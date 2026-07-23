Y2K Jelly Bag大勢回歸！韓星女團也愛用：多巴胺色系DEINET的Jelly Two-Way Bag今夏你會否入手？
TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片
時尚圈的Y2K復古風潮依然火熱，而最近編者看到Instagram和小紅書的洗版，竟然是這款熱遍整個千禧年的Jelly Bag！來自韓國品牌DEINET的Jelly Two-Way Bag，憑藉半透明質感與高飽和度的多巴胺色系，掀起了一埸Y2K 浪潮，到底這款主打兩用、兼具復古與俏皮感的爆款果凍包值不值得入手？今期 DIVA 編輯部就為大家解析！
為甚麼 DEINET Jelly Two-Way Bag 會爆紅？
DEINET今回將千禧年代最具代表性的果凍材質重新演繹，搭配蜜桃粉、薄荷綠、奶油黃等充滿童趣的高飽和色彩，一上手就能瞬間點亮全身造型，帶來滿滿的多巴胺。除了鮮明洗眼的色彩，包身正面更加入了標誌性的鎖頭細節，隱約透著向經典名牌手袋致敬的翻玩幽默。別以為Jelly Bag只是「花瓶」，它的容量也具驚喜——空間寬敞得連折疊傘（縮骨傘）都能輕鬆納入，加上輕盈無負擔的重量，兼顧了Y2K的時髦造型與日常實用度。
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