代語境中更貼近觀眾的日常經驗。最後的「跨境越界」，則展現水墨在跨媒介、跨領域的延伸，由藝術家蔡海鷹、郭孟浩（蛙王）、何兆基、黃宏達、董慧、范欣、莫一新、文鳳儀、洪強和黃琮瑜帶來從裝置、行為到數碼與人工智能，突破傳統框架。

 

「水墨何為——香港當代水墨藝術」：逾百件作品勾勒近半世紀香港水墨演變

「水墨何為——香港當代水墨藝術」：逾百件作品勾勒近半世紀香港水墨演變

「水墨何為——香港當代水墨藝術」：逾百件作品勾勒近半世紀香港水墨演變

 

「水墨何為——香港當代水墨藝術」

日期：即日起至7月23日

地點：香港中央圖書館展覽館

 

Tags:#香港水墨藝術#展覽#藝術史#當代藝術#傳統藝術#香港藝術家#藝術展覽#藝術主題#藝術技法#藝術風格#水墨何為——香港當代水墨藝術#水墨何為#香港當代水墨藝術#鄧海超
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