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「Half Rain Half Chocolate：Fatina的心靈秘密頻道」：在明亮與幽暗的色彩中學會與自己對話
Artcation

「Half Rain Half Chocolate：Fatina的心靈秘密頻道」：在明亮與幽暗的色彩中學會與自己對話

TEXT:DIVA 編輯部PHOTO:官方圖片

　　我們每個人心中，都會有個內在小孩。那個小孩有時歡笑，有時憂鬱；有時渴望被理解，有時只想靜靜待著。

 

　　闊別兩年，Chocolate Rain帶來個展《Half Rain Half Chocolate：Fatina的心靈秘密頻道》（Fatina's Palette of Emotions），以靈魂人物蘑菇頭「法天娜（Fatina）」為主角，帶大家走進快樂與憂鬱，探討幸福與不快樂之間的平衡。

 

「Half Rain Half Chocolate：Fatina的心靈秘密頻道」：在明亮與幽暗的色彩中學會與自己對話

 

　　Chocolate Rain以「Half Rain Half Chocolate」隱喻人生如半甜的朱古力與半苦惱的雨天：一半是幸福的香氣，一半是憂鬱的藍色。展覽以兩組作品——象徵快樂瞬間與生命力的綻放的彩色系列，以及呈現憂鬱與不快樂的角落的深藍系列，來訴說苦樂參半的生活體驗。

 

　　Chocolate Rain表示：「這不只是一場關於 Fatina 的冒險，更是一場關於你與自己的對話。當你穿梭在明亮與幽暗的色彩間，請試著靜下心來，聽聽那個不快樂的自己想說甚麼。唯有學會傾聽憂鬱，我們才能真正擁抱快樂。」

 

「Half Rain Half Chocolate：Fatina的心靈秘密頻道」：在明亮與幽暗的色彩中學會與自己對話

 

　　展覽中的兩幅全新創作大型的圓形畫作品，靈感源自畢加索的「藍色時期」與「玫瑰時期」。由Fatina化身心靈的接線生，描繪面對起伏之間的坦然與接納，在不斷尋找平衡中，也不忘與自己對話和好。

 

「Half Rain Half Chocolate：Fatina的心靈秘密頻道」：在明亮與幽暗的色彩中學會與自己對話

「Half Rain Half Chocolate：Fatina的心靈秘密頻道」：在明亮與幽暗的色彩中學會與自己對話

 

　　除了主題作品，展覽亦展出多組富有故事性的全新畫作，包括 《心的回響》（Sublime Dream in the City） 與 《蒲公英的心願》（Whisper of the Dandelion）。前者以城市中的無聲花園為意象，透過柔和線條與象徵時間的小鳥，邀請觀眾在急速的步伐中停下腳步，聆聽內心最真實的聲音；後者描繪 Fatina 輕握蒲公英，種子隨風飄散、閃爍、重生，寄託夢想並不遙遠的信念。

 

「Half Rain Half Chocolate：Fatina的心靈秘密頻道」：在明亮與幽暗的色彩中學會與自己對話

 

《Half Rain Half Chocolate：Fatina的心靈秘密頻道》

日期：即日起至7月31日

時間：上午10時至晚上7時

地點：香港黃竹坑香葉道2號 One Island South 地下大堂

 

Tags:#Art News#藝術展覽#Chocolate Rain#Fatina#心理健康#情緒#快樂#悲傷#平衡#自我反思#香港#Half Rain Half Chocolate#Fatina的心靈秘密頻道
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