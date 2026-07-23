Y2K Jelly Bag大勢回歸！韓星女團也愛用：多巴胺色系DEINET的Jelly Two-Way Bag今夏你會否入手？



不同於傳統Jelly Bag單一的手提設計，DEINET 特別「Two-Way」實用設計，配備了可拆卸肩帶與提把，讓包款可以在手提與斜背/單肩背之間靈活切換。不管是搭配日常休閒的T-Shirt牛仔褲，還是甜酷風格的 Y2K 裙裝，都能配搭出不同造型。

Jelly Bag最大的加分項莫過於材質特性——完全不怕水且極易清潔！無論是夏日去海灘渡假、戶外音樂節，還是面對午後雷陣雨，這款包都能讓你隨時保持時髦，完全免去照顧皮革包包的顧慮！

韓星與概念照的潮流推手

Jelly Bag熱潮之所以能迅速大爆發，韓星與偶像團體的推波助瀾功不可沒。例如韓國女團 kiiikiii 就在概念照中親自示範了Jelly Firkin的搭配，將甜酷復古氛圍發揮得淋漓盡致，讓這款「時代眼淚」瞬間重回 Z 世代與時尚迷的夢幻清單！

DEINET 的Jelly Two-Way Bag成功將千禧懷舊情感與現代韓系流行完美結合。懂得翻玩時尚的你又怎能錯過？在Y2K 浪潮下，如果你的夏日衣櫥正缺少一份搶眼的多巴胺色彩，這款兼具復古與靈動的果凍包，絕對是打破沉悶造型的絕佳選擇！你會想入手一個來重溫 Y2K 懷舊歲月嗎？





